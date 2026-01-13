Mới nhất
Đón nhận nguồn năng lượng mới, 3 con giáp này dễ thăng tiến công việc và tiền về ngập két

Thứ ba, 13:40 13/01/2026 | Đời sống
Hà My
Hà My
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, dưới đây là 3 con giáp may mắn, dễ thăng tiến công việc và tài lộc dồi dào.

Càng cận Tết, các con giáp này càng cần chú ý thay đổi này để tránh cháy túi hiệu quảCàng cận Tết, các con giáp này càng cần chú ý thay đổi này để tránh cháy túi hiệu quả

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 12/1/2026 đến 18/1/2026. Theo chuyên gia, càng cận Tết, các con giáp này càng cần chú ý thay đổi này để tránh cháy túi.

1. Con giáp Hợi

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 12/1/2026 đến 18/1/2026 đã dự báo, con giáp Hợi đón nhận nguồn năng lượng dồi dào, tích cực từ cát tinh Thái Dương. Nhờ đó, mọi thứ rất thuận lợi với con giáp Hợi trong tuần này. Tuy nhiên, trong công việc nếu làm liên quan đến giấy tờ, con giáp Hợi cần phải cẩn trọng để tránh sai sót.

Hợi dễ được chú ý và ghi nhận, được giao những trọng trách lớn. Sự phát triển sự nghiệp cá nhân cực kỳ suôn sẻ, nhất là với nam giới và những người làm trong lĩnh vực quản lý, pháp luật, giáo dục.

Đón nhận nguồn năng lượng mới, 3 con giáp này dễ thăng tiến công việc và tiền về ngập két - Ảnh 2.

Tài lộc của con giáp Hợi khá sáng.

Con giáp này có khả năng được tăng lương, thưởng lớn, hoặc thu nhập từ các dự án quan trọng "tay trái’. Đây cũng là thời điểm tốt để đàm phán các điều khoản có lợi.

Thái Dương mang đến sự cởi mở, lạc quan cho người tuổi Hợi. Người đã có gia đình, chồng hoặc người cha trong nhà đóng vai trò tích cực, mang lại niềm vui và sự ổn định cho cả nhà. Người độc thân, đặc biệt là nữ giới dễ thu hút bởi những người nam tính, có chí tiến thủ và lối sống lành mạnh.

2. Con giáp Dậu

Chuyên gia dự báo, con giáp Dậu có một tuần bình an, thuận lợi nhờ sự phù trợ của cát tinh Thái Âm. Vận trình hài hòa, mọi việc tiến triển êm đẹp không cần quá gắng sức, cứ thuận theo tự nhiên đến với con giáp Dậu. Đây là tuần để bạn tận hưởng thành quả từ những nỗ lực trước đó, chăm sóc bản thân và các mối quan hệ thân thiết.

Tiến độ công việc trôi chảy, con giáp Dậu làm việc hiệu quả nhờ sự cẩn trọng, tỉ mỉ. Nữ giới tuổi Dậu có thể nhận được sự ủng hộ đặc biệt từ quý nhân nữ.

Đón nhận nguồn năng lượng mới, 3 con giáp này dễ thăng tiến công việc và tiền về ngập két - Ảnh 3.

Về tài lộc, Chính Tài vượng báo hiệu nguồn tài chính lớn cho con giáp Dậu. Bạn có thể nhận khoản tiền cả từ chính và phụ. Đây là thời điểm tốt để lập kế hoạch tài chính gia đình, mua sắm những vật dụng có giá trị lâu dài.

Thái Âm chiếu mệnh mang lại sự hòa ái, lãng mạn và thấu hiểu sâu sắc cho các mối quan hệ. Người đã có gia đình có những khoảnh khắc lãng mạn bất ngờ, cuộc sống vợ chồng viên mãn. Người độc thân, nhất là nam giới tuổi Hợi có cơ hội gặp gỡ đối tượng dịu dàng, tinh tế và biết quan tâm. Khuyên con giáp Hợi hãy chân thành và tinh tế trong cách thể hiện.

3. Con giáp Tỵ

Con giáp Tỵ cũng sẽ có một tuần đầy rực rỡ. Con giáp này toát ra khí chất đĩnh đạc, thu hút sự giúp đỡ từ quý nhân là những người có địa vị, học thức. Mọi nguyện vọng chính đáng đều dễ được đáp ứng.

Trong công việc, Tỵ được ghi nhận. Quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp bạn tháo gỡ khó khăn hoặc mở ra cơ hội hợp tác đắt giá. Mạng lưới quan hệ xã hội mà bạn đã vun đắp chính là nền tảng cho sự thăng tiến lúc này.

Đón nhận nguồn năng lượng mới, 3 con giáp này dễ thăng tiến công việc và tiền về ngập két - Ảnh 4.

Tỵ là một trong những con giáp may mắn trong tuần này

Về tài lộc cả con giáp Tỵ sẽ đi kèm với danh tiếng và địa vị. Con giáp này có thể có thu nhập từ các dự án lớn, tiền thưởng xứng đáng hoặc lợi nhuận từ các khoản đầu tư dài hạn trước đây.

Cung phu thê được Tử Vi chiếu rọi, mang đến sự hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau cho con giáp Tỵ tuần này. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng ưu tú, có học vấn và địa vị, chỉ cần bạn cởi mở và tự tin.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

3 con giáp đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngay tuần đầu sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, 3 con giáp dưới đây sẽ đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào.

