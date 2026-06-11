Ngày 11/6, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra vào khoảng 10h40 cùng ngày (11/6) trên tuyến đường ĐT695, đoạn thuộc địa phận buôn Taly, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk.

Vào thời điểm trên, cháu Nay T. (sinh năm 2023, trú tại xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) đang tự đi bộ băng sang đường ĐT695. Đúng lúc này, chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 50E-394.xx do tài xế P.B.H. (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đang lưu thông đi tới đã không kịp xử lý, dẫn đến va chạm trực diện với cháu bé. Hậu quả, cháu Nay T. đã không qua khỏi do chấn thương quá nặng.

Xót xa cảnh cháu bé 3 tuổi bị xe tải tông tử vong khi đột ngột băng qua đường.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này tiếp tục là một lời cảnh báo sâu sắc, đầy đau xót đối với các bậc phụ huynh, người giám hộ và toàn cộng đồng trong việc quan tâm, hướng dẫn và bảo vệ trẻ nhỏ khi tham gia giao thông.

Để ngăn chặn những thảm kịch tương tự trên các cung đường, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, đối với các bậc cha mẹ, người giám hộ, tuyệt đối không để trẻ nhỏ tự ý băng qua đường hoặc chơi đùa, di chuyển gần các khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại mà không có người lớn đi kèm. Hãy luôn hướng dẫn, dắt tay và giúp đỡ trẻ em mỗi khi qua đường.

Đối với người điều khiển phương tiện, khi lưu thông qua các khu dân cư, khu vực trường học, hoặc những vùng nông thôn có trẻ em sinh sống, vui chơi và qua lại thường xuyên, tài xế bắt buộc phải chủ động giảm tốc độ, tăng cường chú ý quan sát và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý phòng ngừa các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trật tự, an toàn giao thông không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà chính là đang bảo vệ sự an toàn, giữ gìn hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình và toàn xã hội.