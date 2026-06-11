Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Xót xa cảnh cháu bé 3 tuổi bị xe tải tông tử vong khi đột ngột băng qua đường

Thứ năm, 17:02 11/06/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông đau lòng vừa xảy ra vào trưa nay (11/6) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khi một cháu bé sinh năm 2023 bất ngờ băng qua đường và bị xe tải tông trúng dẫn đến tử vong.

Ngày 11/6, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra vào khoảng 10h40 cùng ngày (11/6) trên tuyến đường ĐT695, đoạn thuộc địa phận buôn Taly, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk.

Vào thời điểm trên, cháu Nay T. (sinh năm 2023, trú tại xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) đang tự đi bộ băng sang đường ĐT695. Đúng lúc này, chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 50E-394.xx do tài xế P.B.H. (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đang lưu thông đi tới đã không kịp xử lý, dẫn đến va chạm trực diện với cháu bé. Hậu quả, cháu Nay T. đã không qua khỏi do chấn thương quá nặng.

Xót xa cảnh cháu bé 3 tuổi bị xe tải tông tử vong khi đột ngột băng qua đường.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này tiếp tục là một lời cảnh báo sâu sắc, đầy đau xót đối với các bậc phụ huynh, người giám hộ và toàn cộng đồng trong việc quan tâm, hướng dẫn và bảo vệ trẻ nhỏ khi tham gia giao thông.

Để ngăn chặn những thảm kịch tương tự trên các cung đường, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, đối với các bậc cha mẹ, người giám hộ, tuyệt đối không để trẻ nhỏ tự ý băng qua đường hoặc chơi đùa, di chuyển gần các khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại mà không có người lớn đi kèm. Hãy luôn hướng dẫn, dắt tay và giúp đỡ trẻ em mỗi khi qua đường.

Đối với người điều khiển phương tiện, khi lưu thông qua các khu dân cư, khu vực trường học, hoặc những vùng nông thôn có trẻ em sinh sống, vui chơi và qua lại thường xuyên, tài xế bắt buộc phải chủ động giảm tốc độ, tăng cường chú ý quan sát và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý phòng ngừa các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trật tự, an toàn giao thông không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà chính là đang bảo vệ sự an toàn, giữ gìn hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình và toàn xã hội.

Vụ tai nạn giao thông thương tâm tại Đắk Lắk khiến cháu bé 3 tuổi tử vong - Ảnh 1.Hà Nội: Thót tim cảnh cháu bé 5 tuổi bị xe tải tông trúng khi đột ngột băng qua đường

GĐXH - Vừa bước xuống khỏi xe ô tô con, cháu bé khoảng 5 tuổi ở phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bất ngờ băng qua đường đúng lúc một xe tải đi tới. Hậu quả, cháu bé bị xe tải tông trúng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Video tài xế xe đầu kéo băng qua đường sắt khi gác chắn đang hạ

Video tài xế xe đầu kéo băng qua đường sắt khi gác chắn đang hạ

Khoảnh khắc xe công nông bị tàu hỏa húc văng khi băng qua đường sắt khiến 3 người thương vong

Khoảnh khắc xe công nông bị tàu hỏa húc văng khi băng qua đường sắt khiến 3 người thương vong

Tin sáng 6/4: Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gia tăng bao phủ từ hôm nay; 'thót tim' cảnh xe máy băng qua đường sắt, tài xế thoát chết trong gang tấc

Tin sáng 6/4: Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gia tăng bao phủ từ hôm nay; 'thót tim' cảnh xe máy băng qua đường sắt, tài xế thoát chết trong gang tấc

Hà Nội: Băng qua đường ray khi tàu đang tới, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Hà Nội: Băng qua đường ray khi tàu đang tới, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Cố băng qua đường sắt, người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong

Cố băng qua đường sắt, người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong

Cùng chuyên mục

Thiếu tá CSGT dùng xe chuyên dụng đưa nam sinh Hải Phòng gặp sự cố trên đường đến điểm thi

