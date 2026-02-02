Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Miền Bắc đón nắng ấm 1 tuần rồi lại đón không khí lạnh mới

Thứ hai, 07:34 02/02/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới ban ngày miền Bắc đón nắng ấm, trời rét về đêm và sáng. Đến cuối tuần, một đợt không khí lạnh mới tràn về gây mưa và giảm nhiệt trở lại.

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, Nam Bộ đang trong giai đoạn giữa mùa khô trời tiếp tục nắng mạnh và nóng. Ở miền Bắc thời gian rét chỉ còn về đêm và sáng sớm, ban ngày trời ấm lên nhanh.

Nguyên nhân gây nắng mạnh ban ngày ở miền Bắc là trên độ cao 5000m xuất hiện đới gió Tây Bắc. Đây là đới gió khô ngăn cản hình thành mây, vì vậy ban ngày trời mỏng mây, có nắng, trời ấm lên nhanh. Thời gian rét chỉ còn về đêm và sáng sớm.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc thấp nhất từ 13-16 độ, vùng núi từ 10-13 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Miền Bắc còn rét về đêm và sáng từ 1-2 ngày.

Đến giữa tuần không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng dần, ban ngày trời ấm nóng.

Thời tiết Hà Nội ngày 5 và 6/2 mức nhiệt lên đến 26 độ.

Dự báo đến ngày 7/2, một đợt không khí lạnh mới tràn về gây mưa, làm giảm nhiệt trở lại. Sau đó đến gần Tết Nguyên đán, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh mới.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia khí tượng, không khí lạnh trong nửa đầu tháng 2 năm 2026 cường độ yếu hơn trung bình nhiều năm không còn gây rét đậm, rét hại và thời gian rét cũng khá ngắn chỉ 1-3 ngày.

Thời tiết miền Trung 2 ngày đầu tuần có thể có mưa dông do ảnh hưởng của không khí lạnh. Do có mưa nên trời lạnh, nhiệt độ từ 19-27 độ. Giữa tuần trời nắng ráo, nhiệt độ tăng dần từ 23-29 độ. Khả năng đến cuối tuần có mưa trở lại.

Nam Bộ tiếp tục là nơi nắng mạnh nhất trên cả nước. Buổi trưa trời hơi nóng, nhiệt độ tại miền Đông có nơi cao 30-33 độ, đồng thời chỉ số tia UV ở mức cao (mức 8-9) có thể nguy hại đến sức khỏe.

Miền Bắc đón nắng ấm 1 tuần rồi lại đón không khí lạnh mới - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc ban ngày nắng mạnh trời ấm dần. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 2/2 đến ngày 3/2:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, trời rét. Ngày 3/2 sáng trời rét; vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa, mưa rào. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

- Các khu vực khác: Đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 3 đến ngày 11/2:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng thời kỳ khoảng đêm 6-7/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: có mưa rào vài nơi; riêng ngày 3/2 và khoảng từ 7-10/2 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

- Các khu vực khác: Dêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khối không khí lạnh lại sắp tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?Khối không khí lạnh lại sắp tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 31/1 không khí lạnh tràn về sẽ khiến nhiệt độ miền Bắc giảm và có mưa. Trong đó thời tiết Hà Nội giảm khoảng 3-5 độ ở mức 13–15 độ.

Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời có mưa và chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng là 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong 2 ngày, sau có sự thay đổi hình thái thời tiết vào cuối tuần

Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong 2 ngày, sau có sự thay đổi hình thái thời tiết vào cuối tuần

Hà Nội và miền Bắc tái diễn điệp khúc thời tiết khó chịu kéo dài đến cuối tuần

Hà Nội và miền Bắc tái diễn điệp khúc thời tiết khó chịu kéo dài đến cuối tuần

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Cùng chuyên mục

Quy định mới nhất về thời hạn của giấy phép lái xe từ 2026, hàng triệu lái xe cần lưu ý

Quy định mới nhất về thời hạn của giấy phép lái xe từ 2026, hàng triệu lái xe cần lưu ý

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Năm 2026, quy định về thời hạn của giấy phép lái xe có gì mới? Dưới đây là các thông tin cụ thể bạn đọc nên tham khảo.

