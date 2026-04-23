Hà Nội: Xe tải bất ngờ sụt hố khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi

Theo đó, vào Khoảng 14h ngày 23/4, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 89C-291.xx đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi theo hướng từ Ngã Tư Sở đi Khuất Duy Tiến. Khi đến khu vực trước số nhà 108 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân), mặt đường bất ngờ sụt lún tạo thành một hố sâu.

Chiếc xe tải đang di chuyển bất ngờ sụt hố trên đường Nguyễn Trãi.

Sự cố xảy ra quá nhanh khiến tài xế không kịp xử lý, bánh sau bên phải của xe tải bị sụt sâu xuống hố, khiến toàn bộ phương tiện nghiêng hẳn về một bên. Sự việc khiến giao thông qua khu vực này bị ảnh hưởng cục bộ do phương tiện gặp nạn án ngữ một phần lòng đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, điều tiết các phương tiện di chuyển xung quanh khu vực gặp sự cố để tránh ùn tắc.

Vụ việc khiến phương tiện bị hư hỏng nhẹ.

Tại hiện trường, hố sụt rộng khoảng 0,5m, sâu gần 1m. Một chiếc máy xúc đã được điều động đến để hỗ trợ kéo và nâng phần đuôi xe tải ra khỏi hố sụt. Đến khoảng 14h30, chiếc xe tải đã được "giải cứu" thành công ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Vụ việc may mắn không có thương vong về người. Chiếc xe tải chỉ bị hư hỏng nhẹ ở phần bánh sau và hệ thống treo.

Hiện trường hố sụt đã được các đơn vị quản lý hạ tầng đô thị tiếp nhận để quây rào cảnh báo và tiến hành sửa chữa, khắc phục bề mặt đường.