Thiếu tá CSGT dùng xe chuyên dụng đưa nam sinh Hải Phòng gặp sự cố trên đường đến điểm thi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc trên đường đến điểm thi làm bài môn Toán, thí sinh H.T.Đ không may gặp sự cố do xe máy điện hỏng tại chân cầu An Đồng, may mắn sau đó được thiếu tá CSGT dùng phương tiện chuyên dụng hỗ trợ kịp thời.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ tình trạng hàng vạn người dân dùng 'nước sạch' nhiều cặn bẩn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ tình trạng hàng vạn người dân dùng 'nước sạch' nhiều cặn bẩn

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa phát đi chỉ đạo của Chủ tịch Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng và UBND xã Tây Phương làm rõ tình trạng hàng vạn người dân xã này dùng 'nước sạch' nhiều cặn bẩn.

4 con giáp bước vào chu kỳ may mắn, tài lộc và có cơ hội phát triển

4 con giáp bước vào chu kỳ may mắn, tài lộc và có cơ hội phát triển

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Bước qua khó khăn, 4 con giáp này bước vào chu kỳ may mắn, tài lộc và cơ hội phát triển chào đón.

Hà Nội: Cắt 'chuồng cọp', giải cứu 4 người kẹt trong ngôi nhà 5 tầng bốc cháy rạng sáng

Hà Nội: Cắt 'chuồng cọp', giải cứu 4 người kẹt trong ngôi nhà 5 tầng bốc cháy rạng sáng

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 11/6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà dân cao 5 tầng thuộc phường Phương Liệt (Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phải tiếp cận từ mái nhà bên cạnh, cắt tung khung sắt "chuồng cọp" để giải cứu an toàn 4 người đang bị mắc kẹt bên trong làn khói độc.

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội, trong đó có nhiều biển xe Hà Nội

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội, trong đó có nhiều biển xe Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 106 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1-7/6/2026.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tài hoa, thành đạt sớm

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tài hoa, thành đạt sớm

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số này thường được đánh giá là sở hữu tư duy sắc bén, dễ tạo dựng thành tựu từ khi còn trẻ.

5 con giáp nữ khiến chồng khóc thét vì tốc độ mua sắm

5 con giáp nữ khiến chồng khóc thét vì tốc độ mua sắm

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Trong số 12 con giáp, có những cô nàng nổi tiếng tiêu tiền mạnh tay, sẵn sàng chi gần hết lương tháng chỉ để đổi lấy niềm vui hoặc sở hữu thứ mình mong muốn.

Những quy định cần biết khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con năm 2026

Những quy định cần biết khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con năm 2026

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Sang tên sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Năm 2026, khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con cần thực hiện những quy định gì?

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội: Các bến bãi ven sông Luộc ở Hưng Yên tạm dừng hoạt động

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội: Các bến bãi ven sông Luộc ở Hưng Yên tạm dừng hoạt động

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sau loạt bài phản ánh về hoạt động của các bến bãi vật liệu ven sông Luộc, tình trạng xe tải chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường và những dấu hiệu bất cập trong công tác quản lý, các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu nhiều bến bãi tạm dừng hoạt động, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục ảnh hưởng đối với khu dân cư.

Bắc Ninh: Danh sách 734 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ 1/6 - 7/6

Bắc Ninh: Danh sách 734 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ 1/6 - 7/6

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 1/6 - 7/6/2026, qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và lên danh sách phạt nguội 734 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.

Xem nhiều

Những quy định cần biết khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con năm 2026

Những quy định cần biết khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con năm 2026

Đời sống

GĐXH - Sang tên sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Năm 2026, khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con cần thực hiện những quy định gì?

Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm có

Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm có

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tài hoa, thành đạt sớm

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tài hoa, thành đạt sớm

Đời sống
4 con giáp bước vào chu kỳ may mắn, tài lộc và có cơ hội phát triển

4 con giáp bước vào chu kỳ may mắn, tài lộc và có cơ hội phát triển

Đời sống
Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội, trong đó có nhiều biển xe Hà Nội

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội, trong đó có nhiều biển xe Hà Nội

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top