3 con giáp nữ hay 'bóc phốt' bạn thân trước mặt người yêu
GĐXH - Trong thế giới của 12 con giáp, có những cô nàng dù bình thường "chị chị em em" thắm thiết, nhưng cứ hễ đứng trước mặt người yêu là lại vô tình (hoặc cố ý) biến bạn thân thành nhân vật chính trong những câu chuyện kể lể, than phiền.
Người ta thường nói "người yêu có thể không có, nhưng bạn thân nhất định phải có một đứa". Thế nhưng, trong thế giới của 12 con giáp, có những cô nàng dù bình thường "chị chị em em" thắm thiết, nhưng cứ hễ đứng trước mặt người yêu là lại vô tình (hoặc cố ý) biến bạn thân thành nhân vật chính trong những câu chuyện kể lể, than phiền. Phải chăng đây là biểu hiện của một "tình chị em cây khế" hay chỉ là sự thiếu tinh tế trong cách hành xử? Hãy cùng giải mã bí mật tính cách của những con giáp nữ này nhé!
3 con giáp nữ khi ở bên người yêu hay "bóc phốt" bạn thân
Con giáp tuổi Tỵ: Sự nhạy cảm dễ biến thành lời phàn nàn
Phụ nữ tuổi Tỵ vốn nổi tiếng với cá tính độc lập nhưng cũng đầy nhạy cảm và tinh tế. Trong tình yêu, họ luôn theo đuổi sự hoàn hảo và đặt kỳ vọng rất cao vào đối phương. Khi gặp những chuyện không như ý trong cuộc sống, họ thường chọn bạn thân làm nơi trút bầu tâm sự vì đó là người họ tin tưởng nhất.
Tuy nhiên, ranh giới giữa việc "tâm sự" và "than phiền" của nàng Tỵ khá mong manh. Đôi khi, những bất mãn nhỏ nhặt với bạn thân lại bị họ mang ra làm chủ đề câu chuyện khi ở bên bạn trai. Điều này không hẳn là ác ý, mà đôi khi chỉ là cách họ thể hiện tiêu chuẩn cao của mình với mọi mối quan hệ xung quanh, vô tình khiến hình ảnh người bạn thân trở nên kém lung linh trong mắt chàng.
Con giáp tuổi Ngọ: Quá thẳng thắn nên đôi khi... "vạ miệng"
Nàng Giáp Ngọ mang trong mình sự nhiệt huyết, thẳng thắn và cực kỳ giỏi giao thiệp. Trong tình yêu, một khi đã lún sâu, họ có xu hướng coi bạn trai là cả thế giới và vô tình lơ là cảm nhận của bạn thân.
Với tính cách "nghĩ gì nói nấy", khi cảm thấy cô đơn hoặc cần sự ủng hộ, họ sẽ dốc hết lòng mình với người yêu. Trong những phút giây cao hứng, họ có thể vô tư kể lại những tật xấu hoặc những mâu thuẫn giữa mình và bạn thân để tìm kiếm sự đồng cảm từ bạn trai. Chính sự lệ thuộc cảm xúc này đôi khi khiến người yêu cảm thấy họ đang quá khắt khe với bạn bè, đồng thời tạo nên những hiểu lầm không đáng có cho "tình chị em".
Con giáp tuổi Mùi: Khi sự ủy khuất tìm nhầm chỗ trút
Phụ nữ tuổi Mùi dịu dàng, chu đáo và luôn biết cách chăm sóc người khác. Trong các mối quan hệ, họ thường là người chịu thiệt, quá nuông chiều bạn trai mà đôi khi lơ là cảm xúc của những cô bạn thân thiết.
Khi cảm thấy ấm ức hoặc cần được an ủi, thay vì thẳng thắn đối diện với bạn bè, nàng Mùi lại có thói quen tìm đến bờ vai của bạn trai để vỗ về. Những lời kể lể về việc mình đã vì bạn thân mà hy sinh ra sao, hay bạn thân đã vô tâm thế nào có thể khiến bạn trai cảm thấy nàng Mùi quá yếu đuối và phụ thuộc. Vô hình trung, cách hành xử này không chỉ làm rạn nứt tình bạn mà còn khiến mối quan hệ yêu đương trở nên nặng nề hơn.
Đừng làm tổn thương tình bạn lẫn tình yêu
Thực tế, cách ứng xử của các con giáp nữ kể trên phản chiếu thái độ khác nhau của họ giữa tình yêu và tình bạn. Đôi khi vì một chút cảm xúc nhất thời, chúng ta vô tình làm tổn thương những người kề cận và tự đẩy mình vào những mâu thuẫn không đáng có.
Duyên phận đưa chúng ta gặp được người bạn thân thiết là điều không dễ dàng, vì vậy hãy học cách bao dung và dành cho nhau những khoảng không gian riêng tư cần thiết. Điều chỉnh kỳ vọng và giữ lại những lời than phiền không đáng có chính là cách tốt nhất để bảo vệ "tình chị em" luôn bền vững trước mọi sóng gió của tình yêu!
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo
