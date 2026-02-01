Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 1/2 trên Quốc lộ 6, đoạn qua khu vực đèo Đá Trắng (hay còn gọi là đèo Thung Khe, thuộc địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ).

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển kiểm soát Hà Nội di chuyển theo hướng Hà Nội - Sơn La. Khi bắt đầu vào khúc cua xuống dốc tại đèo Đá Trắng, chiếc xe bất ngờ lao đi với tốc độ cao, có dấu hiệu mất phanh.

Khoảnh khắc xe tải mất lái, đánh võng né hàng loạt phương tiện trước khi đâm vách núi ở Phú Thọ.

Lúc này, tài xế xe tải đánh lái sang làn đường ngược chiều, sát hộ lan taluy âm để né xe tải đi cùng chiều. Thời điểm trên, phía ngược lại cũng có một xe máy đang đi tới, may mắn xe máy kịp đánh lái để né xe tải.

Ngay sau đó, tài xế xe tải đánh lái gấp ngược trở lại phía lòng đường để tránh lao xuống vực. Cú đánh lái này khiến xe va chạm với chiếc xe tải cùng chiều nói trên, đẩy phương tiện này văng xuống rãnh thoát nước và va vào vách núi (taluy dương).

Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục lao nhanh về phía trước, luồn lách, né được 3 chiếc ô tô con (loại 4 chỗ) đang đi chiều ngược lại.

Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi đâm mạnh vào hộ lan taluy âm, lao vút sang làn đường đối diện rồi đâm sầm vào vách núi và lật ngang.

Thông tin từ Công an xã Mai Châu cho biết, vụ tai nạn khiến 2 tài xế xe tải bị thương. Tại hiện trường, chiếc xe lật nghiêng, hư hỏng nặng, các phương tiện liên quan cũng bị ảnh hưởng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.