3 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc thịnh vượng những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đay là 3 con giáp sẽ đón nhận tin vui và tài chính thịnh vượng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
1. Con giáp Mão
Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp 27/4-3/5/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, thời gian này với con giáp Mão khá ổn định. Mọi thứ vẫn đang đi theo kế hoạch và bạn chỉ cần tập trung vào các hoạt động hàng ngày đã đề ra từ trước.
Để đạt được kết quả mong muốn, trong tuần này, Mão cần tránh tranh cãi vì sự hiểu lầm có thể gây ra vấn đề. Thực Thần xuất hiện giữa tuần nên bạn có thể tham gia cuộc gặp gỡ và chỉ nói những điều vui vẻ.
Màu sắc phù hợp nhất với bạn trong tuần này là màu hồng nhạt, đặc biệt là vì trọng tâm của bạn là sự hòa hợp về mặt cảm xúc để xây dựng sự gần gũi trong một mối quan hệ quan trọng. Để tăng cường năng lượng của tình yêu, trong nhà, Mão cũng nên tăng cường đặt những bông hoa tươi yêu thích của mình. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, hãy làm mới phòng ngủ chỉ với chiếc ga giường màu tươi sáng.
Về tài chính của con giáp Mão trong tuần này cũng thuận lợi khi có sự nâng đỡ của quý nhân. Tiền bạc vẫn đang trên đường về, bạn cần kiên nhẫn hơn một chút là được.
2. Con giáp Mùi
Trong tuần nghỉ lễ 30/4 – 1/5 này, con giáo Mùi sẽ nhận ra những lĩnh vực trong cuộc sống mà ranh giới đã bị vượt qua, và cần thiết lập những ranh giới mới. Đào hoa nở rộ với người độc thân, có nhiều lời mời hẹn hò đòi hỏi bạn phải cân nhắc lựa chọn kỹ lưỡng.
Bạn muốn tập trung vào sự cân bằng cảm xúc trong cuộc sống cá nhân và gia đình. Hãy bắt đầu bằng cách củng cố góc Tây Nam của ngôi nhà bằng các đồ trang trí, hoa. Trang phục nên chọn những màu kem nhạt hoặc vàng.
Về tài chính, Thiên Đức ghé thăm mang tới cơ hội phát tài, phát lộc cho bản mệnh. Đặc biệt là những người kinh doanh, dịp lễ này cũng có cơ hội hốt tiền bạc. Tuy nhiên, bạn cần ưu tiên đảm bảo chất lượng, đừng vì lòng tham mà làm những việc vị phạm giá trị đạo đức.
3. Con giáp Thân
Con giáp Thân bắt đầu tuần nghỉ ngơi tràn đầy năng lượng, mang đến những cơ hội phát triển nhanh chóng giúp bạn đạt hiệu quả cao. Thân đang thực hiện những chiến lược thông minh trong công việc và cuộc sống gia đình, cho phép bạn hoàn thành những dự án quan trọng trong công việc và cuộc sống cá nhân.
Tuy nhiên, trong vấn đề đi lại, con giáp Thân cần phải chú ý. Ưu tiên làm những việc chậm mà chắc, đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người trong gia đình.
Vận trình tài lộc của con giáp Thân cũng rực rỡ, có nhiều dấu hiệu tích cực. Trong tuần hãy mặc màu xanh lá cây vừa thu hút vận may lại để nhắc nhở bạn về sức sống và niềm vui.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
