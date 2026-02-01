Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc ở Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán

Chủ nhật, 19:09 01/02/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những hộ trồng hoa truyền thống ở Ninh Phúc, phường Đông Hoa Lư, Ninh Bình đang tất bật, rộn ràng đón khách thập phương đến tham quan, lựa chọn, mua sắm những loại cây đẹp nhất để trang trí.

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc , Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Làng hoa Ninh Phúc, phường Đông Hoa Lư là thủ phủ hoa nổi tiếng ở Ninh Bình với tổng diện tích hơn 10 ha. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, các hộ dân nơi đây đã đưa vào trồng đa dạng các loại hoa như Ly, đồng tiền, lay ơn, dạ yến thảo, thược dược… trong đó trồng nhiều nhất phải kể đến các loại hoa cúc vàng, cúc mâm xôi.

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc , Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 2.

Ngoài các loại hoa truyền thống, nhà vườn ở Ninh Phúc cũng trồng giống cúc mâm xôi của Hàn Quốc và được thị trường vô cùng ưa chuộng. Nơi đây, hàng nghìn chậu hoa cúc mâm xôi được chăm sóc kỹ lưỡng, nhiều lô hàng đã có chủ đặt mua từ sớm.

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc , Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 3.

Trên các cánh đồng hoa, hiện nay bà con vẫn tất bật chăm sóc, theo dõi từng nụ hoa. Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, giúp hoa sinh trưởng đều, được thương lái và người chơi hoa tìm đến đặt mua từ sớm.

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc , Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 4.
Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc , Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 5.
Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc , Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 6.

Với người trồng hoa Ninh Phúc, giai đoạn này không chỉ là cao điểm lao động mà còn là thời điểm “đếm Tết”. Khi hoa được đặt mua gần hết, nỗi lo đầu ra dần nhường chỗ cho sự yên tâm và phấn khởi.

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc , Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 7.

Ngày 1/2, chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Nghệ (60 tuổi, một nhà vườn ở làng hoa Ninh Phúc) cho biết: "Nhà tôi đa số trồng cúc mâm xôi Hàn Quốc trong chậu. Việc trồng hoa trong chậu vất vả hơn trồng ở đất nhưng sẽ giúp cho thương lái và người mua giữ được hoa tươi. Loài hoa này bắt đầu nhân giống từ tháng 8, đầu tháng 9 bắt đầu đưa ra chậu để trồng và chăm sóc".

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc , Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 8.

Theo ông Nghệ, cúc mâm xôi Hàn Quốc có nhiều loại khác nhau như đỏ tươi, tím Huế, sen hồng, vàng,... mỗi loại có cách chăm sóc khác nhau. Đa số hoa của nhà ông Nghệ được bán ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh... thương lái thu mua thì bán ở trong Nam. Giá từ mấy chục nghìn đến tiền trăm, tùy từng loại và kích thước.

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc , Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 9.

Theo một số nhà vườn chia sẻ thêm, để có những chậu hoa nở đúng dịp Tết là cả một quá trình nỗ lực của nông dân. Bà con phải canh thời gian chong đèn để hoa nở đúng độ.

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc , Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 10.

Theo chị Nguyễn Thị Liên (nhà vườn Ngọc Liên, làng hoa Ninh Phúc) cho biết: "Nhà tôi trồng khoảng 2ha, hiện đã thu hoạch gần hết. Cúc được trồng từ tháng 6/2025, đến tháng 12 bắt đầu thu hoạch. Để chăm sóc hoa với diện tích lớn, gia đình phải thuê thêm người và làm việc liên tục từ nhiều tháng".

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc , Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 11.

"Ngoài các biện pháp chăm sóc, nhổ cỏ, tưới nước, thắp đèn thông thường thì gia đình có cách riêng để chăm cây tươi tốt, hoa nhiều, bông to, cánh dày, tươi lâu để phục vụ người dân đúng dịp Tết Nguyên đán" - chị Liên chia sẻ..

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc , Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 12.
Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc , Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 13.
Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc , Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 14.

Theo ghi nhận của PV, tại làng hoa Ninh Phúc những ngày này khi Tết đang đến rất gần, không khí tất bật bao trùm làng hoa Ninh Phúc.

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc , Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 15.

Dọc bên đường ở Ninh Phúc đâu cũng thấy các chậu hoa đã được gói sẵn, chờ thương lái chở đi.

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc , Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 16.

Những chậu hoa được chăm chút tỉ mỉ không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần làm nên sắc xuân rực rỡ.

