Dự báo những thay đổi trong tháng Chạp 2025 của các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi

Tháng Chạp 2025: Dự báo sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho con giáp Mão GĐXH – Chuyên gia phong thủy đã có những dự báo về sự thay đổi trong tháng cuối năm – tháng Chạp 2025 với con giáp Mão về các phương diện sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cũng như cách khai tài vượng vận cho con giáp này dưới đây.

1. Con giáp Sửu

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ nay đến 1/2/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Sửu có vận trình thăng trầm vì ảnh hưởng Thái Tuế. Công việc của con giáp Sửu dễ bị người khác cản trở, tiến độ hoàn thành chậm chạp hơn.

Đây là tuần để bạn bình tĩnh nhìn nhận lại sự nghiệp, củng cố nền tảng. Bạn cần kiên nhẫn, đừng vội đưa ra quyết định.

Tài lộc trong tuần của con giáp ở mức vừa phải, nhưng chi tiêu lại có xu hướng tăng lên cho các khoản bắt buộc như trả ơn, quà cáp, hóa đơn, y tế… May mắn là bạn vẫn nhận được sự giúp đỡ và đánh giá cao từ người đối diện, mang tới cho những cơ hội mới.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cần tránh thái độ hờ hững, thiếu nhiệt tình vì sẽ khiến đối phương nản lòng. Người độc thân có thể bắt gặp một ánh mắt đặc biệt, nhưng cần thời gian để thấu hiểu.

2. Con giáp Mão

Theo tử vi tuần mới, con giáp Mão dễ vướng vào những tranh cãi, hiểu lầm không đáng có do cảm xúc bất ổn. Cạnh tranh trong công việc có thể trở thành động lực, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải giữ đúng nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp.

Trong công việc, tuần này tiến triển bình thường. Cơ hội hợp tác với khách hàng cũ quay lại, hãy dùng sự thấu cảm để thuyết phục. Thời điểm này có ý định nhảy việc, con giáp này cần phải cân nhắc kỹ. Hãy cẩn trọng khi tâm sự chuyện riêng tư, tránh để người không đáng tin biết được.

Về tài lộc chưa có nhiều. Bạn sẽ có nhu cầu chi tiêu cho bản thân như mua sắm, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe khiến chi phí tăng lên.

Tuần này giúp bạn nhìn thấu bản chất của nhiều mối quan hệ. Bạn có thể nhận ra ai đó đang tiếp cận mình với động cơ không trong sáng và nên giữ khoảng cách. Một số người sẽ dũng cảm chấm dứt những mối quan hệ độc hại, không bình đẳng. Việc nối lại liên lạc với người cũ có thể xảy ra, nhưng đôi khi đó lại là cảm xúc nhất thời.

3. Con giáp Thìn

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Thìn được cát tinh là Thiên Đức và Thiên Ấn chiếu nên gặt hái nhiều thành quả trong tuần này. Các mối quan hệ tốt đẹp chính là chìa khóa mở ra cơ hội cho bạn. Công việc thuận lợi để giải quyết các tồn đọng, hiệu suất công việc tăng. Càng cuối tuần, sự quyến rũ tự nhiên sẽ giúp bạn mở rộng mạng lưới quan hệ, có thể dẫn đến cơ hội hợp tác mới.

Đầu tuần có khoản chi đột xuất, cần rút tiền mặt hoặc đến ngân hàng. Bạn có thể phải giải quyết các vấn đề về khiếu nại, thêm chi phí đi học kỹ năng mới.

Tình yêu đôi khi cần sự chủ động, đừng quá dè dặt và sa đà vào những tiểu tiết. Người độc thân tuổi Thìn nên cởi mở hơn. Con giáp này cũng cần cảnh giác, chú ý bảo mật thông tin cá nhân, tránh nghe hoặc lan truyền tin đồn.

4. Con giáp Tỵ

Vận trình của con giáp tuổi Tỵ tuần này dễ có biến động, có thể nảy sinh tranh cãi, thị phi. Mọi việc sẽ suôn sẻ nếu bạn có thể giữ thái độ khiêm tốn và cách hành xử bình tĩnh, ôn hòa.

Hiệu suất làm việc cao, nhưng tiến độ có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề gia đình hoặc việc riêng tư. Bản mệnh cũng cần đề phòng đồng nghiệp có thể gây rắc rối và nhờ vả bạn giải quyết hộ. TGiao tiếp và kết nối tốt sẽ mang đến những bước đột phá, gặp gỡ quý nhân hoặc hoàn thành dự án quan trọng trong tuần này.

Tuần này, Tỵ cũng có xu hướng tập trung vào các vấn đề tài chính gia đình như chi tiêu cho con cái, người thân; sửa chữa đồ đạc trong nhà; giải quyết xung đột với hàng xóm hoặc ban quản lý... Một số người có kế hoạch cho một chuyến đi dài đầy hứa hẹn.

Trong tình cảm, Tỵ cũng dễ đón tin vui. Người đang trong mối quan hệ có thể đón nhận tin vui về hôn sự, sinh nở trong gia đình hoặc dòng họ, hoặc chào đón một thành viên mới. Bạn hãy cùng nhau tạo ra những kỷ niệm ấm áp cuối năm.

5. Con giáp Ngọ

Tuổi Ngọ tận hưởng một tuần với tinh thần bình an, các mối quan hệ xung quanh hài hòa. Đây là thời điểm vàng để vun đắp những mối quan hệ, kết nối tích cực. Tại nơi làm việc, sự chân thành trong giao tiếp sẽ mang lại nhiều thuận lợi.

