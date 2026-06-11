Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ tình trạng hàng vạn người dân dùng 'nước sạch' nhiều cặn bẩn

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Hà Nội đề xuất cơ chế riêng phát triển mô hình kinh tế đêm GĐXH - UBND TP Hà Nội dự kiến trình HĐND thành phố xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết quy định về hoạt động đầu tư, kinh doanh ban đêm tại kỳ họp thứ 4 diễn ra ngày mai (12/6).

Vừa qua, thông tin về tình trạng nhiều người dân xã Tây Phương mua nguồn nước sinh hoạt được cho là nước sạch nhưng chất lượng lại không đảm bảo, nước có màu vàng đục, nhiều cặn bẩn.

Đáng chú ý, tình trạng này đã diễn ra hàng chục năm nay.

Do đó, về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phố hợp với UBND xã Tây Phương và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ.

Đồng thời, có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân. Báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 16/6.

Nhiều người dân xã Tây Phương mua nguồn nước sinh hoạt được cho là nước sạch nhưng chất lượng lại không đảm bảo, nước có màu vàng đục, nhiều cặn bẩn. Ảnh: VTV

Dự án cấp nước sạch Hữu Bằng được giao cho Công ty Nước sạch Bình Dương thực hiện từ năm 2008 với thời hạn 50 năm.

Tuy nhiên, dù TP Hà Nội nhiều lần yêu cầu giảm khai thác nước ngầm và chuyển sang sử dụng nguồn nước sạch sông Đà do người dân phản ánh chất lượng nước không đảm bảo, doanh nghiệp đến nay vẫn chưa thực hiện.

Theo người dân, "nước sạch" được người dân lọc qua bộ lọc RO nhưng kết quả cho màu vàng đục. Ảnh: VTV

Theo UBND xã Tây Phương, doanh nghiệp chưa phối hợp với địa phương để đấu nối nguồn nước sông Đà theo chỉ đạo của thành phố.

Cuối năm 2025, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội xác định một số chỉ tiêu chất lượng nước chưa đạt quy chuẩn.

Song đến nay, nguồn nước sinh hoạt của người dân vẫn chưa được cải thiện, khiến những lo ngại về sức khỏe tiếp tục kéo dài.