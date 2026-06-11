Thiếu tá CSGT dùng xe chuyên dụng đưa nam sinh Hải Phòng gặp sự cố trên đường đến điểm thi
GĐXH - Trong lúc trên đường đến điểm thi làm bài môn Toán, thí sinh H.T.Đ không may gặp sự cố do xe máy điện hỏng tại chân cầu An Đồng, may mắn sau đó được thiếu tá CSGT dùng phương tiện chuyên dụng hỗ trợ kịp thời.
Chiều 11/6, buổi thứ 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, một nam sinh Hải Phòng bất ngờ gặp sự cố trên đường đến điểm thi. Nam sinh này sau đó được thiếu tá CSGT dùng xe chuyên đưa đến phòng thi kịp thời.
Theo đó, trong lúc trên đường đến điểm thi, thí sinh H.T.Đ (lớp 12A10, Trường THPT Đồng Hòa, phường Kiến An) không may gặp sự cố do xe máy điện hỏng tại chân cầu An Đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Hội đồng coi thi về việc chuẩn bị đến giờ làm bài môn Toán, nhưng chưa thấy thí sinh H.T.Đ có mặt tại phòng thi; lập tức thiếu tá Trần Trung Thành - Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) An Hưng (thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng) đã nhanh chóng dùng xe chuyên dụng hỗ trợ đưa nam sinh H.T.Đ đến điểm thi an toàn, đúng giờ.
Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, trong lúc trên đường đến điểm thi, thí sinh P.D.T (trú tại TDP 4, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) gặp khó khăn trong việc di chuyển. Ngay khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Tổ tuần tra CSGT Công an phường Thủy Nguyên nhanh chóng hỗ trợ đưa nam sinh đến điểm thi kịp thời, bảo đảm không ảnh hưởng đến quá trình dự thi.
Hành động kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an đã góp phần giúp thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng, góp phần bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.
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