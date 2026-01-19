3 con giáp bùng nổ tài lộc, dễ có quý nhân trợ giúp trong tuần mới
GĐXH - Trong tuần mới từ 19 - 25/1/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc và dễ có quý nhân trợ giúp. Khám phá những điều may mắn cùng chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà.
1. Con giáp Ngọ
Theo tử vi tuần mới từ 19-25/1/2026 của 12 con giáp, con giáp Ngọ có một tuần công việc rất thuận lợi, ăn nên làm ra, công danh hiển hách, thành đạt, có thành tích nổi trội.
Sự nghiêm khắc, thận trọng và khắt khe sẽ dẫn đến thành công cho con giáp tuổi Ngọ. Ngọ sở hữu kỹ năng giao tiếp tốt và có năng lực, dễ tạo ấn tượng với người đối diện. Sự tự tin và lý trí của bạn sẽ tạo thêm niềm tin cho khách hàng và khiến họ sẵn lòng hợp tác với bạn hơn, từ đó đem tới những khoản thu cuối năm.
Khuyên con giáp Ngọ hãy kiếm tiền chậm mà chắc, chăm nghĩ tích cực, giúp đỡ mọi người xung quanh ắt có tiền về liên tục.
Tuần mới Ngọ là người hiền lành, chiếm dược thiện cảm của khá nhiều người xung quanh nhờ Giải Thần hỗ trợ. Ngọ chăm giúp người, khá lành trong các mối quan hệ. Những thay đổi trong các mối quan hệ, cuộc sống hoặc công việc, hoặc một sự kiện liên quan đến việc đi lại, tin vui trong vấn đề con cái sẽ xuất hiện trong tuần này giúp Ngọ cảm thấy hạnh phúc và vui hơn bao giờ hết.
2. Con giáp Tuất
Nửa cuối tuần, con giáp Tuất nên tranh thủ thực hiện các việc quan trọng vì đây là thời gian vàng được quý nhân và Tam Hội cục hỗ trợ, làm gì cũng đỏ, có người dẫn đường. Bản mệnh biết được năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện nên nhận được những hỗ trợ đáng giá trong công việc.
Tuần này Thái Âm chiếu mệnh đem đến nhiều thuận lợi cho đương số để thành công trong kinh doanh, làm ăn tự do, tích lũy được tài sản lớn. Cuối tuần bản mệnh đi ra ngoài dễ gặp quý nhân phù trợ nên đường tiền bạc trôi chảy. Điều cần lưu ý là bạn cần biết tiết kiệm, nếu không có số tiền lớn mà bản thân cày cuốc được cũng dễ bốc hơi.
Gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, người bạn đời hiền lành, chu đáo, biết quản lý tiền bạc giúp tuổi Tuất. Bạn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.
3. Con giáp Tỵ
Vào nửa đầu tuần, con giáp Tỵ dễ gặp được quý nhân. Con giáp này dễ gặp may trong công việc nhờ Tam Hội chiếu, buôn bán đắt hàng lại thường xuyên được người tốt giúp đỡ, giao tiếp khéo léo đem lại nhiều cơ hội làm ăn lớn, tốt cho việc đầu tư đất cát, thay đổi chỗ ở. Nếu có các sự kiện hoặc kế hoạch đi du lịch nước ngoài, chẳng hạn như các chuyến đi chơi hoặc công tác, việc đi ra nước ngoài có thể tăng vận may của bạn.
Về tài lộc, con giáp Tỵ đón nhận nhiều thông tin thuận lợi nhưng sớm nở chóng tàn, không giữ được tiền. Bên cạnh thu nhập chính, sẽ có nhiều cơ hội khác đem lại thu nhập phụ cho bạn, càng kín tiếng và tiết kiệm càng dư tiền tiêu. Vào nửa cuối tuần, Tỵ dễ hao tài vì di chuyển nhiều, công việc sai sót…
Bạch Hổ hung tinh nhắc nhở người tuổi Tỵ thời điểm này cần quan tâm hơn đến người thân trong gia đình. Trong chuyện tình cảm, hãy tránh những tương tác hời hợt với người khác giới và nên tránh những cuộc hẹn hò qua mạng.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
