3 con giáp bước vào thời điểm ‘thiên thời địa lợi’ để bạn phát triển sự nghiệp và tài lộc

Thứ ba, 13:33 27/01/2026 | Đời sống
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 3 con giáp gặp nhiều thuận lợi trong các phương diện những ngày cuối của tháng 1 dương lịch này. 3 con giáp bước vào thời điểm ‘thiên thời địa lợi’ để bạn phát triển sự nghiệp và tài lộc.

Con giáp Thìn sẽ có những thay đổi lớn trong tháng Chạp 2025Con giáp Thìn sẽ có những thay đổi lớn trong tháng Chạp 2025

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng Chạp 2025 cho con giáp Thìn. Khám phá dự báo tình duyên, tài lộc, sự nghiệp và cách khai tài vận trong bài viết này.

1. Con giáp Tý

Dự báo tử vi tuần mới từ nay đến ngày 1/2/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tý tiếp tục đón nhận một tuần mới đầy năng lượng. Thái Dương chiếu mệnh giúp vận trình của con giáp Tý khởi sắc, đặc biệt nửa cuối tuần vận may càng thêm rực rỡ. Đây là thời điểm vàng để bạn hành sự, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Công việc trong tuần của con giáp Tý có thể có những biến động nhỏ. Nhưng với sự linh hoạt và hỗ trợ từ quý nhân, con giáp Tý nhanh chóng điều chỉnh, đón nhận những tin vui. Đầu tuần là thời điểm tốt để vun đắp các mối quan hệ. Cuối tuần có thể đón nhận tin tức bất ngờ liên quan đến công việc hoặc học tập.

3 con giáp bước vào thời điểm ‘thiên thời địa lợi’ để bạn phát triển sự nghiệp và tài lộc - Ảnh 2.

Tình hình tài chính của con giáp Tý có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Con giáp này có khả năng nhận được tin vui về lợi nhuận đầu tư, quà tặng hoặc một khoản thu nhập ngoài ý muốn. Tuy nhiên, Tý cũng sẽ phải chi một số khoản cho những ngày cuối năm.

Về tình cảm, người độc thân tuổi Tý có cơ hội gặp gỡ và bắt đầu một mối tình mới mẻ, lãng mạn. Con giáp này hãy mạnh dạn thể hiện sự quyến rũ của bản thân. Với người đã có đôi có cặp, cần tránh tâm lý so đo, cạnh tranh trong tình yêu. Tuần này có thể nảy sinh vài bất đồng nhỏ với nửa kia do công việc hoặc gia đình, hãy bình tĩnh chia sẻ để thấu hiểu.

2. Con giáp Dần

Tuần mới có sự khởi đầu thuận lợi cho con giáp tuổi Dần khi vừa đón nhận năng lượng của Thiên Tài và Chính Tài. Đây là thời điểm thiên thời địa lợi để bạn phát triển sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, thành công dễ khiến cho con giáp Dần rơi vào tình trạng chủ quan nên khuyên con giáp này cần giữ thái độ khiêm tốn, thận trọng.

Trong công việc, con giáp Dần cần có sự linh hoạt, nhượng bộ trong giới hạn cho phép, nhưng cũng phải biết điểm dừng.

3 con giáp bước vào thời điểm ‘thiên thời địa lợi’ để bạn phát triển sự nghiệp và tài lộc - Ảnh 3.

Về tài chính của con giáp Dần có nhiều dấu hiệu tích cực. Bản mệnh có cơ hội nhận được sự giúp đỡ để giải quyết các vấn đề về tài chính hoặc gia sản. Tuy nhiên, tuổi Dần có thể đối mặt với những phân chia lợi ích nên cần bình tĩnh và sáng suốt khi quyết định.

Về tình cảm, nếu đang tìm kiếm tình yêu, đây là tuần lý tưởng để bạn thể hiện bản thân và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Bạn dễ thu hút người khác bằng sự tự tin và năng lực thực tế. Với người đã có đôi, hãy cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai, điều này sẽ làm bền chặt mối quan hệ.

3. Con giáp Tuất

Sao Thái Âm xuất hiện trong tử vi tuần mới từ nay đến ngày 1/2/2026 của Tuất mang đến năng lượng tích cực. Công việc được hỗ trợ bởi hoàn cảnh thuận lợi, tiến độ tăng dần, trở ngại nhỏ dễ dàng được tháo gỡ. Con giáp Tuất hãy tận dụng tốt các cơ hội.

3 con giáp bước vào thời điểm ‘thiên thời địa lợi’ để bạn phát triển sự nghiệp và tài lộc - Ảnh 4.

Con giáp Tuất thuận lợi về công việc

Thời điểm này, tuổi Tuất cũng cần đặc biệt chú ý các vấn đề tài chính, cố gắng tránh nợ nần không cần thiết. Đây là thời điểm tốt để bạn kiểm kê, làm rõ các khoản thu chi, nắm rõ tình hình tài chính cá nhân. Nếu có cơ hội và thời gian, Tuất đừng ngần ngại tham gia các hoạt động xã hội giúp mở rộng mối quan hệ.

Trong phương diện tình cảm, Tuất có thể không suôn sẻ như ý muốn, dễ bị tổn thương bởi lời nói của ai đó. Người có đôi có thể xung đột nhẹ về tiền bạc, thói quen sinh hoạt hoặc sự riêng tư.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Tháng Chạp 2025: Con giáp Tỵ đón một tháng may mắn, khởi sắc mọi mặtTháng Chạp 2025: Con giáp Tỵ đón một tháng may mắn, khởi sắc mọi mặt

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tỵ sẽ chốt hạ năm 2025 đầy may mắn, khởi sắc mọi mặt. Dưới đây, con giáp Tỵ có thể tham khảo cách khai tài vượng vận trong tháng Chạp 2025.

