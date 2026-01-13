Càng cận Tết, các con giáp này càng cần chú ý thay đổi này để tránh cháy túi hiệu quả

Dự báo những thay đổi tuần đầu năm 2026 của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi GĐXH - Trong tuần đầu năm 2026, các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn.... sẽ có những thay đổi thú vị. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những điều này. Hãy cùng khám phá vận may và tài lộc của từng con giáp.

1. Con giáp Tý công việc không được như ý

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 12/1/2026 đến 18/1/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tý tuần này công việc không được như ý dưới tác động của Thái Tuế. Vào cuối tuần, con giáp này dễ dẫn đến hao tổn tiền bạc bất ngờ, bị cạnh tranh giành mất cơ hội. Bạn dễ rơi vào trạng thái căng thẳng khi áp lực công việc chất đống.

Thời điểm này khuyên con giáp Tý nên cẩn thận, đừng nóng vội và hài hòa với đồng nghiệp hoặc cấp dưới. Việc quan trọng mà chưa vội thì có thể để qua tuần triển khai sẽ tốt hơn.

Con giáp Tý nên thận trọng trong tuần này

Về tài lộc, đây không phải là thời điểm tốt để con giáp Tý mạo hiểm đầu tư. Con giáp này cần chú ý thắt chặt chi tiêu cá nhân, đề phòng các rủi ro như mất ví, hỏng hóc đồ điện tử, điện thoại hoặc phải chi tiêu ngoài ý muốn.

Áp lực công việc sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của bạn. Người có gia đình nên tránh mang chuyện công sở về nhà, dễ gây cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Người độc thân có thể cảm thấy cô đơn hoặc bị hiểu lầm, chưa nên vội vàng bày tỏ tình cảm mà hãy tìm sự chia sẻ từ những người bạn thân.

2. Con giáp Sửu tài lộc ổn định

Tuần mới này của con giáp Sửu lại gặp may mắn. Vận trình sáng rực, mọi sự chuyển biến tích cực rõ rệt với con giáp Sửu. Nhờ có quý nhân hỗ trợ, những kế hoạch ấp ủ bấy lâu của con giáp Sửu cũng có cơ hội được triển khai thuận lợi. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, con giáp Sửu còn được ghi nhận, có cơ hội thể hiện bản thân. Mạng lưới quan hệ phát huy tác dụng, đặc biệt là các mối quan hệ với người lớn tuổi nên khuyên con giáp Sửu hãy biết ơn và giữ mối liên hệ tốt đẹp.

Về tài lộc của con giáp Sửu ổn định, có dấu hiệu tăng trưởng nhờ vào thành quả công việc. Con giáp này có thể có khoản thu nhập ngoài dự kiến từ hợp đồng, dự án hoặc tiền thưởng. Dù vậy khuyên Sửu không nên tiêu xài phung phí, hãy lập kế hoạch để cuối năm được dư dả.

Về tình duyên của con giáp này cũng được chiếu sáng. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng tiềm năng thông qua các hoạt động giao lưu nhờ sao Bách Việt. Sửu hãy tự tin thể hiện bản thân. Người đã có gia đình, tình cảm vợ chồng hòa hợp, có thể cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày... để tăng tình cảm.

3. Con giáp Dần tránh chi tiêu không cần thiết

Một tuần báo hiệu nhiều thị phi với con giáp Dần. Tuổi Dần sẽ cảm nhận rõ sự cạnh tranh khốc liệt trong công việc và cuộc sống, thậm chí có người công khai chống đối hoặc cướp công, giành lợi ích của bạn. Con giáp này nên nhớ, một điều nhịn là chín điều lành, tốt nhất nên làm việc độc lập hoặc với nhóm nhỏ tin cậy.

Tài lộc thời điểm này chưa có nhiều. Con giáp này nên lưu ý quản lý dòng tiền cẩn thận, tránh các khoản chi không cần thiết.

Trong tình cảm, con giáp này dễ hiểu lầm nhau vì tin đồn hoặc sự can thiệp của người thứ ba. Cả hai cần cởi mở đối thoại, tránh để cảm xúc nóng giận dẫn đến những lời nói làm tổn thương nhau. Người độc thân nên thận trọng trong tìm hiểu, đề phòng đối tượng không chân thành.

4. Con giáp Mão may mắn có quý nhân hỗ trợ

Đây là một trong những con giáp may mắn tuần này khi được cát tinh Thiên Đức và Thiên Ấn cùng chiếu mệnh, tuổi Mão được che chở, gặp khó khăn dễ có quý nhân trợ giúp.

Sự nghiệp vững vàng, bạn có thể dựa vào năng lực chuyên môn và uy tín cá nhân để thăng tiến. Con giáp này dễ được cấp trên tín nhiệm giao cho trọng trách hoặc dự án then chốt. Bạn cũng thể hiện được năng lực, tỏa sáng trong vài trò của mình.

Cát tinh hỗ trợ cho con giáp Mão

Tài lộc của con giáp Mão ổn định từ nguồn chính, có thể có thêm thu nhập từ các dự án dài hạn hoặc từ việc làm thêm. Cát tinh bảo hộ giúp bạn tránh được các rủi ro tài chính lớn, nên Mão có thể tham khảo việc đầu tư thời điểm này.

Trong chuyện tình cảm thì Mão vẫn chưa gặp được mối nhân duyên. Người đã có gia đình hoặc đang trong mối quan hệ cần tránh tuyệt đối những cuộc gặp gỡ riêng tư, tâm sự quá mức với người khác giới, dễ phát sinh tình cảm mờ ám, ảnh hưởng tới hạnh phúc.

