Khi nhan sắc không còn: Vợ bị chồng ruồng bỏ đúng lúc cần chỗ dựa nhất

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Từ người vợ đảm đang đến bi kịch bị chồng đòi ly hôn

Người phụ nữ họ Lý (36 tuổi, sống tại thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) trở thành tâm điểm chú ý sau khi chia sẻ câu chuyện hôn nhân tan vỡ vì mắc bệnh bạch biến.

Theo lời chị Lý, trước khi phát bệnh, chị gần như dành toàn bộ thời gian để chăm lo gia đình. Công việc nội trợ, chăm sóc con cái và quán xuyến mọi việc trong nhà đều do một tay chị đảm nhận.

Tuy nhiên, khoảng hai năm trước, chị bất ngờ xuất hiện các triệu chứng bất thường khi một mảng tóc chuyển sang màu trắng rồi rụng dần.

Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định chị mắc bệnh bạch biến - căn bệnh mạn tính gây mất sắc tố ở da, tóc và niêm mạc, khiến ngoại hình thay đổi rõ rệt.

Điều khiến chị tổn thương hơn cả là việc chồng luôn né tránh đưa vợ tham gia các buổi gặp mặt người thân hay bạn bè vì sợ bị đánh giá. Ảnh minh họa

Chồng từ chối trả viện phí, nói vợ khiến mình "mất mặt"

Theo chia sẻ trên truyền hình địa phương, kể từ khi mắc bệnh, cuộc sống hôn nhân của chị Lý nhanh chóng rơi vào khủng hoảng.

Người chồng không những không đồng hành cùng vợ trong quá trình điều trị mà còn chưa từng đưa chị đến bệnh viện. Theo lời chị, anh viện lý do không muốn chi trả viện phí.

Điều khiến chị tổn thương hơn cả là việc chồng luôn né tránh đưa vợ tham gia các buổi gặp mặt người thân hay bạn bè vì sợ bị đánh giá.

"Từ khi tôi mắc bệnh, anh ấy không bao giờ đưa tôi đi ăn uống hay dự tiệc cùng bạn bè. Anh ấy nói tôi sẽ làm anh ấy mất mặt", chị Lý nghẹn ngào chia sẻ.

Cuối cùng, người đàn ông chủ động đề nghị ly hôn và chị buộc phải chấp nhận chấm dứt cuộc hôn nhân.

Theo thỏa thuận, quyền nuôi con thuộc về người mẹ. Đến nay, người chồng vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi công khai nào trước những chia sẻ của vợ cũ.

Không chỉ bệnh tật, người phụ nữ còn chịu sự kỳ thị ngoại hình

Sau khi ngoại hình thay đổi, chị Lý còn phải đối diện với những ánh nhìn thiếu thiện cảm từ xã hội.

Theo chị, nhiều trẻ nhỏ trên đường từng gọi mình bằng tên một nhân vật có ngoại hình xấu xí trong phim truyền hình, khiến chị càng mặc cảm và suy sụp tinh thần.

"Tôi cảm thấy mình không còn chỗ dựa. Tôi chỉ muốn được nói ra để giải tỏa", người phụ nữ tâm sự.

Căng thẳng kéo dài khiến bệnh bạch biến tiến triển nhanh hơn

Theo bác sĩ Lư Mạn Xuân, chuyên gia điều trị bạch biến tại Hà Nam, bệnh bạch biến có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể và ảnh hưởng đến khoảng 0,5-2% dân số thế giới.

Trường hợp của chị Lý ban đầu chưa quá nghiêm trọng, song bệnh tiến triển nhanh do chịu nhiều áp lực tâm lý và căng thẳng kéo dài.

Các chuyên gia cho rằng việc giữ tinh thần lạc quan, ổn định cảm xúc đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều trị, bên cạnh việc tuân thủ phác đồ y khoa.

Câu chuyện gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội

Sau khi được truyền thông đăng tải, câu chuyện của chị Lý nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Trung Quốc.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông, động viên chị mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn và tập trung điều trị bệnh.

Không ít ý kiến cũng lên án thái độ của người chồng, cho rằng hôn nhân cần được xây dựng trên sự sẻ chia và trách nhiệm, đặc biệt trong lúc bạn đời đối diện với bệnh tật.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng câu chuyện phản ánh thực trạng kỳ thị ngoại hình và áp lực tâm lý mà không ít bệnh nhân mắc các bệnh ngoài da đang phải gánh chịu.

Hiện chị Lý cho biết sẽ gác lại những tổn thương trong quá khứ, tập trung điều trị bệnh, chăm sóc bản thân và bắt đầu cuộc sống mới.

Câu chuyện của chị cũng trở thành lời nhắc nhở về giá trị của sự đồng hành, cảm thông và trách nhiệm trong hôn nhân, nhất là khi một người rơi vào giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Chồng ly hôn vì quy định khó tin của vợ về chuyện phòng the GĐXH - Anh quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm sau khi người vợ đặt ra những quy định đặc biệt.

Theo SCMP