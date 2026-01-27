3 con giáp bước vào thời điểm ‘thiên thời địa lợi’ để bạn phát triển sự nghiệp và tài lộc
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 3 con giáp gặp nhiều thuận lợi trong các phương diện những ngày cuối của tháng 1 dương lịch này. 3 con giáp bước vào thời điểm ‘thiên thời địa lợi’ để bạn phát triển sự nghiệp và tài lộc.
1. Con giáp Tý
Dự báo tử vi tuần mới từ nay đến ngày 1/2/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tý tiếp tục đón nhận một tuần mới đầy năng lượng. Thái Dương chiếu mệnh giúp vận trình của con giáp Tý khởi sắc, đặc biệt nửa cuối tuần vận may càng thêm rực rỡ. Đây là thời điểm vàng để bạn hành sự, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng.
Công việc trong tuần của con giáp Tý có thể có những biến động nhỏ. Nhưng với sự linh hoạt và hỗ trợ từ quý nhân, con giáp Tý nhanh chóng điều chỉnh, đón nhận những tin vui. Đầu tuần là thời điểm tốt để vun đắp các mối quan hệ. Cuối tuần có thể đón nhận tin tức bất ngờ liên quan đến công việc hoặc học tập.
Tình hình tài chính của con giáp Tý có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Con giáp này có khả năng nhận được tin vui về lợi nhuận đầu tư, quà tặng hoặc một khoản thu nhập ngoài ý muốn. Tuy nhiên, Tý cũng sẽ phải chi một số khoản cho những ngày cuối năm.
Về tình cảm, người độc thân tuổi Tý có cơ hội gặp gỡ và bắt đầu một mối tình mới mẻ, lãng mạn. Con giáp này hãy mạnh dạn thể hiện sự quyến rũ của bản thân. Với người đã có đôi có cặp, cần tránh tâm lý so đo, cạnh tranh trong tình yêu. Tuần này có thể nảy sinh vài bất đồng nhỏ với nửa kia do công việc hoặc gia đình, hãy bình tĩnh chia sẻ để thấu hiểu.
2. Con giáp Dần
Tuần mới có sự khởi đầu thuận lợi cho con giáp tuổi Dần khi vừa đón nhận năng lượng của Thiên Tài và Chính Tài. Đây là thời điểm thiên thời địa lợi để bạn phát triển sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, thành công dễ khiến cho con giáp Dần rơi vào tình trạng chủ quan nên khuyên con giáp này cần giữ thái độ khiêm tốn, thận trọng.
Trong công việc, con giáp Dần cần có sự linh hoạt, nhượng bộ trong giới hạn cho phép, nhưng cũng phải biết điểm dừng.
Về tài chính của con giáp Dần có nhiều dấu hiệu tích cực. Bản mệnh có cơ hội nhận được sự giúp đỡ để giải quyết các vấn đề về tài chính hoặc gia sản. Tuy nhiên, tuổi Dần có thể đối mặt với những phân chia lợi ích nên cần bình tĩnh và sáng suốt khi quyết định.
Về tình cảm, nếu đang tìm kiếm tình yêu, đây là tuần lý tưởng để bạn thể hiện bản thân và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Bạn dễ thu hút người khác bằng sự tự tin và năng lực thực tế. Với người đã có đôi, hãy cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai, điều này sẽ làm bền chặt mối quan hệ.
3. Con giáp Tuất
Sao Thái Âm xuất hiện trong tử vi tuần mới từ nay đến ngày 1/2/2026 của Tuất mang đến năng lượng tích cực. Công việc được hỗ trợ bởi hoàn cảnh thuận lợi, tiến độ tăng dần, trở ngại nhỏ dễ dàng được tháo gỡ. Con giáp Tuất hãy tận dụng tốt các cơ hội.
Thời điểm này, tuổi Tuất cũng cần đặc biệt chú ý các vấn đề tài chính, cố gắng tránh nợ nần không cần thiết. Đây là thời điểm tốt để bạn kiểm kê, làm rõ các khoản thu chi, nắm rõ tình hình tài chính cá nhân. Nếu có cơ hội và thời gian, Tuất đừng ngần ngại tham gia các hoạt động xã hội giúp mở rộng mối quan hệ.
