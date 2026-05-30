Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nỗ lực học tập, giữ gìn cuộc sống bình yên

Khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Thị Huyền tại Miss World cách đây 21 năm GĐXH - Nguyễn Thị Huyền sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, cô đã tham gia ngay cuộc thi Miss World. Tại đây, người đẹp quê Hải Phòng có khoảnh khắc tỏa sáng khi đứng ngay cạnh người giành vương miện ở cuộc thi đó.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sau 22 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cô lựa chọn con đường học vấn để theo đuổi. Mới đây, người đẹp quê Hải Phòng khoe khéo khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ của mình. Ở tuổi trung niên nhưng sự nghiệp học hành của cô không dừng lại mà vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền miệt mài với công việc học tập.

Được biết, từ thời đi học, người đẹp gốc Hải Phòng đã có thành tích học tập xuất sắc. Giai đoạn 2000 - 2003, cô là học sinh cấp ba chuyên Văn, trường Phổ thông trung học Thái Phiên, Hải Phòng. Năm 2004, cô thi đỗ vào Phân viện Báo chí và tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Năm 2005, Nguyễn Thị Huyền bảo lưu kết quả học tập của mình ở Phân viện Báo chí và Tuyên truyền rồi sang Anh học hệ cử nhân ngành báo chí tại Trường đại học Middlesex, London. Cô chính thức tốt nghiệp vào năm 2009.

Trở về nước, cô đầu quân cho Ban Đối ngoại VTV4 với vai trò Biên tập viên. Hoa hậu Việt Nam 2004 làm việc cho Đài truyền hình trong khoảng thời gian từ năm 2009-2012. Thời gian sau đó, Nguyễn Thị Huyền học Cao học, trở thành nghiên cứu sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và công tác tại đây cho đến nay ở vai trò giảng dạy. Trên trang web chính thức của trường cũng đăng tải những thông tin về quá trình đào tạo và nghiên cứu của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, cùng với những bài báo khoa học, các bài tham luận hội thảo do cô làm tác giả hoặc đồng tác giả.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền với bữa cơm giản dị ở trường.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền chọn cho mình chuyên ngành đào tạo báo chí vì đó là chuyên môn cô yêu thích. Dù không trực tiếp làm phóng viên, biên tập viên nhưng Nguyễn Thị Huyền cho rằng cô vẫn được tích lũy nghề nhờ học hỏi và tham gia công tác giảng dạy.

Ngoài công việc, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tận hưởng cuộc sống kín tiếng và bình dị bên gia đình. Thỉnh thoảng cô chia sẻ góc vườn nhỏ với những tâm sự nhẹ nhàng. Người đẹp quê Hải Phòng trải lòng: "Có những giai đoạn trong cuộc sống, con người ta bắt đầu hiểu rằng sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại quan trọng hơn mình từng nghĩ.

Không phải cứ cho đi thật nhiều là sẽ mang đến điều tốt đẹp. Đôi khi, sự nhiệt thành đặt không đúng chỗ lại khiến bản thân dần cạn năng lượng, còn người nhận thì vô tình xem mọi thứ như điều hiển nhiên. Và đến một lúc nào đó, chính người cho cũng cảm thấy mỏi mệt vì sự tận tâm của mình không còn được trân trọng như ban đầu".

Vườn cây xanh mát nhà Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.

Sau những trăn trở về cuộc sống, Nguyễn Thị Huyền đúc rút: "Ai rồi cũng cần học cách giữ lại một phần cho riêng mình. Không phải ích kỷ, mà là để đủ đầy năng lượng tiếp tục sống tốt và yêu thương đúng cách. Người xưa vẫn thường nói về chuyện "rảnh nợ" trong đời — nghĩa là biết cho và cũng biết nhận, để mọi mối duyên đều nhẹ nhàng, không ai mang theo cảm giác mắc nợ ai quá nhiều.

Giữa nhịp sống bộn bề, niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là được đứng giữa khu vườn nhỏ của mình, ngắm những cây trái sau nhiều năm chăm sóc cuối cùng cũng đồng loạt kết quả. Có những mùa cây phải mất 4–5 năm mới cho trái đầu tiên, nên người ta càng hiểu giá trị của sự chờ đợi và vun trồng.

Và có lẽ, sau tất cả, chữa lành không phải là điều gì quá lớn lao. Chỉ là biết chậm lại một chút, ra nắng giữa trưa, chăm cây, chăm mình và học cách sống cân bằng hơn mỗi ngày".

Hiện tại, nhịp sống của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền không phải là sân khấu với ánh hào quang showbiz mà với cô đó là hành trình hoàn thiện bản thân trong bình yên.

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985, là một trong những hoa hậu được yêu mến nhất tại Việt Nam nhờ vẻ đẹp đậm chất Á Đông và hình ảnh kín tiếng, học thức. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 khi mới 19 tuổi Năm 2004, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2004 tại Trung Quốc và lọt Top 15 — thành tích rất nổi bật của Việt Nam thời điểm đó.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền GĐXH - Khánh Linh - con gái Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 18 đã có sắc vóc xinh đẹp chuẩn con gái của hoa hậu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Khánh Linh còn có vóc dáng cân đối tựa nàng thơ.