60 năm mới lặp lại, năm song hỏa Bính Ngọ 2026 tốt hay xấu, cần cẩn trọng điều gì?

60 năm mới lặp lại, năm song hỏa Bính Ngọ 2026 tốt hay xấu, cần cẩn trọng điều gì?

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được gọi là năm song hỏa khi cả Thiên can và Địa chi đều thuộc hành Hỏa. Vậy năm song hỏa là gì, tốt hay xấu và mang đến những ảnh hưởng gì cho đời sống, công việc?

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc ở Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc ở Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những hộ trồng hoa truyền thống ở Ninh Phúc, phường Đông Hoa Lư, Ninh Bình đang tất bật, rộn ràng đón khách thập phương đến tham quan, lựa chọn, mua sắm những loại cây đẹp nhất để trang trí.

Khoảnh khắc xe tải mất lái, đánh võng né hàng loạt phương tiện trước khi đâm vách núi ở Phú Thọ

Khoảnh khắc xe tải mất lái, đánh võng né hàng loạt phương tiện trước khi đâm vách núi ở Phú Thọ

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe tải trong lúc di chuyển trên Quốc lộ 6, đoạn qua khu vực đèo Đá Trắng (tỉnh Phú Thọ) thì bất ngờ mất lái. Tài xế sau đó đã liên tục đánh lái để tránh vực sâu và các xe ngược chiều. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào vách núi rồi lật nghiêng.

Quy định mới nhất về mức phạt điều khiển ô tô, xe máy đi ngược chiều năm 2026

Quy định mới nhất về mức phạt điều khiển ô tô, xe máy đi ngược chiều năm 2026

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, trường hợp ô tô, xe máy đi ngược chiều có thể bị phạt rất nặng và bị trừ điểm giấy phép lái xe. Dưới đây là quy định cụ thể.

Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026, người lao động cần biết

Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026, người lao động cần biết

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026 theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.

Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người

Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, những người sinh vào các ngày Âm lịch này có số mệnh hanh thông, ít va vấp, cuộc đời hiếm khi phải đối mặt với biến cố lớn.

Vì sao đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033 ngày 30 tháng Chạp mới xuất hiện trở lại?

Vì sao đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033 ngày 30 tháng Chạp mới xuất hiện trở lại?

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Từ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, người Việt không còn đón ngày 30, hiện tượng này kéo dài trong nhiều năm, khiến Giao thừa rơi vào đêm 29 Tết.

Qua giao thừa là đổi vận: 3 con giáp trúng vận đỏ, lộc lá bủa vây

Qua giao thừa là đổi vận: 3 con giáp trúng vận đỏ, lộc lá bủa vây

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi học phương Đông, thời khắc giao thừa là lúc vận khí chuyển mình mạnh mẽ nhất, 3 con giáp dưới đây được dự báo lộc lá dồi dào.

Tin sáng 1/2: Đón đợt không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ; 16 địa phương chốt môn thi thứ ba vào lớp 10

Tin sáng 1/2: Đón đợt không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ; 16 địa phương chốt môn thi thứ ba vào lớp 10

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, từ ngày 1/2 Bắc Bộ thấp nhất 13–16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người

Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người

Đời sống

GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, những người sinh vào các ngày Âm lịch này có số mệnh hanh thông, ít va vấp, cuộc đời hiếm khi phải đối mặt với biến cố lớn.

Sinh 3 tháng Âm lịch này, khó khăn mấy cũng có người kéo lên

Sinh 3 tháng Âm lịch này, khó khăn mấy cũng có người kéo lên

Đời sống
Qua giao thừa là đổi vận: 3 con giáp trúng vận đỏ, lộc lá bủa vây

Qua giao thừa là đổi vận: 3 con giáp trúng vận đỏ, lộc lá bủa vây

Đời sống
Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc khiến một số nơi xuống dưới 8 độ

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc khiến một số nơi xuống dưới 8 độ

Đời sống
Khoảnh khắc xe tải mất lái, đánh võng né hàng loạt phương tiện trước khi đâm vách núi ở Phú Thọ

Khoảnh khắc xe tải mất lái, đánh võng né hàng loạt phương tiện trước khi đâm vách núi ở Phú Thọ

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top