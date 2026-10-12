3 con giáp có triển vọng công việc và tài lộc giữa tháng 10/2026

Xem ngày giờ tuần mới 12/10 - 18/10/2026 để thu hút tài lộc, làm việc may mắn GĐXH – Cùng chuyên gia phong thủy xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 12/10 - 18/10/2026 để tham khảo chọn ngày và khung giờ đẹp tiến hành các công việc được thuận lợi, thu hút tài lộc.

1. Con giáp Sửu có cơ hội phát tài

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 12/10 - 18/10/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, triển vọng công việc của con giáp Sửu giữ nhịp ổn định. Con giáp này có cơ hội thể hiện năng lực vào giữa tuần với sự che chở của Chính Quan.

Dù vậy, chuyên gia khuyên thời điểm này, người tuổi Sửu không nên vội vã lao vào chiến dịch mới mà dành thời giải quyết dứt điểm các tồn đọng, hoàn thành những nhiệm vụ dở dang trước đó. Đặc biệt, các dự án đòi hỏi tính tỉ mỉ, sự kiên trì sẽ có tỉ lệ thành công rất cao.

Thiên Đức ghé thăm mang lại cơ hội phát tài cho tuổi Sửu. Phương diện tài chính ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực, mở ra nhiều tiềm năng gia tăng tài sản cho con giáp Sửu. Bạn cần tập trung duy trì kỷ luật chi tiêu và ưu tiên các kế hoạch tài chính bền vững thay vì mạo hiểm với các quyết định mang tính rủi ro cao.

Về tình cảm, gia đạo hòa thuận với người tuổi Sửu. Đây là lúc thích hợp để hai người cùng ngồi lại, thảo luận thẳng thắn về các kế hoạch thực tế trong tương lai như tài chính gia đình, nhà cửa hay con cái. Người độc thân nên mở rộng quan sát trong các mối quan hệ xã hội, bạn bè hoặc đồng nghiệp xung quanh. Mối duyên lành có thể đang ở ngay bên cạnh mà bạn chưa chú ý đến.

2. Con giáp Tuất dễ được ghi nhận

Tuần này mở ra nhiều tín hiệu tích cực khi uy tín và năng lực của con giáp Tuất được ghi nhận. Chuyên gia khuyên, con giáp Tuất cũng cần giữ sự tỉnh táo để cân nhắc kỹ lưỡng xem trách nhiệm đi kèm có thực sự tương xứng với phần thưởng hay không. Không phải mọi cơ hội đều mang lại giá trị thực tế, hãy chọn lọc công việc thông minh để tránh ôm đồm thêm áp lực không đáng có.

Về tài chính của con giáp Tuất khá tốt. Đây là giai đoạn thích hợp để Tuất xây dựng các kế hoạch tài chính dài hạn thay vì chạy theo lợi ích trước mắt. Khi tìm kiếm cơ hội gia tăng thu nhập, việc duy trì hợp tác và khai thác từ các mối quan hệ, đối tác hiện có sẽ mang lại sự đáng tin cậy cao hơn nhiều so với việc mạo hiểm dấn thân vào các dự án mới chưa rõ ràng.

Khối lượng công việc trong tuần gia tăng, Tuất cần phải giữ sức khỏe và thận trọng khi di chuyển xa. Trong chuyện tình cảm của con giáp Tuất thuận hòa.

3. Con giáp Mùi công việc tiến triển tốt

Thái Âm cát tinh trợ mệnh nên công việc tuần này của con giáp Mùi vô cùng thuận lợi nhờ tinh thần gắn kết và sự phối hợp ăn ý giữa các đồng nghiệp. Môi trường làm việc cởi mở tạo điều kiện lý tưởng cho các dự án chung đạt hiệu quả cao.

Nếu gặp phải những vướng mắc hay khối lượng công việc quá tải, người tuổi Mùi đừng ngại lên tiếng nhờ sự hỗ trợ. Việc chủ động chia sẻ khó khăn không chỉ giúp giải quyết công việc nhanh chóng mà giúp cho bạn thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, giúp mọi nhiệm vụ vận hành suôn sẻ.

Tài chính của con giáp Mùi khởi sắc. Thời điểm này là giai đoạn vàng để bạn chủ động lập kế hoạch ngân sách cho giai đoạn cuối năm. Việc lên lộ trình tài chính rõ ràng từ sớm sẽ giúp bạn luôn chủ động kiểm soát dòng tiền và tránh được những bị động không đáng có.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.



