Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc ở Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán
GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những hộ trồng hoa truyền thống ở Ninh Phúc, phường Đông Hoa Lư, Ninh Bình đang tất bật, rộn ràng đón khách thập phương đến tham quan, lựa chọn, mua sắm những loại cây đẹp nhất để trang trí.
Với người trồng hoa Ninh Phúc, giai đoạn này không chỉ là cao điểm lao động mà còn là thời điểm “đếm Tết”. Khi hoa được đặt mua gần hết, nỗi lo đầu ra dần nhường chỗ cho sự yên tâm và phấn khởi.
Theo ghi nhận của PV, tại làng hoa Ninh Phúc những ngày này khi Tết đang đến rất gần, không khí tất bật bao trùm làng hoa Ninh Phúc.
Video cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc ở Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán:
