Mẹ chồng giữ tiền mừng cưới, tôi từng oán trách nhưng bật khóc khi biết sự thật
Tôi từng oán trách mẹ chồng khi bà giữ toàn bộ tiền mừng sau đám cưới của tôi, nhưng khi mẹ đẻ tôi ung thư cần số tiền lớn để điều trị, tôi đã bật khóc khi mẹ chồng đưa lại toàn bộ số tiền và còn cho tôi 50 triệu tiền tiết kiệm dưỡng già của bà để lo cho mẹ mình
Ngày mới về làm dâu, tôi cảm thấy ấm ức là khi sau đám cưới, mẹ chồng nói sẽ giữ toàn bộ tiền mừng cưới nhưng để gia đình yên ấm, tôi không phản ứng lại kể cả nói chuyện với chồng.
Mẹ chồng nhẹ nhàng rằng, “mẹ cất cho hai đứa, trẻ giữ tiền không khéo”, tôi gật đầu nhưng trong lòng không khỏi chạnh buồn.
Tôi không phải người quá tính toán, nhưng số tiền mừng cưới của cả hai bên gia đình tính ra cũng vài trăm triệu, là số tiền khá lớn với gia đình trẻ như tôi.
Việc mẹ chồng giữ hết số tiền khiến tôi luôn có cảm giác mình chưa thực sự được tin tưởng. Trong suy nghĩ của tôi, mẹ chồng trở thành người khắt khe, xét nét và có phần thực dụng. Tôi sống khép mình, ít chia sẻ, luôn giữ một khoảng cách vô hình với bà.
Cuộc sống làm dâu của tôi trôi qua trong lặng lẽ. Mẹ chồng không cay nghiệt, không nặng lời, nhưng cũng không quá gần gũi. Mọi chuyện chỉ thật sự thay đổi vào một ngày tôi nhận được cuộc gọi từ quê là mẹ ruột tôi được chẩn đoán ung thư.
Tôi gần như sụp đổ. Gia đình tôi không khá giả, chi phí điều trị là con số quá lớn. Tôi chưa kịp nói với ai thì tối hôm đó, mẹ chồng gọi tôi lên phòng. Bà đặt trước mặt tôi một cuốn sổ tiết kiệm và một túi hồ sơ. Bên trong là toàn bộ số tiền tiết kiệm và cuốn sổ ghi đầy đủ tên người mừng cưới mà bà đã giữ trong mấy năm qua.
Mẹ chồng nói chậm rãi: “Mẹ nói rồi, chỉ giữ hộ các con vì sợ 2 đứa còn trẻ chưa biết tính toán chi tiêu. Nay mẹ con đau ốm, tiền này là của con, con mang về lo cho mẹ”. Bà còn đưa thêm cho tôi một cuối sổ tiết kiệm khác nói đây là tiền tiết kiệm của bà dành dụm, bà tặng tôi để lo cho mẹ mình.
Tôi bật khóc khi biết lương hưu của mẹ chồng mỗi tháng chỉ hơn 3 triệu đồng. Số tiền ấy với bà không hề nhỏ, là chỗ dựa cho tuổi già, nhưng bà vẫn sẵn sàng đưa cho tôi mà không hề tính toán.
Tôi ân hận quá, tôi đã nghĩ sai về mẹ chồng. Bà đã âm thầm lo cho con cái theo cách riêng của một người mẹ, không ồn ào, nhưng khi cần, lại cho chúng tôi tất cả những gì mình có.