Trong phương diện tình cảm, Tuất có thể không suôn sẻ như ý muốn, dễ bị tổn thương bởi lời nói của ai đó. Người có đôi có thể xung đột nhẹ về tiền bạc, thói quen sinh hoạt hoặc sự riêng tư.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Từ 9/2 tới, một quy định mới chính thức có hiệu lực, giao dịch vàng miếng trái phép có thể bị “ăn phạt” lên đến 400 triệu đồngĐời sống - 4 phút trước
GĐXH - Theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP, từ 9/2/2026, kinh doanh vàng miếng không phép có thể bị phạt mức cao nhất từ 300 - 400 triệu đồng và bị tịch thu vàng với hành vi vi phạm.
Tử vi tiết lộ: 3 khung giờ sinh Âm lịch mang lộc lớn, con càng lớn, gia đình càng giàuĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Nhiều gia đình tin rằng, nếu con sinh vào giờ đẹp Âm lịch, đứa trẻ không chỉ dễ thành công mà còn mang lại phúc khí, may mắn cho cha mẹ, giúp gia đạo ngày càng hưng thịnh.
Vì sao nói năm Ất Tỵ đón Lập xuân tới hai lần?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Lập xuân 2026 không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của chu kỳ sinh trưởng mới theo nông lịch phương Đông, mà còn đặc biệt khi rơi đúng sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Những con giáp vượng vận quý nhân nhất năm 2026: Không cần bon chen vẫn gặp may mắnĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Vận quý nhân hanh thông giúp những con giáp này tháo gỡ khó khăn, mở ra nhiều cơ hội tích cực trong công việc, tài chính lẫn các mối quan hệ.
Tin vui cho những ai chuẩn bị kết hôn: Một 'đặc quyền' mới sắp ban hành khiến ai cũng mừngĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi), trong đó đề xuất sửa đổi nhiều nội dung quan trọng như đăng ký hộ tịch có việc đăng ký kết hôn.
“Ươm mầm nhân ái” chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em khuyết tậtĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Tối 26/1, tại Hà Nội, Tạp chí Sức khoẻ trẻ em đã tổ chức Chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ nhất nhằm chia sẻ, lan tỏa yêu thương với trẻ em khuyết tật và hoàn cảnh đặc biệt.
Có năng lực nhưng lại hay dừng bước giữa chừng: 4 con giáp khó chạm tay vào thành côngĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi 12 con giáp, có những người rất thông minh, nhiều cơ hội trong tay nhưng lại dễ nản chí, thiếu kiên định, dẫn đến việc bỏ lỡ thành công.
Phú Thọ: Lò đốt than 'né' kiểm tra, khói bụi vẫn hoành hành giữa khu dân cưĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Dù chính quyền xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ cho biết đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận, xử lý nhưng lò đốt than tại thôn Cương vẫn tiếp tục hoạt động, phát thải khói bụi, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Hà Nội: Hoa nở sớm, người dân tấp nập đổ về Nhật Tân lựa đào chơi TếtĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tại "thủ phủ" đào Nhật Tân (TP Hà Nội), sắc thắm của hoa đào đã bắt đầu nhuộm hồng cả một vùng, báo hiệu một mùa vụ được mùa, được giá.
Từ 14/2, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người có trên 2 nguồn thu nhập cần phải nắm rõ điều này khi quyết toán thuế TNCNĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 14/2/2026, Nghị định số 373/2025/NĐ-CP có hiệu lực, đã sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên.
Tháng Chạp 2025: Con giáp Tỵ đón một tháng may mắn, khởi sắc mọi mặtĐời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tỵ sẽ chốt hạ năm 2025 đầy may mắn, khởi sắc mọi mặt. Dưới đây, con giáp Tỵ có thể tham khảo cách khai tài vượng vận trong tháng Chạp 2025.