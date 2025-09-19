3 cách phản hồi khôn ngoan của người EQ cao khi sếp hỏi 'Làm việc mệt không?'
GĐXH - Người sở hữu EQ cao luôn biết cách lựa chọn lời nói khôn khéo để vừa thể hiện sự chuyên nghiệp, vừa ghi điểm trong mắt sếp.
Vì sao EQ cao quan trọng trong môi trường làm việc?
Trí tuệ cảm xúc (EQ) ngày nay được coi là chìa khóa thành công không kém gì trí tuệ logic (IQ). Người có EQ cao thường biết cách quản lý cảm xúc, điều hòa mối quan hệ, giải quyết xung đột và tạo không khí thoải mái nơi công sở.
Với EQ cao, bạn sẽ dễ dàng gây thiện cảm với đồng nghiệp và cấp trên, giảm bớt căng thẳng trong công việc và có khả năng phản ứng khéo léo trong các tình huống bất ngờ.
Điển hình là khi sếp hỏi: "Làm việc có mệt không?" – một câu hỏi vừa để quan tâm, vừa như phép thử tinh tế.
Nếu trả lời "Có, em mệt lắm", bạn dễ bị cho là yếu đuối, thiếu sức bền. Ngược lại, trả lời "Không mệt ạ" lại khiến sếp nghĩ bạn chưa thực sự nỗ lực.
Vậy đâu mới là cách đáp khôn khéo của người EQ cao?
1. Đáp lại bằng nụ cười và sự cảm ơn
Trong tình huống xã giao ngắn gọn, chẳng hạn khi gặp sếp ở thang máy hay pantry, bạn có thể mỉm cười và nói: "Em ổn ạ, cảm ơn sếp đã quan tâm. Em xin phép đi trước."
Lời đáp ngắn gọn, chân thành, vừa thể hiện sự lịch sự vừa giữ được không khí nhẹ nhàng. Đây là cách ứng xử thông minh khi sếp chỉ hỏi thăm xã giao.
2. Kết hợp thành tích – khó khăn – kế hoạch – mục tiêu
Nếu bạn đang trong giai đoạn "chạy deadline" cho một dự án, rất có thể sếp hỏi câu này để thăm dò tiến độ. Khi đó, người EQ cao thường phản hồi theo công thức: Thành tích + Khó khăn + Kế hoạch + Mục tiêu.
Ví dụ: "Dự án A đã hoàn thành 70%, nhóm em đạt được hiệu suất tốt ở giai đoạn B. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn trong phần D. Em đã lên kế hoạch E để xử lý, mục tiêu là đảm bảo tiến độ F đúng hạn."
Cách trả lời này giúp bạn chứng minh mình đang làm việc nghiêm túc, có khả năng xử lý vấn đề và luôn hướng tới kết quả cuối cùng.
3. Khẳng định tinh thần sẵn sàng cho nhiệm vụ mới
Đôi khi, câu hỏi "Có mệt không?" chính là cách sếp thử xem bạn có đủ năng lượng để nhận thêm việc. Người EQ cao sẽ tận dụng cơ hội này để thể hiện tinh thần chủ động:
"Hiện tại, em đang thực hiện dự án A, đã đi đến giai đoạn B và dự kiến hoàn thành trong D ngày nữa. Nếu công ty có dự án mới, em sẵn sàng tiếp nhận. Sếp có thể gửi thông tin để em nghiên cứu, sớm nhất E ngày em sẽ phản hồi kế hoạch cụ thể."
Câu trả lời này vừa cho thấy bạn đang quản lý công việc hiệu quả, vừa khẳng định sự nhiệt tình, trách nhiệm.
Lời khuyên quan trọng để thể hiện EQ cao: Chân thành vẫn là chìa khóa
Dù bạn áp dụng cách trả lời nào, thái độ chân thành vẫn là điều quyết định. Người EQ cao không phải lúc nào cũng nói lời hoa mỹ, mà họ biết cách tạo bầu không khí dễ chịu trong giao tiếp.
