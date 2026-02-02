Mới nhất
3 con giáp bước vào vận đỏ như son sau Rằm tháng Chạp

Thứ hai, 13:52 02/02/2026 | Đời sống
Hà My
Hà My
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần, đây là 3 con giáp bước vào vận đỏ như son.

Dự báo những thay đổi trong tháng Chạp 2025 của các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, HợiDự báo những thay đổi trong tháng Chạp 2025 của các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo về thay đổi mọi mặt của các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi dưới đây.

1. Con giáp Thìn

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tử vi tuần mới từ 2-8/2/2026 của 12 con giáp nói nhờ Thiên Đức soi sáng, con giáp Thìn công việc khá thuận buồm xuôi gió và dễ gặp được quý nhân từ phương xa đến giúp đỡ. Ngoài ra, con giáp này còn liên tiếp gặp vận may trong đầu tư và kinh doanh, ký hợp đồng béo bở những ngày cuối năm.

Vấn đề tài chính cũng nhờ đó mà được cải thiện hơn rất nhiều, con giáp Thìn không phải quá lo lắng về tiền bạc trong tuần này. Tuy nhiên, Thìn cần giảm bớt những căng thẳng, áp lực để giữ cho đầu óc được thoải mái, thư giãn vì những vấn đề tâm lý đang gặp phải, đầu óc nghĩ thoáng thì tiền bạc sẽ về nhiều.

3 con giáp bước vào vận đỏ như son sau Rằm tháng Chạp - Ảnh 2.

Về tình duyên và các mối quan hệ xã hội, ảnh hưởng của Âm Sát nhắc nhở Thìn nên hạn chế giao du với những người thích đàn đúm kẻo lại lây tính xấu từ họ. Bạn bè chơi với nhau dù thân đến mấy cũng sẽ có lúc trở mặt vì tiền bạc, Thìn nên lưu ý điều này. Tuần mới dễ có thị phi liên quan tới tình cảm đôi lứa, có kẻ thứ 3 chen chân hoặc bị người khác từ chối khi tỏ tình.

2. Con giáp Ngọ

Con giáp Ngọ trong tuần này có nhiều may mắn về công việc. Sự nghiệp của bạn đang thăng tiến mạnh, và đây là thời điểm tốt để đảm nhận những công việc đòi hỏi sự kỹ tính, phối hợp hoặc linh hoạt. Chỉ cần bạn sẵn sàng dành tâm huyết cho công việc và nỗ lực hết mình, kết quả sẽ cực kỳ đáng nể và khiến đối thủ phải ngả mũ nể phục Ngọ sát đất.

Tài chính đang ở thời kỳ vô cùng vững mạnh, Ngọ có thể nhận được khoản tiền thưởng cuối năm hậu hĩnh hoặc những món quà bất ngờ từ đối tác, khách hành hoặc chớp được hợp đồng vô cùng béo bở. Việc chia sẻ niềm vui với gia đình cũng giúp Ngọ thu hút thêm nhiều may mắn hơn nữa trong chuyện tiền bạc.

Ngọ được khá nhiều người yêu mến, ngoại giao cực giỏi trong tuần mới do tính cách hiền lành, cởi mở, dễ nói chuyện, nhân hậu. Dù là người còn độc thân hay đã có gia đình tuổi Ngọ cũng sẽ tìm được niềm vui nơi gia đình, hạnh phúc từ những điều giản dị trong cuộc sống.

3. Con giáp Tuất

Theo tử vi tuần mới từ 2-8/2/2026 của 12 con giáp, trong tuần có Tam Hội cục phù trợ, con giáp Tuất khá may mắn trong công việc. Tuấy mạnh mẽ, ăn nói khéo léo, biết tạo mối quan hệ để làm ăn, giúp ích khá nhiều cho công việc cuối năm. Cùng với đó, sự trợ giúp của quý nhân cũng giúp cho Tuất có hướng đi may mắn mới cho bản thân trong tương lai.

Tuất dễ dàng thăng tiến, có tiền thưởng Tết khá rủng rỉnh, kiếm tiền dễ dàng, có nhiều nguồn tài sản đổ về. Tuần này cực tốt cho nữ mệnh tuổi Tuất muốn tìm kiếm sự giúp đỡ về tiền, dễ được người tốt giúp đỡ, tất toán mọi khoản thu chi một cách gọn gàng, nhanh nhẹn.

3 con giáp bước vào vận đỏ như son sau Rằm tháng Chạp - Ảnh 3.

Trong chuyện tình cảm, Tuất cũng thuận lợi. Đường tình duyên cuối tuần này khởi sắc rực rỡ, người độc thân có dấu hiệu tìm được người phù hợp nhờ mai mối, người có đôi sẽ thăng hoa trong tình yêu. Con giáp này tận hưởng những giây phút vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người thân trong gia đình của mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

3 con giáp bước vào thời điểm ‘thiên thời địa lợi’ để bạn phát triển sự nghiệp và tài lộc3 con giáp bước vào thời điểm ‘thiên thời địa lợi’ để bạn phát triển sự nghiệp và tài lộc

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 3 con giáp gặp nhiều thuận lợi trong các phương diện những ngày cuối của tháng 1 dương lịch này. 3 con giáp bước vào thời điểm ‘thiên thời địa lợi’ để bạn phát triển sự nghiệp và tài lộc.

