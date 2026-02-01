Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người
GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, những người sinh vào các ngày Âm lịch này có số mệnh hanh thông, ít va vấp, cuộc đời hiếm khi phải đối mặt với biến cố lớn.
Người sinh vào ngày 1 và 6 Âm lịch: Cuộc đời suôn sẻ từ sớm
Người sinh vào ngày 1 và ngày 6 Âm lịch thường được xem là có số mệnh tốt đẹp ngay từ khi chào đời.
Theo tử vi, họ sở hữu ngoại hình ưa nhìn, tính cách hiền hòa, chân thành và đặc biệt dễ tạo thiện cảm với người xung quanh.
Những người sinh vào ngày Âm lịch này không thích tính toán thiệt hơn hay suy nghĩ phức tạp.
Họ sống đơn giản, tích cực và luôn cư xử chừng mực, hiếm khi khiến người khác khó chịu. Chính thái độ sống này giúp họ đi đâu cũng được yêu mến, dễ gặp quý nhân nâng đỡ.
Từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, con đường học tập, công việc của họ tương đối thuận lợi. Nếu có khó khăn xuất hiện, thường sẽ có người giúp đỡ kịp thời.
Bên cạnh vận may, họ còn biết giữ cảm xúc ổn định, khéo léo trong giao tiếp nên sự nghiệp ngày càng phát triển, cuộc sống ít thăng trầm.
Người sinh vào ngày 10 và 13 Âm lịch: Bản lĩnh vững vàng, càng về sau càng giàu
Người sinh vào ngày 10 và 13 Âm lịch được cho là mang trong mình nội tâm mạnh mẽ và lý trí. Họ không dễ bị chi phối bởi cảm xúc, luôn giữ được sự bình tĩnh trước mọi tình huống.
Khó khăn không khiến họ hoảng loạn mà ngược lại càng giúp họ tỉnh táo hơn.
Nhờ bản lĩnh này, người sinh vào hai ngày Âm lịch trên thường vượt qua thử thách một cách vững vàng, từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.
Từ khi còn trẻ, họ đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều quý nhân. Tuy nhiên, điểm đáng quý là họ không bao giờ xem sự ưu ái đó là điều hiển nhiên.
Sự biết ơn và tinh thần "có đi có lại" giúp họ tạo dựng được các mối quan hệ bền vững, mở ra nhiều cơ hội trong công việc và kinh doanh.
Chính vì vậy, con đường tài lộc của người sinh ngày 10 và 13 Âm lịch thường phát triển ổn định, thu nhập ngày càng tăng.
Dù là nam hay nữ, họ đều có khả năng gây dựng cuộc sống sung túc, gia đình êm ấm và đáng ngưỡng mộ.
Người sinh vào ngày 16 Âm lịch: Nhân hậu tích phúc, hưởng phúc lâu dài
Theo tử vi, người sinh vào ngày 16 Âm lịch nổi bật với tấm lòng nhân hậu và cách đối nhân xử thế chân thành.
Chính sự thiện lương này giúp họ tích lũy phúc đức, khiến vận mệnh nhìn chung rất suôn sẻ.
Dù phát triển trong lĩnh vực nào, họ cũng thường đạt được kết quả tốt và hiếm khi rơi vào bế tắc.
Trên hành trình cuộc đời, người sinh ngày Âm lịch này không thiếu quý nhân đồng hành, mở lối cho sự nghiệp và tài lộc.
Khả năng nắm bắt cơ hội giúp họ tiến xa trong công việc, tương lai ngày càng ổn định và dư dả.
Không chỉ thuận lợi về tiền bạc, đường tình duyên của họ cũng khá viên mãn, dễ gặp được người phù hợp để cùng xây dựng cuộc sống hạnh phúc, an yên về lâu dài.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