Quan trọng hơn cả, hành động mới là ngôn ngữ thuyết phục nhất. Nếu chỉ nói hay mà làm không tới, bạn khó duy trì niềm tin từ cấp trên.
Ngược lại, khi lời nói và hành động đồng nhất, sự nghiệp của bạn sẽ thăng tiến bền vững.
Top con giáp nữ 'ế bằng thực lực' vì quá nguyên tắc trong tình yêuGia đình - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tình yêu, sự nhường nhịn đôi khi là chất keo gắn kết để mối quan hệ trở nên bền chặt. Thế nhưng, có những con giáp nữ lại đặt ra nguyên tắc quá cao, không chịu lùi bước dù chỉ một lần.
Lương hưu 14 triệu/tháng, cụ ông vẫn trả tiền khi đến nhà con ăn cơm: Dụng ý đằng sau khiến ai cũng bất ngờGia đình - 9 giờ trước
GĐXH - Trong xã hội hiện đại, lương hưu không chỉ là điểm tựa tài chính giúp người cao tuổi sống an nhàn, mà còn trở thành công cụ thể hiện sự quan tâm đến con cháu nếu biết cách sử dụng hợp lý.
4 kiểu cha mẹ nuôi dạy con cực kỳ thông minh, cư dân mạng phải thốt lên: 'Đỉnh của chóp!'Nuôi dạy con - 13 giờ trước
GĐXH - Cách xử lý trong nuôi dạy con của các bậc cha mẹ này khiến ai cũng thán phục và phải thốt lên đây là "Đỉnh cao của việc nuôi dạy con!".
Bé gái biến mất khi mẹ đi chợ, 44 năm sau mới vỡ òa trong giây phút đoàn tụGia đình - 13 giờ trước
Sau 44 năm tìm kiếm không ngừng nghỉ, bà Han Tae-soon ở Anyang đã được đoàn tụ với cô con gái Kyung-ha thất lạc từ lâu.
Những cung hoàng đạo luôn nói 'Mình ổn' dù trong lòng đang bão tốGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Trong 12 chòm sao, có những cung hoàng đạo không bao giờ dễ dàng để người khác nhìn thấy thế giới nội tâm của họ.
Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, về già phần lớn sẽ buồn thảmGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Khi về già có khổ hay sướng, hãy nhìn vào tuổi 55! Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, tuổi già phần lớn sẽ buồn thảm…
Đại gia bất động sản òa khóc ở viện dưỡng lão khi gặp người làm nghề 'con thuê'Gia đình - 21 giờ trước
Bước chân vào công việc làm "con thuê", Akai nhận ra cô đơn ở tuổi già không liên quan gì đến danh tiếng hay địa vị. Ngay cả những đại gia cũng không tránh khỏi cảnh ngộ này.
Đời người có 4 điều không nên nói để cuộc sống suôn sẻ hơn, đáng tiếc là nhiều người vẫn đang làmGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Theo câu ngạn ngữ cổ, “bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra”. Đời người có 4 điều không nên nói, tuân thủ những nguyên tắc này sẽ giúp cuộc sống suôn sẻ và ý nghĩa hơn.
6 việc 'ngu ngốc' nhất khi về hưu, điều thứ ba có đến 80% người vẫn đang làmGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi về hưu, có người sống một cuộc đời bình lặng, ổn định. Nhưng cũng có người lại “quậy phá”, khiến sức khỏe suy sụp, tiền bạc cũng tiêu tan.
Cung hoàng đạo có khả năng giữ bình tĩnh giỏi nhấtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Có những cung hoàng đạo lại nổi bật bởi sự điềm đạm, khả năng kiểm soát cảm xúc và tư duy sáng suốt trong mọi tình huống.
Cung hoàng đạo có khả năng giữ bình tĩnh giỏi nhấtGia đình
GĐXH - Có những cung hoàng đạo lại nổi bật bởi sự điềm đạm, khả năng kiểm soát cảm xúc và tư duy sáng suốt trong mọi tình huống.