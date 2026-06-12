Làm sổ đỏ 2026 diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cần thực hiện theo trình tự, thủ tục này

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Năm 2026, làm sổ đỏ được thực hiện theo trình tự, thủ tục thế nào?

Năm 2026, quy trình và thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2024 và các Nghị định mới nhất như: Nghị định 101/2024/NĐ-CP, Nghị định 49/2026/NĐ-CP.

Dưới đây là trình tự, thủ tục làm sổ đỏ theo quy định mới nhất:

Hồ sơ chuẩn bị làm sổ đỏ

Theo Điều 28 Nghị định 101/2024/NĐ-CP, người dân cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 04/ĐK).

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137 Luật Đất đai 2024 (nếu có, ví dụ: giấy tờ từ trước năm 1993, giấy tờ về quyền thừa kế, tặng cho,...).

- Trường hợp đất không có giấy tờ: Cần chuẩn bị các tài liệu chứng minh thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định, không tranh chấp (xác nhận của UBND cấp xã).

- Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất (nếu có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng).

- Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng hoặc mảnh trích đo địa chính thửa đất (nếu có).

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Các bước thực hiện thủ tục làm sổ đỏ

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người dân có thể lựa chọn một trong các hình thức nộp sau:

Nộp trực tiếp: Tại Bộ phận Một cửa của UBND hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

Nộp trực tuyến (Online): Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh. Người dân đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) và tiến hành nộp hồ sơ được số hóa từ bản chính hoặc bản công chứng.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý ban đầu

Cơ quan tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, sẽ được cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận phải thông báo và hướng dẫn người nộp sửa đổi, bổ sung trong thời hạn quy định.

Bước 3: Xác minh hiện trạng tại UBND cấp xã/phường

UBND cấp xã/phường có trách nhiệm thực hiện các công việc:

Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Kiểm tra và xác nhận hiện trạng sử dụng đất: Có hay không có nhà ở/công trình; tình trạng tranh chấp; tính ổn định của việc sử dụng đất. Đối với đất không có giấy tờ, xã sẽ xác nhận thêm về nguồn gốc sử dụng đất.

Kiểm tra sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

Niêm yết công khai kết quả kiểm tra, rà soát tại trụ sở UBND cấp xã và khu dân cư nơi có đất trong thời hạn quy định để người dân phản hồi.

Bước 4: Kiểm tra hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai

Sau khi nhận hồ sơ từ UBND cấp xã/phường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ:

Kiểm tra hồ sơ pháp lý, cập nhật thông tin địa chính vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Gửi thông tin địa chính sang Cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 5: Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người dân nhận thông báo nộp tiền từ cơ quan thuế (tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, phí cấp sổ...).

Tiến hành nộp tiền tại ngân hàng hoặc thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công, sau đó nộp lại chứng từ/biên lai đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Bước 6: Ký cấp sổ đỏ và trả kết quả

Sau khi người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính (hoặc được ghi nợ), cơ quan có thẩm quyền sẽ ký duyệt cấp sổ đỏ.

Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật hồ sơ địa chính và chuyển sổ đỏ về nơi tiếp nhận để trao trả cho người dân.

Thời hạn giải quyết làm sổ đỏ bao lâu?

Theo quy định chung, thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu tối đa là không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối với các vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, thời gian giải quyết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 10 ngày (tổng cộng tối đa 40 ngày làm việc).

Lưu ý: Trước khi nộp hồ sơ, nên kiểm tra kỹ ranh giới đất thực tế với hàng xóm để tránh phát sinh tranh chấp ranh giới, đồng thời kiểm tra quy hoạch mới nhất tại địa phương để đảm bảo thửa đất hoàn toàn đủ điều kiện cấp sổ, tránh việc hồ sơ bị đình trệ.

Bảng giá đất làm sổ đỏ 2026 có gì thay đổi?

Theo Luật Đất đai 2024, từ ngày 1/1/2026, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ công bố và áp dụng bảng giá đất lần đầu được xây dựng theo nguyên tắc thị trường.

Theo đó, bảng giá đất sẽ được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hàng năm (thay vì 5 năm một lần như trước) để đảm bảo sát với biến động thực tế của thị trường.

Giá đất được xác định chi tiết hơn, thậm chí tới từng thửa đất dựa trên vùng giá trị và thửa đất chuẩn nếu có dữ liệu số.

Do đó, việc áp dụng bảng giá đất sát giá thị trường sẽ làm tăng đáng kể một số khoản phí khi làm sổ đỏ lần đầu hoặc chuyển mục đích sử dụng đất:

- Tiền sử dụng đất: Đây là khoản tăng mạnh nhất. Mặc dù Nghị định 50/2026/NĐ-CP có cơ chế giảm tỷ lệ phần trăm nộp (ví dụ: chỉ nộp 30% - 50% chênh lệch giá tùy diện tích trong/ngoài hạn mức), nhưng vì giá đất tăng cao, tổng số tiền phải nộp thường sẽ cao hơn so với trước năm 2026.

- Lệ phí trước bạ:

Lệ phí trước bạ = 0,5% x (Giá 1m2 đất tại bảng giá đất x Diện tích)

- Các loại phí khác: Phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp sổ thường ít biến động hơn vì do HĐND cấp tỉnh quyết định dựa trên tính chất hành chính (thường dưới 150.000đ cho lệ phí cấp mới).

Vì mỗi tỉnh/thành phố có bảng giá riêng, người làm sổ đỏ nên truy cập Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh nơi có đất để tra cứu đúng vị trí thửa đất của mình.

Có thể đăng nhập vào ứng dụng VNeID để theo dõi các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai và nộp hồ sơ trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian đi lại.

Biết lý do này, người dân nên làm sổ đỏ trước năm 2026 kẻo bị thiệt GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, bảng giá đất tại các tỉnh, thành sẽ được cập nhật hằng năm thay vì 5 năm/lần như trước đây. Theo đó, chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng.