Lộc về cửa trước, tiền ra cửa sau: 3 con giáp dễ hao tài tốn của cuối tháng Chạp

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Con giáp Thìn: Hao tài vì tâm lý tự thưởng và cả nể

Tháng Chạp, con giáp Thìn cần đặc biệt lưu ý việc kiểm soát cảm xúc khi chi tiêu. Ảnh minh họa

Trong số các con giáp có tài vận nổi bật cuối năm, tuổi Thìn luôn nằm ở nhóm dẫn đầu.

Càng gần Tết, vận tiền bạc của họ càng khởi sắc, công việc thuận lợi, đầu tư sinh lời, thu nhập tăng rõ rệt. Tuy nhiên, chính sự dư dả này lại khiến con giáp Thìn dễ rơi vào cái bẫy chi tiêu cảm xúc.

Người tuổi Thìn vốn yêu thích sự đủ đầy, sang trọng và không muốn bản thân thua kém ai. Khi tiền về nhiều, tâm lý "cả năm vất vả rồi, tiêu một chút cũng không sao" rất dễ xuất hiện.

Mua sắm đồ đắt tiền, tiệc tùng liên miên hay chi mạnh tay cho các mối quan hệ xã giao khiến tiền bạc hao hụt nhanh chóng.

Chưa kể, tính hào phóng và cả nể khiến con giáp Thìn dễ cho vay mượn hoặc tham gia các cuộc hùn hạp thiếu tính toán.

Tháng Chạp, con giáp Thìn cần đặc biệt lưu ý việc kiểm soát cảm xúc khi chi tiêu. Tiền có thể kiếm được nhiều, nhưng nếu không "giữ tay", tài lộc cuối năm rất dễ chỉ mang tính nhất thời.

Con giáp Tuất: Hao tài vì rắc rối bất ngờ và sự cả tin

Với bản tính sống tình cảm và dễ tin người, con giáp Tuất nếu không tỉnh táo rất dễ mất tiền vì những lời hứa hẹn "ngon ngọt". Ảnh minh họa

So với nhiều con giáp khác, tuổi Tuất vốn thận trọng và có kế hoạch tài chính khá rõ ràng. Tuy nhiên, tháng Chạp năm nay lại là giai đoạn con giáp này dễ phát sinh những khoản chi ngoài dự tính.

Đó có thể là sự cố xe cộ, đồ đạc hư hỏng hoặc những vấn đề liên quan đến sức khỏe của bản thân và gia đình.

Bên cạnh đó, vận hao tài của con giáp Tuất còn đến từ người ngoài. Cuối năm, khi không khí Tết cận kề, các mối quan hệ xã hội trở nên dày đặc hơn, kéo theo những lời nhờ vả, vay mượn hoặc mời gọi đầu tư ngắn hạn.

Với bản tính sống tình cảm và dễ tin người, con giáp Tuất nếu không tỉnh táo rất dễ mất tiền vì những lời hứa hẹn "ngon ngọt".

Lời khuyên dành cho con giáp Tuất trong tháng Chạp là nên ưu tiên sự an toàn tài chính. Tránh tham gia đầu tư mạo hiểm, hạn chế cho vay mượn và dành tiền cho những nhu cầu thiết yếu thay vì sĩ diện với người ngoài.

Con giáp Tý: Hao tài vì chủ quan và chi tiêu vụn vặt

Hao tài của con giáp Tý không đến từ những khoản chi lớn, mà nằm ở vô số chi phí nhỏ lẻ như mua sắm online không kiểm soát, chi tiêu quá tay cho việc sắm Tết, ăn uống, đi lại. Ảnh minh họa

Tý là con giáp nổi tiếng khéo léo trong việc kiếm tiền và quản lý tài chính. Tuy nhiên, tháng Chạp lại là thời điểm họ dễ mất kiểm soát nhất.

Công việc cuối năm bận rộn, áp lực hoàn thành mục tiêu khiến tuổi Tý không còn giữ được sự chi li quen thuộc.

Hao tài của con giáp Tý không đến từ những khoản chi lớn, mà nằm ở vô số chi phí nhỏ lẻ như mua sắm online không kiểm soát, chi tiêu quá tay cho việc sắm Tết, ăn uống, đi lại.

Những khoản tiền tưởng chừng không đáng kể nhưng cộng dồn lại có thể "ăn mòn" gần hết tiền thưởng cuối năm.

Ngoài ra, con giáp Tý tháng này cũng dễ gặp tình trạng mất mát đồ cá nhân khi di chuyển ở nơi đông người. Sự chủ quan vì nghĩ rằng "mình đang có tiền" khiến họ lơ là cảnh giác, dẫn đến những tổn thất không đáng có.

Để tránh hao tài, con giáp Tý nên lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, kiểm soát từng khoản nhỏ và cẩn trọng hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

3 con giáp giữ được tiền mới giữ được lộc

Xét cho cùng, dù thuộc con giáp nào, tiền bạc cuối năm đều là thành quả của cả một quá trình nỗ lực.

Tháng Chạp là lúc tài lộc dễ đến, nhưng cũng là giai đoạn dễ thất thoát nhất nếu thiếu tỉnh táo.

Biết chừng mực trong chi tiêu, hạn chế cảm xúc nhất thời và ưu tiên sự an toàn tài chính sẽ giúp mỗi con giáp giữ trọn vẹn lộc Tết.

Cuối năm là thời điểm để gói ghém, tích lũy và chuẩn bị cho một khởi đầu mới, không phải lúc để "bung lụa" quá đà. Khi ví tiền đủ đầy và tâm thế an yên, Tết mới thực sự trọn vẹn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.