Video cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc ở Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán:

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Trời sinh duyên ngầm: Những ngày sinh Âm lịch mang vận đào hoa hiếm có

Trời sinh duyên ngầm: Những ngày sinh Âm lịch mang vận đào hoa hiếm có

Hà Nội: Hoa nở sớm, người dân tấp nập đổ về Nhật Tân lựa đào chơi Tết

Hà Nội: Hoa nở sớm, người dân tấp nập đổ về Nhật Tân lựa đào chơi Tết

Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh Bình

Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh Bình

Thâm nhập thủ phủ trồng hoa Tết ở Hà Nội rực rỡ dưới ánh đèn

Thâm nhập thủ phủ trồng hoa Tết ở Hà Nội rực rỡ dưới ánh đèn

Người dân cấp tập bơm nước chống úng cho nông sản, hoa Tết

Người dân cấp tập bơm nước chống úng cho nông sản, hoa Tết

Cùng chuyên mục

Khoảnh khắc xe tải mất lái, đánh võng né hàng loạt phương tiện trước khi đâm vách núi ở Phú Thọ

Khoảnh khắc xe tải mất lái, đánh võng né hàng loạt phương tiện trước khi đâm vách núi ở Phú Thọ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe tải trong lúc di chuyển trên Quốc lộ 6, đoạn qua khu vực đèo Đá Trắng (tỉnh Phú Thọ) thì bất ngờ mất lái. Tài xế sau đó đã liên tục đánh lái để tránh vực sâu và các xe ngược chiều. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào vách núi rồi lật nghiêng.

Quy định mới nhất về mức phạt điều khiển ô tô, xe máy đi ngược chiều năm 2026

Quy định mới nhất về mức phạt điều khiển ô tô, xe máy đi ngược chiều năm 2026

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, trường hợp ô tô, xe máy đi ngược chiều có thể bị phạt rất nặng và bị trừ điểm giấy phép lái xe. Dưới đây là quy định cụ thể.

Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026, người lao động cần biết

Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026, người lao động cần biết

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026 theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.

Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người

Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, những người sinh vào các ngày Âm lịch này có số mệnh hanh thông, ít va vấp, cuộc đời hiếm khi phải đối mặt với biến cố lớn.

Vì sao đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033 ngày 30 tháng Chạp mới xuất hiện trở lại?

Vì sao đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033 ngày 30 tháng Chạp mới xuất hiện trở lại?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Từ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, người Việt không còn đón ngày 30, hiện tượng này kéo dài trong nhiều năm, khiến Giao thừa rơi vào đêm 29 Tết.

Qua giao thừa là đổi vận: 3 con giáp trúng vận đỏ, lộc lá bủa vây

Qua giao thừa là đổi vận: 3 con giáp trúng vận đỏ, lộc lá bủa vây

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi học phương Đông, thời khắc giao thừa là lúc vận khí chuyển mình mạnh mẽ nhất, 3 con giáp dưới đây được dự báo lộc lá dồi dào.

Tin sáng 1/2: Đón đợt không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ; 16 địa phương chốt môn thi thứ ba vào lớp 10

Tin sáng 1/2: Đón đợt không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ; 16 địa phương chốt môn thi thứ ba vào lớp 10

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, từ ngày 1/2 Bắc Bộ thấp nhất 13–16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

"Cháy vé" nhiều đường bay Tết từ TPHCM đi miền Trung, miền Bắc

"Cháy vé" nhiều đường bay Tết từ TPHCM đi miền Trung, miền Bắc

Đời sống - 1 ngày trước

Nhiều đường bay từ TPHCM đi các địa phương miền Trung và miền Bắc ghi nhận tình trạng cháy vé, trong khi chiều ngược lại phải khai thác chuyến bay rỗng.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc khiến một số nơi xuống dưới 8 độ

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc khiến một số nơi xuống dưới 8 độ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (31/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ.

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ tháng 3/2026?

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ tháng 3/2026?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trả lương theo vị trí việc làm là việc căn cứ vào từng chức danh, chức vụ, cơ cấu tổ chức trong công chức, viên chức để xác định mức lương cụ thể cho từng đối tượng. Từ tháng 3/2026, bảng lương theo vị trí việc làm có sự thay đổi?

Xem nhiều

Càng gần Rằm tháng Chạp, 3 con giáp này càng đón nhiều tin vui tài chính

Càng gần Rằm tháng Chạp, 3 con giáp này càng đón nhiều tin vui tài chính

Đời sống

GĐXH - Khi năm cũ dần khép lại, vận trình tài chính của một số con giáp bắt đầu tăng tốc rõ rệt. Càng tiến sát Rằm tháng Chạp, những con giáp này càng dễ đón tin vui về tiền bạc.

Sau phản ánh của báo chí, công trình xây trái phép trên đất chè Shan Tuyết ở Thái Nguyên bị tháo dỡ

Sau phản ánh của báo chí, công trình xây trái phép trên đất chè Shan Tuyết ở Thái Nguyên bị tháo dỡ

Đời sống
Sinh 3 tháng Âm lịch này, khó khăn mấy cũng có người kéo lên

Sinh 3 tháng Âm lịch này, khó khăn mấy cũng có người kéo lên

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người

Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người

Đời sống
Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc khiến một số nơi xuống dưới 8 độ

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc khiến một số nơi xuống dưới 8 độ

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top