Để công việc rộng mở hơn, con giáp Ngọ nên tăng cường hợp tác, giao lưu nhiều hơn. Hiệu suất công việc cao, kéo theo đơn hàng và cơ hội hợp tác gia tăng. Tuần này rất thuận lợi trong việc giải quyết các vấn đề về lương, nợ, thanh toán quá hạn. Bạn có thể nhận được lời mời làm việc hoặc cơ hội phát triển. Tuy nhiên, con giáp Ngọ cũng nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để tránh kiệt sức.

Trong chuyện tình duyên, con giáp Ngọ cũng khá may mắn. Những chú Ngựa độc thân có cơ hội gặp gỡ đáng mong đợi, đừng kìm nén cảm xúc, hãy chủ động và chân thành bày tỏ. Người đang trong mối quan hệ cần kiểm soát tính khí, tránh gây sự. Sự duyên dáng, nhẹ nhàng sẽ giúp tình cảm thêm nồng ấm.

6. Con giáp Mùi

Tuổi Mùi tuần này có thể đối mặt với không ít trở ngại. Công việc có thể bị hạn chế, gặp phải sự bài xích hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Mọi hành động đều cần thận trọng, tránh nóng vội, đồng thời luôn chuẩn bị sẵn phương án dự phòng.

Tài chính ở mức ổn định, ít biến động. Con giáp này có nhiều cơ hội tham gia hoạt động xã hội, giao lưu và kết bạn mới. Bạn có thể nảy sinh hứng thú học một kỹ năng mới. Tuần này rất tốt cho việc học tập và thi cử của học sinh.

Trong tình cảm của con giáp Mùi tuần này cũng khá thuận. Người độc thân có thể trải qua những khoảnh khắc lãng mạn chớp nhoáng ở nơi công cộng, sự kiện hoặc môi trường học tập. Người đang trong mối quan hệ có thể tặng/quà nhận quà cho nhau.

7. Con giáp Thân

Theo chuyên gia phong thủy, tuần này con giáp Thân tương đối bình lặng. Công việc tốt nhất nên tiến hành chậm mà chắc, nóng vội sẽ dẫn đến sai sót và làm lộ ra các vấn đề tiềm ẩn. Đây là tuần quan trọng để bạn chiêm nghiệm và rút ra bài học cho sự nghiệp, học vấn dài hạn.

Người độc thân thấy nhiều cơ hội giao lưu hơn, nhưng đừng đặt kỳ vọng quá cao vào một cuộc gặp gỡ nào đó. Bạn có thể được tham gia nhóm trò chuyện mới, gặp lại người quen cũ hoặc lục lại những kỷ niệm xưa. Người đang trong mối quan hệ nhận được sự giúp đỡ quý giá từ một người đàn ông tốt bụng hoặc tin vui từ gia đình, khiến bạn thêm hy vọng.

8. Con giáp Dậu

Tuần này, con giáp Dậu có phần u ám, dễ nảy sinh tâm lý nghi kỵ, bất an. Công việc bận rộn khiến bạn khó có tầm nhìn tổng thể, khuyên con giáp này cần làm theo kế hoạch, đừng kỳ vọng đột phá. Công việc dễ xuất hiện sự cạnh tranh, hãy giữ vững lập trường trên cơ sở nguyên tắc.

Đầu tuần, bạn cần suy ngẫm và thảo luận về giá trị thực của một số vấn đề đang tiêu tốn khoản chi phí không hề nhỏ. Một số người có nhu cầu chi tiêu cho làm đẹp, thẩm mỹ trong tuần này. Các vấn đề về nhà ở sẽ nhận được phản hồi.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân tuổi Dậu có nhiều cơ hội gặp gỡ, hãy nỗ lực trong chuyện tình cảm. Người mong có con nên tập trung vào việc này. Cần đề phòng bất đồng hoặc muốn từ chối yêu cầu nào đó từ gia đình, dẫn tới không khí căng thẳng, gia đạo bất ổn.

9. Con giáp Hợi

Đây là tuần thích hợp để tuổi Hợi nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng, đồng thời cũng dịch chuyển nhiều trong suy nghĩ và kế hoạch. Công việc suôn sẻ, bản mệnh nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ đồng nghiệp, Hợi hãy năm cơ hội để thăng tiến.

Con giáp Hợi trong tuần cuối tháng 1 dương lịch này khá thuận lợi mọi mặt

Con giáp này vốn luôn chăm chỉ và cầu tiến, nhiệm vụ khó cũng được bạn kiên trì mày mò tìm cách giải quyết. Ưu điểm này giúp bạn nổi trội hơn với người khác và được đánh giá cao, hãy phát huy lợi thế sẵn có này.

Về tài chính, Hợi cần tập trung theo dõi các khoản thanh toán, hóa đơn, hợp đồng. Các vấn đề tiền bạc có thể được đem ra thảo luận lại và có khả năng được giải quyết dứt điểm ngay trong tuần này. Bên cạnh đó bạn cũng nên chú ý sức khỏe, sinh hoạt khoa học.

Tinh thần thoải mái nên chuyện tình cảm cũng rực rỡ hơn với con giáp Hợi. Một cuộc trò chuyện cởi mở sẽ hữu ích. Người độc thân gặp gỡ người mới thông qua sự giới thiệu.

