3 cách phản hồi khôn ngoan của người EQ cao khi sếp hỏi 'Làm việc mệt không?'

Vì sao EQ cao quan trọng trong môi trường làm việc?

Trí tuệ cảm xúc (EQ) ngày nay được coi là chìa khóa thành công không kém gì trí tuệ logic (IQ). Người có EQ cao thường biết cách quản lý cảm xúc, điều hòa mối quan hệ, giải quyết xung đột và tạo không khí thoải mái nơi công sở.

Với EQ cao, bạn sẽ dễ dàng gây thiện cảm với đồng nghiệp và cấp trên, giảm bớt căng thẳng trong công việc và có khả năng phản ứng khéo léo trong các tình huống bất ngờ.

Điển hình là khi sếp hỏi: "Làm việc có mệt không?" – một câu hỏi vừa để quan tâm, vừa như phép thử tinh tế.

Nếu trả lời "Có, em mệt lắm", bạn dễ bị cho là yếu đuối, thiếu sức bền. Ngược lại, trả lời "Không mệt ạ" lại khiến sếp nghĩ bạn chưa thực sự nỗ lực.

Vậy đâu mới là cách đáp khôn khéo của người EQ cao?

Người EQ cao không phải lúc nào cũng nói lời hoa mỹ, mà họ biết cách tạo bầu không khí dễ chịu trong giao tiếp. Ảnh minh họa

1. Đáp lại bằng nụ cười và sự cảm ơn

Trong tình huống xã giao ngắn gọn, chẳng hạn khi gặp sếp ở thang máy hay pantry, bạn có thể mỉm cười và nói: "Em ổn ạ, cảm ơn sếp đã quan tâm. Em xin phép đi trước."

Lời đáp ngắn gọn, chân thành, vừa thể hiện sự lịch sự vừa giữ được không khí nhẹ nhàng. Đây là cách ứng xử thông minh khi sếp chỉ hỏi thăm xã giao.

2. Kết hợp thành tích – khó khăn – kế hoạch – mục tiêu

Nếu bạn đang trong giai đoạn "chạy deadline" cho một dự án, rất có thể sếp hỏi câu này để thăm dò tiến độ. Khi đó, người EQ cao thường phản hồi theo công thức: Thành tích + Khó khăn + Kế hoạch + Mục tiêu.

Ví dụ: "Dự án A đã hoàn thành 70%, nhóm em đạt được hiệu suất tốt ở giai đoạn B. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn trong phần D. Em đã lên kế hoạch E để xử lý, mục tiêu là đảm bảo tiến độ F đúng hạn."

Cách trả lời này giúp bạn chứng minh mình đang làm việc nghiêm túc, có khả năng xử lý vấn đề và luôn hướng tới kết quả cuối cùng.

3. Khẳng định tinh thần sẵn sàng cho nhiệm vụ mới

Đôi khi, câu hỏi "Có mệt không?" chính là cách sếp thử xem bạn có đủ năng lượng để nhận thêm việc. Người EQ cao sẽ tận dụng cơ hội này để thể hiện tinh thần chủ động:

"Hiện tại, em đang thực hiện dự án A, đã đi đến giai đoạn B và dự kiến hoàn thành trong D ngày nữa. Nếu công ty có dự án mới, em sẵn sàng tiếp nhận. Sếp có thể gửi thông tin để em nghiên cứu, sớm nhất E ngày em sẽ phản hồi kế hoạch cụ thể."

Câu trả lời này vừa cho thấy bạn đang quản lý công việc hiệu quả, vừa khẳng định sự nhiệt tình, trách nhiệm.

Lời khuyên quan trọng để thể hiện EQ cao: Chân thành vẫn là chìa khóa

Dù bạn áp dụng cách trả lời nào, thái độ chân thành vẫn là điều quyết định. Người EQ cao không phải lúc nào cũng nói lời hoa mỹ, mà họ biết cách tạo bầu không khí dễ chịu trong giao tiếp.

Quan trọng hơn cả, hành động mới là ngôn ngữ thuyết phục nhất. Nếu chỉ nói hay mà làm không tới, bạn khó duy trì niềm tin từ cấp trên.

Ngược lại, khi lời nói và hành động đồng nhất, sự nghiệp của bạn sẽ thăng tiến bền vững.