Đà Nẵng: Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh
GĐXH - Sau gần 3 giờ nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng đã giải cứu thành công một nam du khách nước ngoài nặng gần 300kg mắc kẹt trong phòng vệ sinh.
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng) đã giải cứu thành công một trường hợp mắc kẹt hy hữu xảy ra tại khu vực phường Ngũ Hành Sơn.
Trước đó, vào lúc 08 giờ 33 phút ngày 22/4, Trung tâm thông tin chỉ huy tiếp nhận tin báo về một trường hợp tai nạn xảy ra tại đường An Thượng 3 (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Một người đàn ông nước ngoài trong quá trình sinh hoạt không may bị ngã và mắc kẹt bên trong phòng vệ sinh, không thể tự di chuyển do thể trạng quá khổ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.
Quá trình tổ chức cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn do không gian chật hẹp, trong khi nạn nhân có trọng lượng cơ thể lớn, khiến các phương án di chuyển thông thường không thể áp dụng.
Lực lượng chức năng đã sử dụng thiết bị chuyên dụng, đồng thời tính toán phương án tối ưu, phối hợp chặt chẽ với công an phường và lực lượng y tế nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho nạn nhân trong suốt quá trình giải cứu.
Đến 11 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Nạn nhân được xác định là ông S.A.G (65 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ) cao khoảng 1m8, nặng gần 300 kilôgam.
Việc xử lý thành công tình huống cứu nạn đặc thù, phức tạp trong không gian hẹp một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự tinh nhuệ, chủ động và khả năng xử lý linh hoạt của lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an nhân dân trong mắt người dân và bạn bè quốc tế.