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngay tuần đầu sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, 3 con giáp dưới đây sẽ đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào.

'Nữ phụ xe tắt máy xe buýt khi tài xế đột quỵ là anh hùng cứu hàng chục người'

'Nữ phụ xe tắt máy xe buýt khi tài xế đột quỵ là anh hùng cứu hàng chục người'

Đời sống - 2 giờ trước

Đó là ý kiến của cư dân mạng sau khi hành khách trên xe buýt ở TP.HCM được cứu nhờ nữ phụ xe nhanh trí tắt máy khi tài xế đột quỵ, tránh được tai nạn liên hoàn.

Người đàn ông đưa giống chuối 'độc, lạ' về trồng ở 'thủ phủ chuối' Quảng Trị

Người đàn ông đưa giống chuối 'độc, lạ' về trồng ở 'thủ phủ chuối' Quảng Trị

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Giống chuối mới sinh trưởng tốt, cho loại quả hình dáng độc đáo, thơm ngon không chỉ gây tò mò mà còn góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân địa phương.

Cuối năm tài vận xoay chiều: Ai thuộc 4 mệnh này dễ đón lộc lớn

Cuối năm tài vận xoay chiều: Ai thuộc 4 mệnh này dễ đón lộc lớn

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Càng về những ngày cuối năm, vận trình của một số bản mệnh bất ngờ khởi sắc mạnh mẽ.

Từ 2026, hai đối tượng nào được tăng mức hưởng khám chữa bệnh BHYT lên 100%?

Từ 2026, hai đối tượng nào được tăng mức hưởng khám chữa bệnh BHYT lên 100%?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị quyết 261/2025/QH15, từ 1/1/2026, người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được với mức hưởng 100% khi khám chữa bệnh.

Được cát tinh chống lưng, 3 con giáp này cuối năm Âm lịch tài lộc rực rỡ bất ngờ

Được cát tinh chống lưng, 3 con giáp này cuối năm Âm lịch tài lộc rực rỡ bất ngờ

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Tử vi cho thấy từ nay đến hết năm Âm lịch, một số con giáp bước vào giai đoạn "đổi vận" rõ rệt khi được cát tinh chiếu rọi, quý nhân xuất hiện đúng lúc.

Từ 1/3, ứng dụng Mobile Banking sẽ tự động ngừng hoạt động hoặc thoát khi gặp 3 trường hợp này

Từ 1/3, ứng dụng Mobile Banking sẽ tự động ngừng hoạt động hoặc thoát khi gặp 3 trường hợp này

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Thông tư số 77/2025/TT-NHNN, từ 1/3, ứng dụng Mobile Banking sẽ tự động ngừng hoạt động hoặc thoát khi gặp 3 trường hợp.

Có những ngày sinh được xem là 'đẹp số': Trẻ thông minh, mệnh phú quý

Có những ngày sinh được xem là 'đẹp số': Trẻ thông minh, mệnh phú quý

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian và tử vi phương Đông, ngày sinh có thể phần nào phản ánh vận mệnh và khí chất của một đứa trẻ.

5 trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 2026

5 trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những trường hợp nào được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất? Dưới đây là các trường hợp cụ thể được quy định theo Nghị định 374/2025/NĐ-CP.

Mẹo phong thủy giúp 12 con giáp giảm vận hạn, hút tiền tài năm Bính Ngọ 2026

Mẹo phong thủy giúp 12 con giáp giảm vận hạn, hút tiền tài năm Bính Ngọ 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ cần thay đổi nhỏ trong trang phục, nhà ở và thói quen sống, 12 con giáp có thể hóa giải vận xui, kích hoạt tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026.

Nam sinh lớp 7 mất tích khi đi mua đồ ăn sáng

Nam sinh lớp 7 mất tích khi đi mua đồ ăn sáng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi rời nhà đi mua đồ ăn sáng, nam sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh mất tích bí ẩn, lực lượng chức năng cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm 2 ngày nhưng chưa rõ tung tích.

Được cát tinh chống lưng, 3 con giáp này cuối năm Âm lịch tài lộc rực rỡ bất ngờ

Được cát tinh chống lưng, 3 con giáp này cuối năm Âm lịch tài lộc rực rỡ bất ngờ

Đời sống

GĐXH - Tử vi cho thấy từ nay đến hết năm Âm lịch, một số con giáp bước vào giai đoạn "đổi vận" rõ rệt khi được cát tinh chiếu rọi, quý nhân xuất hiện đúng lúc.

Cuối năm tài vận xoay chiều: Ai thuộc 4 mệnh này dễ đón lộc lớn

Đời sống

Cuối năm tài vận xoay chiều: Ai thuộc 4 mệnh này dễ đón lộc lớn

Đời sống
Có những ngày sinh được xem là 'đẹp số': Trẻ thông minh, mệnh phú quý

Đời sống

Có những ngày sinh được xem là 'đẹp số': Trẻ thông minh, mệnh phú quý

Đời sống
Đón nhận nguồn năng lượng mới, 3 con giáp này dễ thăng tiến công việc và tiền về ngập két

Đời sống

Đón nhận nguồn năng lượng mới, 3 con giáp này dễ thăng tiến công việc và tiền về ngập két

Đời sống
Mẹo phong thủy giúp 12 con giáp giảm vận hạn, hút tiền tài năm Bính Ngọ 2026

Đời sống

Mẹo phong thủy giúp 12 con giáp giảm vận hạn, hút tiền tài năm Bính Ngọ 2026

Đời sống

