Đón nhận nguồn năng lượng mới, 3 con giáp này dễ thăng tiến công việc và tiền về ngập két

Càng cận Tết, các con giáp này càng cần chú ý thay đổi này để tránh cháy túi hiệu quả GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 12/1/2026 đến 18/1/2026. Theo chuyên gia, càng cận Tết, các con giáp này càng cần chú ý thay đổi này để tránh cháy túi.

1. Con giáp Hợi

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 12/1/2026 đến 18/1/2026 đã dự báo, con giáp Hợi đón nhận nguồn năng lượng dồi dào, tích cực từ cát tinh Thái Dương. Nhờ đó, mọi thứ rất thuận lợi với con giáp Hợi trong tuần này. Tuy nhiên, trong công việc nếu làm liên quan đến giấy tờ, con giáp Hợi cần phải cẩn trọng để tránh sai sót.

Hợi dễ được chú ý và ghi nhận, được giao những trọng trách lớn. Sự phát triển sự nghiệp cá nhân cực kỳ suôn sẻ, nhất là với nam giới và những người làm trong lĩnh vực quản lý, pháp luật, giáo dục.

Tài lộc của con giáp Hợi khá sáng.

Con giáp này có khả năng được tăng lương, thưởng lớn, hoặc thu nhập từ các dự án quan trọng "tay trái’. Đây cũng là thời điểm tốt để đàm phán các điều khoản có lợi.

Thái Dương mang đến sự cởi mở, lạc quan cho người tuổi Hợi. Người đã có gia đình, chồng hoặc người cha trong nhà đóng vai trò tích cực, mang lại niềm vui và sự ổn định cho cả nhà. Người độc thân, đặc biệt là nữ giới dễ thu hút bởi những người nam tính, có chí tiến thủ và lối sống lành mạnh.

2. Con giáp Dậu

Chuyên gia dự báo, con giáp Dậu có một tuần bình an, thuận lợi nhờ sự phù trợ của cát tinh Thái Âm. Vận trình hài hòa, mọi việc tiến triển êm đẹp không cần quá gắng sức, cứ thuận theo tự nhiên đến với con giáp Dậu. Đây là tuần để bạn tận hưởng thành quả từ những nỗ lực trước đó, chăm sóc bản thân và các mối quan hệ thân thiết.

Tiến độ công việc trôi chảy, con giáp Dậu làm việc hiệu quả nhờ sự cẩn trọng, tỉ mỉ. Nữ giới tuổi Dậu có thể nhận được sự ủng hộ đặc biệt từ quý nhân nữ.

Về tài lộc, Chính Tài vượng báo hiệu nguồn tài chính lớn cho con giáp Dậu. Bạn có thể nhận khoản tiền cả từ chính và phụ. Đây là thời điểm tốt để lập kế hoạch tài chính gia đình, mua sắm những vật dụng có giá trị lâu dài.

Thái Âm chiếu mệnh mang lại sự hòa ái, lãng mạn và thấu hiểu sâu sắc cho các mối quan hệ. Người đã có gia đình có những khoảnh khắc lãng mạn bất ngờ, cuộc sống vợ chồng viên mãn. Người độc thân, nhất là nam giới tuổi Hợi có cơ hội gặp gỡ đối tượng dịu dàng, tinh tế và biết quan tâm. Khuyên con giáp Hợi hãy chân thành và tinh tế trong cách thể hiện.

3. Con giáp Tỵ

Con giáp Tỵ cũng sẽ có một tuần đầy rực rỡ. Con giáp này toát ra khí chất đĩnh đạc, thu hút sự giúp đỡ từ quý nhân là những người có địa vị, học thức. Mọi nguyện vọng chính đáng đều dễ được đáp ứng.

Trong công việc, Tỵ được ghi nhận. Quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp bạn tháo gỡ khó khăn hoặc mở ra cơ hội hợp tác đắt giá. Mạng lưới quan hệ xã hội mà bạn đã vun đắp chính là nền tảng cho sự thăng tiến lúc này.

Tỵ là một trong những con giáp may mắn trong tuần này

Về tài lộc cả con giáp Tỵ sẽ đi kèm với danh tiếng và địa vị. Con giáp này có thể có thu nhập từ các dự án lớn, tiền thưởng xứng đáng hoặc lợi nhuận từ các khoản đầu tư dài hạn trước đây.

Cung phu thê được Tử Vi chiếu rọi, mang đến sự hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau cho con giáp Tỵ tuần này. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng ưu tú, có học vấn và địa vị, chỉ cần bạn cởi mở và tự tin.