5. Con giáp Thìn tài lộc ít, chi tiêu tăng vọt

Vận trình tuần này của con giáp Thìn có dấu hiệu chững lại, tiến độ mọi việc đều chậm chạp, trở ngại nhỏ liên tục phát sinh khiến bạn dễ nản lòng. Khuyên con giáp này hãy chủ động báo cáo tiến độ thường xuyên và ghi chép đầy đủ công việc để tự bảo vệ mình, không nên nhận thêm việc mới.

Tài lộc ít, chi tiêu tăng vọt khiến Thìn khá đau đầu. Thời điểm này bạn tuyệt đối không nên cho vay, ký nợ hay bảo lãnh cho ai.

Cảm xúc bất ổn khiến Thìn dễ nổi cáu vô cớ với nửa kia. Nguy cơ cãi vã lớn vì những chuyện cỏn con, hãy tự nhủ giận quá mất khôn, tốt nhất Thìn nên tạm lánh đi khi cảm xúc lên cao.

6. Con giáp Ngọ cảm xúc bất ổn

Trong tuần này đòi hỏi Ngọ cần phải phấn đấu nhiều. Do có ít người giúp đỡ, Ngọ càng cần phải cẩn thận trong các công việc. Áp lực gia tăng đột ngột, khối lượng công việc lớn nhưng hiệu suất không cao nên dễ khiến cho Ngọ phân tâm. Khuyên con giáp Ngọ cần giữ thái độ khiêm tốn, làm nhiều hơn nói, tránh trở thành cái gai trong mắt người khác.

Tài chính của con giáp Ngọ tuần này chưa có sự bứt phá, đối diện sự hao hụt tài chính Bạn tuyệt đối không nên cho vay mượn hay ký kết hợp đồng tài chính.

Công việc, tài chính không như ý nên dẫn tới cảm xúc của Ngọ bất ổn. Con giáp này dễ nổi nóng và nói ra những lời làm tổn thương đối phương. Người đã có đôi có cặp tranh cãi liên miên, cần một bên nhẫn nhịn để hạ hỏa. Người độc thân khó tìm được đối tượng ưng ý, hoặc gặp phải người không chân thành và hãy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.

7. Con giáp Mùi nguy cơ thất thoát tài sản

Tuần này công việc của con giáp Mùi có nhiều việc vặt vãnh, cần sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Làm việc một mình khó hiệu quả, khuyên con giáp Mùi hãy làm việc nhóm. Khi đó, bạn dễ tỏa sáng với vai trò người hỗ trợ đắc lực, gắn kết mọi người. Thời điểm này, Mùi cũng nên tích cực tham gia các cuộc họp, thảo luận để lấy ý tưởng, đừng cô lập bản thân.

Về tài chính của con giáp Mùi có nguy cơ thất thoát tài sản nhỏ vì những chi tiêu linh tinh không kiểm soát. Tuần này lựa chọn an toàn, ổn định và có cơ sở phân tích vững chắc là điều tốt nhất cho con giáp Mùi.

Tình cảm là điểm sáng với con giáp Mùi tuần này. Người độc thân có khả năng cao gặp gỡ những người cùng chí hướng, có sở thích tương đồng trong các buổi tụ họp. Khuyên con giáp Mùi mở rộng mạng lưới xã giao một cách chân thành. Người đã có gia đình cần giao tiếp nhiều hơn, tránh để những hiểu lầm nhỏ tích tụ do thiếu chia sẻ.

8. Con giáp Thân cẩn thận đầu tư mới

Trong tuần này, con giáp Thân cần đề phòng tiểu nhân thị phi, và những rắc rối vô hình. Bạn có thể gặp phải những tình huống hiểu lầm, ghen ghét. Việc quan trọng là giữ mọi giao tiếp, thỏa thuận bằng văn bản rõ ràng. Làm việc độc lập sẽ hiệu quả hơn làm nhóm lúc này với con giáp Thân.

Tài lộc của tuổi Thân không ổn định, dễ bị ảnh hưởng bởi các khoản chi bất ngờ. Thời điểm này, Thân không nên tham gia vào các kế hoạch đầu tư, giữ tiền trong tài khoản an toàn là lựa chọn khôn ngoan.

Trong chuyện tình cảm, khuyên con giáp Thân cần dành cho nhau không gian riêng. Với người độc thân nên thận trọng với những lời tỏ tình quá nhanh, quá ngọt ngào.

9. Con giáp Tuất tài lộc đến từ sự năng động

Tuần mới, tuổi Tuất có nguồn năng lượng khá năng động nhờ Dịch Mã chủ mệnh. Tuần này đề cao việc vận động để sinh tài, con giáp Tuất không nên ngồi một chỗ đợi cơ hội.

Trong tuần có nhiều cơ hội công tác, đi lại hoặc làm việc với các đối tác ở xa. Sự giàu có của bạn phụ thuộc vào mạng lưới quan hệ vững chắc và khả năng vận hành nó. Khuyên con giáp Tuất cần linh hoạt ứng biến.

Bạn xử lý công việc thực tế rất hiệu quả, nhưng cũng dễ khiến bạn ôm đồm, nhận nhiều việc về mình. Khuyên con giáp Tuất cần biết phân bổ và ủy quyền.

Tài lộc đến từ sự năng động và kỹ năng của con giáp Tuất. Chìa khóa nằm ở việc mở rộng các kênh thu.

Về tình cảm, Dịch Mã có thể khiến bạn hoặc nửa kia bận rộn, ít có thời gian ở bên nhau nên cần chủ động sắp xếp thời gian cho nhau. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ qua các chuyến đi công tác, hội họp..., một mối quan hệ có thể bắt đầu từ sự ngưỡng mộ tài năng của nhau.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

