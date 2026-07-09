Từng tiếc khi bán căn nhà rộng khi về già, vợ chồng U70 giờ chỉ ước mình làm điều đó sớm hơn

Trước tuổi nghỉ hưu, nhiều người luôn mong sở hữu một căn nhà rộng rãi ở vị trí đẹp. Thế nhưng, khi con cái trưởng thành và cuộc sống bước sang một giai đoạn mới, không ít người lại đưa ra lựa chọn hoàn toàn ngược lại: bán nhà lớn để chuyển sang nơi ở nhỏ hơn. Với họ, đây không phải là sự "xuống đời" mà là cách để về già sống nhẹ nhõm, an tâm và chủ động hơn về tài chính.

Một ngôi nhà vừa đủ, chi phí thấp hơn và thuận tiện cho sinh hoạt sẽ phù hợp hơn trong giai đoạn về già. Ảnh minh họa

Nhiều người lựa chọn bán nhà lớn khi về già

Nhắc đến mua bán bất động sản, đa số đều nghĩ đến việc đổi sang căn nhà rộng hơn hoặc ở khu vực đắt đỏ hơn. Tuy nhiên, tại Hàng Châu (Trung Quốc), một xu hướng mới đang dần trở nên phổ biến, đặc biệt trong nhóm người trung niên chuẩn bị nghỉ hưu.

Theo thống kê năm 2025, số lượng giao dịch theo hình thức "đổi nhà ngược" tại Hàng Châu tăng đáng kể. Thay vì nâng cấp nơi ở, nhiều người quyết định bán căn nhà lớn để mua một căn nhỏ hơn hoặc chuyển từ khu vực trung tâm sang những khu đô thị mới đang phát triển.

Đối tượng lựa chọn hình thức này chủ yếu là những người trong độ tuổi từ 50 đến 60. Khi con cái đã trưởng thành, lập gia đình và chuyển ra sống riêng, căn nhà rộng trở nên dư thừa. Đồng thời, việc tiếp tục gánh khoản vay mua nhà cũng khiến nhiều gia đình cảm thấy áp lực.

Chính vì vậy, họ chọn thu hẹp diện tích sinh sống, tất toán các khoản nợ và giữ lại một khoản tiền mặt để chuẩn bị cho cuộc sống về già hoặc hỗ trợ con cái khi cần thiết.

Bán nhà rộng, vợ chồng U60 có thêm tiền dưỡng già

Ông Trương Minh (61 tuổi) là một trong những người đã đưa ra quyết định này.

Trước đây, gia đình ông sống trong căn hộ rộng khoảng 130 m² tại khu Triều Huy, Hàng Châu. Năm 2016, khi thị trường bất động sản tăng trưởng mạnh, gia đình bán căn hộ cũ để chuyển sang một căn rộng 142 m² tại khu vực khác trong thành phố.

Thế nhưng, nhiều năm sau, khi các con đều đã lập gia đình và ra ở riêng, căn nhà lớn chỉ còn hai vợ chồng sinh sống. Trong khi đó, khoản vay mua nhà vẫn là gánh nặng không nhỏ mỗi tháng.

Sau thời gian cân nhắc, ông Trương quyết định bán căn hộ hiện tại với giá khoảng 8,6 triệu NDT (tương đương hơn 32 tỷ đồng). Sau đó, hai vợ chồng mua một căn hộ mới rộng 110 m² gần công viên Yuhu với giá khoảng 3,3 triệu NDT (khoảng 12,3 tỷ đồng).

Khoản tiền thu được không chỉ giúp gia đình trả hết nợ vay mà còn dư ra một số tiền đáng kể để chuẩn bị cho cuộc sống về già.

Theo ông Trương, khu vực mới tuy không nằm ở trung tâm thành phố nhưng hạ tầng, dịch vụ thương mại và không gian xanh đều phát triển nhanh chóng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của hai vợ chồng.

Đặc biệt, việc không còn áp lực tài chính giúp họ cảm thấy yên tâm hơn. Trong năm nay, hai vợ chồng cũng lên kế hoạch đi du lịch để tận hưởng quãng thời gian nghỉ hưu.

Vì sao nhiều người chọn sống nhỏ hơn khi về già?

Theo các môi giới bất động sản tại Hàng Châu, nhóm khách hàng từ 50 đến 60 tuổi hiện chiếm tỷ lệ khá lớn trong xu hướng "đổi nhà ngược".

Mỗi người có một lý do khác nhau, nhưng phần lớn đều hướng đến mục tiêu giảm bớt áp lực tài chính, nâng cao chất lượng cuộc sống hoặc tích lũy nguồn tiền cho tương lai.

Nhiều người nhận ra rằng khi con cái đã có cuộc sống riêng, việc duy trì một căn nhà quá rộng không còn cần thiết. Ngược lại, một ngôi nhà vừa đủ, chi phí thấp hơn và thuận tiện cho sinh hoạt sẽ phù hợp hơn trong giai đoạn về già.

Không gian sống nhỏ cũng đồng nghĩa với việc giảm chi phí bảo trì, dọn dẹp và quản lý, giúp người lớn tuổi có thêm thời gian để chăm sóc sức khỏe, đi du lịch hoặc theo đuổi những sở thích cá nhân.

Chuyên gia: Giá trị không nằm ở diện tích căn nhà

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, việc đổi từ nhà lớn sang nhà nhỏ không đồng nghĩa với việc tài sản bị thu hẹp hay mất giá.

Hiệu quả của quyết định này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời điểm giao dịch, chất lượng căn nhà mới, tiềm năng phát triển của khu vực cũng như cách sử dụng khoản tiền chênh lệch sau khi bán nhà.

Nếu lựa chọn hợp lý, người mua vừa có thể sở hữu nơi ở phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, vừa gia tăng nguồn tài chính phục vụ cuộc sống về già.

Các chuyên gia cũng cho rằng "đổi nhà ngược" thực chất vẫn là một hình thức tái cơ cấu tài sản. Điều quan trọng không phải là căn nhà lớn hay nhỏ, mà là nơi ở đó có mang lại cảm giác an toàn, thoải mái và phù hợp với giai đoạn cuộc sống hiện tại hay không.

Đối với nhiều người, một cuộc sống về già bình yên, không còn áp lực nợ nần, có đủ nguồn lực để chăm sóc sức khỏe và tận hưởng những năm tháng nghỉ hưu mới chính là giá trị lớn nhất mà quyết định đổi nhà mang lại.

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Theo QQ