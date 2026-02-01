Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc ở Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán

Ngày 1/2, chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Nghệ (60 tuổi, một nhà vườn ở làng hoa Ninh Phúc) cho biết: "Nhà tôi đa số trồng cúc mâm xôi Hàn Quốc trong chậu. Việc trồng hoa trong chậu vất vả hơn trồng ở đất nhưng sẽ giúp cho thương lái và người mua giữ được hoa tươi. Loài hoa này bắt đầu nhân giống từ tháng 8, đầu tháng 9 bắt đầu đưa ra chậu để trồng và chăm sóc".