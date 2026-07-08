Muốn yên ổn ở công sở, hãy tránh xa 4 kiểu đồng nghiệp
GĐXH - Môi trường công sở không chỉ đòi hỏi năng lực mà còn cần sự tinh tế trong các mối quan hệ. Nhận diện sớm những kiểu đồng nghiệp đạo đức giả sẽ giúp bạn hạn chế rắc rối.
Môi trường công sở không chỉ cần năng lực mà còn cần biết nhìn người
Bên cạnh chuyên môn và kinh nghiệm, khả năng quan sát con người cũng là một kỹ năng quan trọng giúp mỗi người tồn tại và phát triển trong môi trường công sở.
Không phải ai tươi cười, nhiệt tình cũng thật lòng, và cũng không phải mọi mối quan hệ đồng nghiệp đều đáng để đặt niềm tin.
Có những người luôn thể hiện vẻ ngoài thân thiện nhưng lại sẵn sàng lợi dụng người khác khi có cơ hội. Nếu nhận diện sớm những dấu hiệu này, bạn sẽ tránh được không ít phiền toái trong công việc.
Luôn tìm cách đẩy việc cho người khác nhưng thích nhận công lao
Đây là kiểu đồng nghiệp khá phổ biến ở công sở. Ban đầu họ thường chủ động làm quen, nhiệt tình chỉ dẫn người mới, tạo cảm giác như một người anh, người chị giàu kinh nghiệm.
Tuy nhiên, sau khi tạo được sự tin tưởng, họ bắt đầu nhờ vả những việc vốn thuộc trách nhiệm của mình. Nếu đối phương dễ dàng đồng ý, họ sẽ tiếp tục giao thêm việc, thậm chí xem đó là điều hiển nhiên.
Không ít người còn thích đứng ra chỉ đạo dù không giữ vị trí quản lý. Họ nhận những đầu việc dễ tạo thành tích rồi phân chia phần khó cho người khác thực hiện.
Khi công việc thành công, họ xuất hiện như người đóng vai trò chính; khi xảy ra sai sót, trách nhiệm lại thuộc về người trực tiếp làm.
Điều đáng nói là họ luôn thử phản ứng của đối phương trước. Nếu gặp người mềm mỏng, họ càng lấn tới. Ngược lại, khi bị từ chối dứt khoát, họ sẽ nhanh chóng chuyển mục tiêu sang người khác.
Nói hay hơn làm, giỏi lấy lòng cấp trên
Nhiều người bước vào công sở luôn tin rằng chỉ cần chăm chỉ và làm tốt công việc thì sẽ được ghi nhận. Trên thực tế, điều này không phải lúc nào cũng đúng.
Có những cá nhân rất khéo ăn nói, luôn biết cách làm hài lòng cấp trên nhưng hiệu quả công việc lại không tương xứng.
Họ thường hứa hẹn nhiều, phát biểu rất hay nhưng khi bắt tay vào thực hiện lại tìm cách né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.
Đáng ngại hơn, một số người quản lý cũng có xu hướng đánh giá nhân viên dựa trên các mối quan hệ hoặc hoàn cảnh cá nhân thay vì năng lực thực tế.
Những nhân viên có "hậu thuẫn" thường được bỏ qua sai sót, trong khi người chăm chỉ, thật thà lại phải gánh thêm nhiều việc với lời hứa về cơ hội thăng tiến chưa biết bao giờ thành hiện thực.
Trong môi trường như vậy, tranh cãi đôi khi không mang lại kết quả. Điều khôn ngoan là tiếp tục trau dồi năng lực, tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội phát triển ở một môi trường phù hợp hơn.
Thường xuyên than phiền nhưng sẵn sàng "lật mặt" khi có lợi
Ở bất kỳ công sở nào cũng có những người luôn cho rằng bản thân là nạn nhân. Họ liên tục phàn nàn về sự bất công, về việc mình không được ghi nhận hay không gặp may mắn trong sự nghiệp.
Ban đầu, những lời tâm sự ấy có thể khiến người khác đồng cảm. Thế nhưng theo thời gian, thái độ tiêu cực kéo dài khiến tinh thần cả tập thể bị ảnh hưởng. Họ dần mất động lực làm việc nhưng vẫn kỳ vọng nhận được nhiều quyền lợi.
Điều đáng lưu ý là khi xuất hiện cơ hội thăng tiến hoặc mang lại lợi ích cá nhân, những người này có thể thay đổi thái độ rất nhanh.
Thậm chí, họ sẵn sàng hy sinh lợi ích của đồng nghiệp, kể cả người từng giúp đỡ mình, để đạt được mục tiêu.
Vì vậy, hãy giữ khoảng cách phù hợp với kiểu người này và hạn chế để bản thân trở thành người gánh hậu quả thay họ.
Người từng chịu nhiều tổn thương dễ trở nên khó đoán
Không phải ai cư xử lạnh lùng hay cứng rắn cũng là người xấu. Có những người từng trải qua nhiều va vấp trong công sở, bị lợi dụng hoặc đối xử thiếu công bằng nên dần hình thành tâm lý phòng vệ.
Ban đầu họ có thể là người hiền lành, ngại va chạm và luôn nhẫn nhịn. Tuy nhiên, sau nhiều lần bị chèn ép, họ buộc phải thay đổi để tự bảo vệ mình.
Chính những trải nghiệm đó khiến họ trở nên cảnh giác, quyết liệt và đôi khi phản ứng rất mạnh trước những hành động mà họ cho là bất công.
Khi tiếp xúc với những đồng nghiệp như vậy, thay vì phán xét hay cố tình khiêu khích, bạn nên giữ thái độ tôn trọng và cư xử đúng mực.
Một mối quan hệ chuyên nghiệp luôn là lựa chọn an toàn hơn trong môi trường công sở.
Muốn làm việc hiệu quả nơi công sở, hãy biết chọn người để tin
Môi trường công sở luôn tồn tại nhiều kiểu tính cách khác nhau. Không phải ai cũng xấu, nhưng cũng không phải mọi đồng nghiệp đều đáng để chia sẻ mọi chuyện hay đặt trọn niềm tin.
Quan sát kỹ cách một người đối xử với người khác, cách họ nhận trách nhiệm, xử lý lợi ích và cư xử khi gặp khó khăn sẽ giúp bạn hiểu rõ bản chất của họ hơn bất kỳ lời giới thiệu nào.
Biết nhìn người, giữ ranh giới phù hợp và xây dựng các mối quan hệ lành mạnh chính là chìa khóa giúp bạn tránh được nhiều rắc rối và phát triển bền vững trong công sở.
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