Miền Bắc đón nắng ấm 1 tuần rồi lại đón không khí lạnh mới

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, Nam Bộ đang trong giai đoạn giữa mùa khô trời tiếp tục nắng mạnh và nóng. Ở miền Bắc thời gian rét chỉ còn về đêm và sáng sớm, ban ngày trời ấm lên nhanh.

Nguyên nhân gây nắng mạnh ban ngày ở miền Bắc là trên độ cao 5000m xuất hiện đới gió Tây Bắc. Đây là đới gió khô ngăn cản hình thành mây, vì vậy ban ngày trời mỏng mây, có nắng, trời ấm lên nhanh. Thời gian rét chỉ còn về đêm và sáng sớm.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc thấp nhất từ 13-16 độ, vùng núi từ 10-13 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Miền Bắc còn rét về đêm và sáng từ 1-2 ngày.

Đến giữa tuần không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng dần, ban ngày trời ấm nóng.

Thời tiết Hà Nội ngày 5 và 6/2 mức nhiệt lên đến 26 độ.

Dự báo đến ngày 7/2, một đợt không khí lạnh mới tràn về gây mưa, làm giảm nhiệt trở lại. Sau đó đến gần Tết Nguyên đán, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh mới.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia khí tượng, không khí lạnh trong nửa đầu tháng 2 năm 2026 cường độ yếu hơn trung bình nhiều năm không còn gây rét đậm, rét hại và thời gian rét cũng khá ngắn chỉ 1-3 ngày.

Thời tiết miền Trung 2 ngày đầu tuần có thể có mưa dông do ảnh hưởng của không khí lạnh. Do có mưa nên trời lạnh, nhiệt độ từ 19-27 độ. Giữa tuần trời nắng ráo, nhiệt độ tăng dần từ 23-29 độ. Khả năng đến cuối tuần có mưa trở lại.

Nam Bộ tiếp tục là nơi nắng mạnh nhất trên cả nước. Buổi trưa trời hơi nóng, nhiệt độ tại miền Đông có nơi cao 30-33 độ, đồng thời chỉ số tia UV ở mức cao (mức 8-9) có thể nguy hại đến sức khỏe.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc ban ngày nắng mạnh trời ấm dần. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 2/2 đến ngày 3/2:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, trời rét. Ngày 3/2 sáng trời rét; vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa, mưa rào. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

- Các khu vực khác: Đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 3 đến ngày 11/2:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng thời kỳ khoảng đêm 6-7/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: có mưa rào vài nơi; riêng ngày 3/2 và khoảng từ 7-10/2 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

- Các khu vực khác: Dêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

