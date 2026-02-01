Quy định mới nhất về mức phạt điều khiển ô tô, xe máy đi ngược chiều năm 2026
GĐXH - Theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, trường hợp ô tô, xe máy đi ngược chiều có thể bị phạt rất nặng và bị trừ điểm giấy phép lái xe. Dưới đây là quy định cụ thể.
Đi ngược chiều, ô tô và xe máy bị xử phạt thế nào?
Tại Điểm a Khoản 7, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP nêu rõ:
"Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều", trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định; điều khiển xe đi trên vỉa hè, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan".
Cũng theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe.
"Thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 3; khoản 5; điểm b, điểm c, điểm d khoản 6; điểm a khoản 7 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm".
Theo các quy định nêu trên, nếu đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" lái xe có thể bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Trong trường hợp đi xe ô tô đi ngược chiều gây tai nạn có thể bị xử phạt như sau:
Tại Điểm a, Khoản 10 Nghị định này nêu rõ: "Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
"Điều khiển xe không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; đi vào đường cao tốc, dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông; không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông hoặc đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" gây tai nạn giao thông".
Tại điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP cũng nêu rõ hành vi vi phạm này bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Theo các quy định nêu trên, mức phạt lỗi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" gây tai nạn giao thông:
- Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng;
- Trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Biển báo cấm đi ngược chiều có ý nghĩa gì?
Biển báo cấm đi ngược chiều (biển số P.102) được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 51/2024/TT-BGTVT, cụ thể:
- Biển báo cấm đi ngược chiều là biển báo được sử dụng để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định, đặt biển số P.102 "Cấm đi ngược chiều". Người đi bộ được phép đi trên vỉa hè hoặc lề đường.
- Chiều đi ngược lại với chiều đặt biển P.102 là lối đi thuận chiều, các loại xe được phép đi do đó phải đặt biển chỉ dẫn số I.407a hoặc đặt biển số R.302 a, hoặc R.302 b ở đầu dải phân cách.
Đặc điểm nhận biết biển báo cấm đi ngược chiều
Biển báo cấm đi ngược chiều có dạng hình tròn, với nền đỏ và thanh ngang trắng nổi bật ở giữa giúp người điều khiển xe dễ dàng nhận biết từ xa. Hiện nay, biển báo cấm được chế tạo từ tôn mạ kẽm và phủ màng phản quang giúp người tham gia giao thông nhìn rõ ngay cả trong điều kiện thiếu sáng hoặc thời tiết xấu.
Biển báo cấm đi ngược chiều được đặt ở đâu?
Biển báo cấm đi ngược chiều (P.102) thường được đặt ở đầu các tuyến đường một chiều, tại các nút giao thông quan trọng hoặc ngay trước đoạn đường cấm để báo hiệu tất cả các phương tiện không được đi vào theo hướng đặt biển.
Vị trí cụ thể đặt biển báo cấm đi ngược chiều:
Đầu đường một chiều: Đây là nơi phổ biến nhất, biển báo này có vai trò xác định chiều cấm và hướng được phép đi.
Tại các giao lộ: Để điều hướng giao thông, biển được đặt ở giao lộ quan trọng, trước khu vực cấm hoặc điểm cắt nhau.
Phía tay phải hoặc bên trái: Thường đặt bên phải theo chiều xe chạy, có thể bổ sung bên trái nếu cần thiết.
Sử dụng biển phụ: Nếu không thể đặt ngay tại điểm bắt đầu cấm (do địa hình), sẽ dùng biển phụ S. 502 để chỉ rõ khoảng cách.
