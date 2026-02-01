Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Khoảnh khắc xe tải mất lái, đánh võng né hàng loạt phương tiện trước khi đâm vách núi ở Phú Thọ

Chủ nhật, 16:29 01/02/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chiếc xe tải trong lúc di chuyển trên Quốc lộ 6, đoạn qua khu vực đèo Đá Trắng (tỉnh Phú Thọ) thì bất ngờ mất lái. Tài xế sau đó đã liên tục đánh lái để tránh vực sâu và các xe ngược chiều. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào vách núi rồi lật nghiêng.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 1/2 trên Quốc lộ 6, đoạn qua khu vực đèo Đá Trắng (hay còn gọi là đèo Thung Khe, thuộc địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ).

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển kiểm soát Hà Nội di chuyển theo hướng Hà Nội - Sơn La. Khi bắt đầu vào khúc cua xuống dốc tại đèo Đá Trắng, chiếc xe bất ngờ lao đi với tốc độ cao, có dấu hiệu mất phanh.

Khoảnh khắc xe tải mất lái, đánh võng né hàng loạt phương tiện trước khi đâm vách núi ở Phú Thọ.

Lúc này, tài xế xe tải đánh lái sang làn đường ngược chiều, sát hộ lan taluy âm để né xe tải đi cùng chiều. Thời điểm trên, phía ngược lại cũng có một xe máy đang đi tới, may mắn xe máy kịp đánh lái để né xe tải.

Ngay sau đó, tài xế xe tải đánh lái gấp ngược trở lại phía lòng đường để tránh lao xuống vực. Cú đánh lái này khiến xe va chạm với chiếc xe tải cùng chiều nói trên, đẩy phương tiện này văng xuống rãnh thoát nước và va vào vách núi (taluy dương).

Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục lao nhanh về phía trước, luồn lách, né được 3 chiếc ô tô con (loại 4 chỗ) đang đi chiều ngược lại.

Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi đâm mạnh vào hộ lan taluy âm, lao vút sang làn đường đối diện rồi đâm sầm vào vách núi và lật ngang.

Thông tin từ Công an xã Mai Châu cho biết, vụ tai nạn khiến 2 tài xế xe tải bị thương. Tại hiện trường, chiếc xe lật nghiêng, hư hỏng nặng, các phương tiện liên quan cũng bị ảnh hưởng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xe tải mất lái lao xuống đèo Đá Trắng gây tai nạn nghiêm trọng tại Phú Thọ - Ảnh 1.Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn khiến 3 người nhập viện

GĐXH - Trưa 30/1, một chiếc xe ô tô con bất ngờ xảy ra va chạm liên tiếp với 4 xe máy và 2 ô tô khác trên đường Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt, TP Hà Nội). Vụ việc khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng, 3 nạn nhân bị thương phải đi cấp cứu.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn khiến 3 người nhập viện

Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn khiến 3 người nhập viện

Hà Nội: Tài xế ô tô con gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên bị tạm giữ

Hà Nội: Tài xế ô tô con gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên bị tạm giữ

Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tố

Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tố

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn khiến 9 người thương vong

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn khiến 9 người thương vong

Điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Cùng chuyên mục

Quy định mới nhất về mức phạt điều khiển ô tô, xe máy đi ngược chiều năm 2026

Quy định mới nhất về mức phạt điều khiển ô tô, xe máy đi ngược chiều năm 2026

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, trường hợp ô tô, xe máy đi ngược chiều có thể bị phạt rất nặng và bị trừ điểm giấy phép lái xe. Dưới đây là quy định cụ thể.

Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026, người lao động cần biết

Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026, người lao động cần biết

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026 theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.

Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người

Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, những người sinh vào các ngày Âm lịch này có số mệnh hanh thông, ít va vấp, cuộc đời hiếm khi phải đối mặt với biến cố lớn.

Vì sao đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033 ngày 30 tháng Chạp mới xuất hiện trở lại?

Vì sao đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033 ngày 30 tháng Chạp mới xuất hiện trở lại?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Từ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, người Việt không còn đón ngày 30, hiện tượng này kéo dài trong nhiều năm, khiến Giao thừa rơi vào đêm 29 Tết.

Qua giao thừa là đổi vận: 3 con giáp trúng vận đỏ, lộc lá bủa vây

Qua giao thừa là đổi vận: 3 con giáp trúng vận đỏ, lộc lá bủa vây

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi học phương Đông, thời khắc giao thừa là lúc vận khí chuyển mình mạnh mẽ nhất, 3 con giáp dưới đây được dự báo lộc lá dồi dào.

Tin sáng 1/2: Đón đợt không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ; 16 địa phương chốt môn thi thứ ba vào lớp 10

Tin sáng 1/2: Đón đợt không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ; 16 địa phương chốt môn thi thứ ba vào lớp 10

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, từ ngày 1/2 Bắc Bộ thấp nhất 13–16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

"Cháy vé" nhiều đường bay Tết từ TPHCM đi miền Trung, miền Bắc

"Cháy vé" nhiều đường bay Tết từ TPHCM đi miền Trung, miền Bắc

Đời sống - 23 giờ trước

Nhiều đường bay từ TPHCM đi các địa phương miền Trung và miền Bắc ghi nhận tình trạng cháy vé, trong khi chiều ngược lại phải khai thác chuyến bay rỗng.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc khiến một số nơi xuống dưới 8 độ

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc khiến một số nơi xuống dưới 8 độ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (31/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ.

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ tháng 3/2026?

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ tháng 3/2026?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trả lương theo vị trí việc làm là việc căn cứ vào từng chức danh, chức vụ, cơ cấu tổ chức trong công chức, viên chức để xác định mức lương cụ thể cho từng đối tượng. Từ tháng 3/2026, bảng lương theo vị trí việc làm có sự thay đổi?

Sinh 3 tháng Âm lịch này, khó khăn mấy cũng có người kéo lên

Sinh 3 tháng Âm lịch này, khó khăn mấy cũng có người kéo lên

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây sinh ra đã mang vận khí hanh thông, đường đời ít khi rơi vào ngõ cụt.

Xem nhiều

Càng gần Rằm tháng Chạp, 3 con giáp này càng đón nhiều tin vui tài chính

Càng gần Rằm tháng Chạp, 3 con giáp này càng đón nhiều tin vui tài chính

Đời sống

GĐXH - Khi năm cũ dần khép lại, vận trình tài chính của một số con giáp bắt đầu tăng tốc rõ rệt. Càng tiến sát Rằm tháng Chạp, những con giáp này càng dễ đón tin vui về tiền bạc.

Sinh 3 tháng Âm lịch này, khó khăn mấy cũng có người kéo lên

Sinh 3 tháng Âm lịch này, khó khăn mấy cũng có người kéo lên

Đời sống
Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026?

Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026?

Đời sống
Sau phản ánh của báo chí, công trình xây trái phép trên đất chè Shan Tuyết ở Thái Nguyên bị tháo dỡ

Sau phản ánh của báo chí, công trình xây trái phép trên đất chè Shan Tuyết ở Thái Nguyên bị tháo dỡ

Đời sống
Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn khiến 3 người nhập viện

Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn khiến 3 người nhập viện

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top