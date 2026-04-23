Người dân Hà Nội sắp đón tin vui lớn
GĐXH - Sở Xây dựng đề xuất miễn phí vé các tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến metro trong dịp nghỉ lễ 30/4 và Giỗ tổ Hùng Vương sắp tới.
VTV News đưa tin, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, đề xuất miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5/2026.
Theo đề xuất, Sở đưa ra hai phương án. Phương án 1 kéo dài 9 ngày liên tục (từ 25/4 - 3/5). Phương án 2 chia thành hai đợt theo từng kỳ nghỉ, tổng cộng 7 ngày. Sở Xây dựng kiến nghị lựa chọn phương án 2 để phù hợp với thực tế nghỉ lễ.
Các đơn vị vận tải có trách nhiệm thống kê, báo cáo đầy đủ sản lượng hành khách làm cơ sở thanh quyết toán. Kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 16,2 tỷ đồng nếu thực hiện theo phương án 2, được bố trí từ nguồn ngân sách trợ giá vận tải công cộng năm 2026.
Đối với xe buýt, hành khách được phát vé lượt (vé giấy) theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền vé (đối với các tuyến buýt đang thực hiện thí điểm vé điện tử, phát vé lượt điện tử từ máy pos), các doanh nghiệp vận tải có trách nhiệm thống kê và chịu trách nhiệm về tính chính xác số vé lượt đã phát ra trong thời gian miễn tiền vé đi xe buýt cho hành khách.
Đối với đường sắt đô thị, hành khách sẽ được phát vé 0 đồng (theo nhu cầu chuyến) tại quầy hoặc mua vé 0 đồng trên các App Hà Nội Metro hiện hành, Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội có trách nhiệm thống kê và chịu trách nhiệm về tính chính xác số vé lượt (0 đồng) đã phát cho hành khách trong thời gian miễn tiền vé đi trên 2 tuyến đường sắt đô thị.
Theo TPO, kết quả thống kê trong các đợt nghỉ lễ vừa qua cho thấy, sản lượng hành khách sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng tăng rất cao, việc này góp phần hạn chế phương tiện cá nhân, ô nhiễm môi trường và tránh ùn tắc giao thông. Như dịp nghỉ lễ 2/9/2025, sản lượng hành khách đi lại trên 2 tuyến đường sắt đô thị trong 4 ngày là trên 686 nghìn lượt hành khách, gấp khoảng 3 lần so với ngày bình thường; với khách đi xe buýt, tổng lượt xe thực hiện trong 4 ngày là trên 62,5 nghìn lượt, gấp khoảng 3,4 lần so với ngày bình thường.
Dịp Tết Nguyên đán 2026, tổng lượt khách được miễn phí vé (không bao gồm đối tượng sử dụng vé tháng, vé miễn phí) trên 128 tuyến buýt trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị là 1,31 triệu lượt khách (trong đó, xe buýt là 1,09 triệu khách; đường sắt đô thị là 223 nghìn lượt khách), tăng 68% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2025.
Theo đó, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP chấp thuận chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá để tạo tâm lý phấn khởi, thu hút hành khách đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, giảm ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay.
Hiện hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP Hà Nội có 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị là tuyến Cát Linh - Hà Đông, tuyến Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao.
