Tử vi tháng 3 âm lịch 2026: Con giáp Sửu đối diện biến cố lớn, cần thay đổi ngay

Sự nghiệp tuổi Sửu trong tháng 3 âm lịch 2026

Xem tử vi tháng 3 âm lịch 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Sửu trong tháng Thìn này báo hiệu một tháng làm việc nhiều khó khăn. Năng lượng làm việc của Sửu có phần giảm sút, dễ cảm thấy mệt mỏi và thiếu đi sự quyết đoán thường thấy. Bạn cũng dễ đối diện với những dự án tưởng chừng hoàn thành, nhưng phải chỉnh sửa lại từ đầu do sai sót chi tiết hoặc do sự phối hợp kém từ phía đồng nghiệp.

Con giáp Sửu trong tháng 3 âm lịch 2026 sẽ có nhiều khó khăn

Bởi vậy trong tháng, chuyên gia khuyên bạn không phải lúc để thể hiện cái tôi quá mạnh. Con giáp Sửu cần học cách mềm nắn rắn buông, cải thiện kỹ năng giao tiếp và luôn có phương án cho mọi kế hoạch.

Thời điểm này, Sửu cũng cần tỉnh táo để nhận diện các mối quan hệ xã giao tại công sở. Đồng thời, Sửu cần tập trung năng lượng, chia nhỏ mục tiêu và sự chân thành cho những đối tác chiến lược hoặc những người đồng nghiệp thực sự có tâm.

Tài lộc của con giáp Sửu trong tháng 3 âm lịch 2026

Tài lộc của con giáp Sửu thời điểm này chưa mấy vượng phát. Dù thu nhập chính của bạn vẫn đều đặn, nhưng dòng tiền ra lại khó kiểm soát hơn bao giờ hết.

Sửu sẽ thấy mình phải chi trả rất nhiều cho các cuộc gặp gỡ, đám tiệc, hay những nghĩa vụ xã hội liên quan đến công việc. Những khoản chi cho gia đình cũng sẽ khiến cho ngân sách của con giáp Sửu thâm hụt so với tháng trước.

Trong tháng này, Sửu cần lưu ý đừng vì tâm lý trọng sĩ diện, muốn giữ hình ảnh mà vượt chi tiêu quá khả năng thực tế của mình. Bạn cần nhớ sự vững vàng về tài chính mới là giá trị thực sự, không phải vẻ ngoài hào nhoáng nhất thời. Ngoài ra,

với các khoản đầu tư hiện tại hãy tiếp tục duy trì và quan sát, tránh thực hiện các giao dịch lớn hoặc ký kết hợp đồng tài chính quan trọng trong những ngày xung khắc.

Tình duyên của con giáp Sửu trong tháng 3 âm lịch 2026

Do áp lực từ công việc và những lo âu về tài chính, tình cảm, nền tảng sức khỏe của bạn có dấu hiệu suy giảm đáng kể. Con giáp Sửu trong tháng 3 âm lịch mang đến nhiều suy tư. Bạn dễ rơi vào trạng thái tình cũ không rủ cũng tới hoặc thường xuyên so sánh những người mới gặp với người cũ. Điều này ngăn cản bạn mở lòng một cách đúng nghĩa.

Có đối tượng mới, nhưng có vẻ như đây chưa phải là thời điểm chín muồi để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Bạn tránh việc vội vàng lấp đầy khoảng trống cô đơn để rồi lại nhận về tổn thương.

Với cặp đôi, mối quan hệ cũng khá bấp bênh. Những vấn đề này sinh như: phân bổ tài chính trong nhà, kế hoạch nuôi dạy con cái… nếu không cẩn thận dễ nảy sinh mâu thuẫn.

Cách khai tài vượng vận cho con giáp tuổi Sửu trong tháng 3 âm lịch 2026

+ Kỷ Sửu: Một tháng làm việc đầy rẫy những sự việc giữa đường đứt gánh.

Quý nhân: Mão, Hợi; Màu sắc may mắn: Đen, vàng

+ Tân Sửu: Tháng này sẽ không phải là lúc để bạn thể hiện cái tôi quá mạnh.

Quý nhân: Ngọ, Thân; Màu sắc may mắn: Đen, trắng

+ Quý Sửu: Nếu không tỉnh táo, bạn rất dễ trắng tay hoặc vướng vào tranh chấp tiền bạc.

Quý nhân: Dậu, Tuất; Màu sắc may mắn: Vàng, đỏ

+ Ất Sửu: Tâm trạng trở nên nhạy cảm, dễ buồn phiền vì những điều nhỏ nhặt.

Quý nhân: Thìn, Mão; Màu sắc may mắn: Nâu, trắng

+ Đinh Sửu: Sức khỏe là phương diện cần được lưu tâm đặc biệt trong tháng này.

Quý nhân: Tý, Tị; Màu sắc may mắn: Vàng, xanh lá

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.