Nghe lỏm được con dâu nói một câu, cha già hủy ngay ý định cắm sổ đỏ vay tiền giúp con mua nhà

Người con trai từng là niềm tự hào của gia đình

Ông Thẩm Việt, 65 tuổi, sống tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), luôn tự hào vì cậu con trai duy nhất của mình. Từ nhỏ, con trai ông nổi tiếng chăm học, liên tục đạt thành tích cao suốt những năm phổ thông.

Sau kỳ thi đại học, chàng trai trúng tuyển vào một trường danh tiếng với số điểm ấn tượng. Tốt nghiệp loại xuất sắc, anh nhanh chóng tìm được công việc ổn định tại một doanh nghiệp lớn với mức thu nhập đáng mơ ước.

Trong mắt người thân và hàng xóm, đây là hình mẫu của một người con thành đạt.

Khi sự nghiệp đã đi vào quỹ đạo, gia đình bắt đầu tính chuyện kết hôn cho anh. Vì vốn ít giao tiếp và khá nhút nhát, con trai ông Thẩm được người quen mai mối.

Sau nhiều lần gặp gỡ, anh cũng tìm được người bạn đời và xây dựng tổ ấm riêng.

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Muốn giúp con mua nhà, vợ chồng già tính vay thế chấp sổ đỏ

Sau khoảng một năm kết hôn, hai vợ chồng trẻ không muốn tiếp tục thuê nhà nên bắt đầu tìm mua căn hộ đầu tiên.

Biết con còn thiếu tiền đặt cọc, ông Thẩm và vợ quyết định làm một việc rất mạo hiểm là thế chấp sổ đỏ của căn nhà đang ở để vay ngân hàng khoảng 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng).

Đối với ông bà, đây gần như là toàn bộ tài sản tích góp sau nhiều chục năm lao động. Dẫu vậy, họ vẫn chấp nhận đánh đổi vì mong con sớm ổn định cuộc sống.

Sau nhiều tháng tìm kiếm, con trai ông cũng chọn được căn hộ rộng khoảng 85 m² với ba phòng ngủ và một phòng khách.

Giá bán là 800.000 NDT, trong đó khoản đặt cọc đúng bằng số tiền mà cha mẹ dự định hỗ trợ.

Mọi chuyện tưởng như đã được quyết định.

Một đêm ở lại nhà con làm thay đổi tất cả

Đúng thời điểm ấy, ông Thẩm lên thành phố thăm một người bạn đang điều trị bệnh nặng. Do bệnh viện ở gần nơi con trai thuê nhà, ông quyết định ghé thăm các con và ở lại một đêm trước khi trở về quê.

Đêm khuya, khi ra phòng khách lấy nước uống, ông vô tình đi ngang qua phòng ngủ của hai vợ chồng con trai. Tiếng trò chuyện vọng ra khiến ông dừng bước.

Điều khiến ông đau lòng không phải là việc bị nhắc đến, mà là thái độ của con dâu.

Người con dâu nói với chồng: "Sao bố lại lên đây ở? Không biết bố định ở mấy ngày. Em còn phải đi làm chứ đâu có thời gian chăm sóc. Không biết lần này bố lên đã mang tiền đặt cọc mua nhà cho mình chưa?"

Chỉ vài câu nói ngắn ngủi nhưng đủ khiến người cha lặng người.

Hủy kế hoạch vay thế chấp sổ đỏ sau một đêm suy nghĩ

Ông Thẩm kể rằng ngay khi nghe xong cuộc trò chuyện, ông lặng lẽ quay về phòng, thu dọn hành lý và quyết định sáng hôm sau sẽ trở về quê sớm.

Quan trọng hơn, ông cũng từ bỏ ý định thế chấp sổ đỏ để vay tiền cho con.

Ngày hôm sau, ông gọi con trai và thông báo rằng thủ tục vay ngân hàng không thể tiếp tục vì thiếu giấy tờ nên khoản tiền hỗ trợ sẽ không còn.

Hai vợ chồng trẻ tỏ ra thất vọng và có phần không hài lòng. Tuy nhiên, ông không giải thích thêm.

Theo ông, trước đó ông chưa từng mong con phải báo đáp điều gì lớn lao. Điều duy nhất ông hy vọng là khi cha mẹ về già, con cái sẽ đối xử bằng sự quan tâm và hiếu thảo.

Nhưng sau cuộc trò chuyện vô tình nghe được, ông hiểu rằng nếu đánh đổi cả tài sản của mình thì người chịu nhiều rủi ro nhất vẫn là cha mẹ.

Tuổi già cần một khoản dự phòng hơn là hy sinh tất cả vì con

Sau sự việc, ông Thẩm chia sẻ rằng ông không còn muốn dùng căn nhà duy nhất của mình để đánh cược tương lai.

Theo ông, cha mẹ có thể giúp con khi điều kiện cho phép, nhưng không nên bán hoặc thế chấp sổ đỏ của ngôi nhà đang ở nếu điều đó khiến bản thân mất đi chỗ dựa tài chính.

Bởi thực tế, không phải lúc nào sự hy sinh của cha mẹ cũng nhận lại được sự biết ơn như mong đợi. Có người dành cả đời vun vén cho con nhưng đến cuối đời lại sống trong cảnh phụ thuộc, thậm chí cô đơn.

Một khoản tiền dự phòng và một mái nhà thuộc về chính mình sẽ giúp người cao tuổi chủ động hơn trước mọi biến cố, không phải sống trong tâm trạng thấp thỏm hay phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu.

Suy cho cùng, chất lượng cuộc sống khi về già phần lớn vẫn nằm trong chính lựa chọn của mỗi người. Giữ lại cho mình một nền tảng tài chính vững chắc đôi khi không phải là ích kỷ, mà là cách để bảo vệ sự bình yên trong những năm tháng cuối đời.