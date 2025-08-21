Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Top cung hoàng đạo sống dĩ hòa vi quý, càng nhường nhịn càng thành công

Thứ năm, 10:30 21/08/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây sống theo nguyên tắc "một điều nhịn, chín điều lành", họ không thích tranh cãi, càng không muốn tạo ra khoảng cách trong các mối quan hệ.

Với những người này, dĩ hòa vi quý chính là cách sống giúp họ giữ được sự an yên trong tâm hồn, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt mọi người. Hãy cùng khám phá xem đâu là những cung hoàng đạo luôn chọn con đường hòa bình, nhẹ nhàng trong mọi mối quan hệ.

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Bình tĩnh và khéo léo trong mọi tình huống

Xử Nữ vốn nổi tiếng là cung hoàng đạo cầu toàn, cẩn thận và luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi việc. 

Trong các mối quan hệ, họ cũng duy trì thái độ điềm đạm, giữ chừng mực để không làm ai mất lòng.

Dù đôi khi sự tỉ mỉ quá mức khiến Xử Nữ vô tình làm người khác khó chịu, nhưng thay vì tranh cãi gay gắt, họ chọn im lặng để mọi chuyện lắng xuống rồi tìm cách giải quyết hợp lý. 

Với họ, thời gian chính là "vị quan tòa" công bằng nhất, sớm muộn cũng sẽ phân định đúng sai.

Cách hành xử thông minh ấy giúp Xử Nữ không chỉ giữ được sự thanh thản trong tâm hồn mà còn tiến gần hơn đến thành công, danh vọng.

Top cung hoàng đạo sống dĩ hòa vi quý, càng nhường nhịn càng thành công- Ảnh 1.

Dù đôi khi sự tỉ mỉ quá mức khiến Xử Nữ vô tình làm người khác khó chịu, nhưng thay vì tranh cãi gay gắt, họ chọn im lặng để mọi chuyện lắng xuống rồi tìm cách giải quyết hợp lý. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Cự Giải: Dịu dàng nhưng dễ tổn thương

Cự Giải là cung hoàng đạo có nhiều chính kiến, nhưng lại hiếm khi bộc lộ rõ ràng vì không muốn đối đầu. Họ ngại tranh luận, càng không thích những cuộc cãi vã căng thẳng.

Vốn là người sống tình cảm, Cự Giải dễ xúc động và mau nước mắt. Khi phải đối diện với một người quá cứng rắn, họ thường chọn im lặng thay vì đôi co đến cùng. 

Điều này khiến họ đôi khi trở thành "người yếu thế" trong mối quan hệ, nhưng cũng là minh chứng cho sự mềm mỏng và trái tim nhân hậu của Cự Giải.

Cung hoàng đạo Song Ngư: Khéo léo trong ứng xử, luôn muốn hòa hợp

Song Ngư được xem là một trong những cung hoàng đạo tinh tế và giàu lòng trắc ẩn nhất. Trong mọi hoàn cảnh, họ luôn cố gắng giữ sự hòa thuận, tránh để mâu thuẫn xảy ra.

Nhờ khéo léo trong giao tiếp, Song Ngư vừa có thể tháo gỡ những vấn đề phức tạp, vừa duy trì được sự hài lòng từ tất cả mọi người. 

Trong công việc, đặc biệt là những lĩnh vực cần sự hợp tác, họ càng phát huy được khả năng này.

Không để những xung đột nhỏ nhặt cản trở tương lai, Song Ngư luôn nhìn xa trông rộng, chọn bình yên để bảo toàn cơ hội phát triển cho chính mình.

Cung hoàng đạo Thiên Bình: "Hoa hậu thân thiện" của vòng tròn hoàng đạo

Thiên Bình vốn nổi tiếng là người quảng giao, thân thiện và biết cách giữ gìn hình ảnh trong mắt tập thể. 

Họ ngại va chạm, sợ làm mất lòng ai vì điều đó có thể ảnh hưởng đến uy tín mà họ đã dày công gây dựng.

Với Thiên Bình, thà chịu thiệt một chút còn hơn phải gánh lấy sự cô đơn hay ánh mắt thiếu thiện cảm từ người khác. 

Họ luôn cố gắng hòa mình vào tập thể, lan tỏa năng lượng tích cực và duy trì những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh.

Chính sự khéo léo, tinh tế và khả năng dung hòa khiến Thiên Bình luôn được yêu mến và có chỗ đứng vững chắc trong lòng mọi người.

Top cung hoàng đạo sống dĩ hòa vi quý, càng nhường nhịn càng thành công- Ảnh 2.

Với Thiên Bình, thà chịu thiệt một chút còn hơn phải gánh lấy sự cô đơn hay ánh mắt thiếu thiện cảm từ người khác. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Điềm đạm và đầy nhân ái

Bảo Bình là cung hoàng đạo giàu tình cảm nhưng cũng rất tỉnh táo. Trong các mối quan hệ, họ luôn cố gắng duy trì hòa khí, tránh gây tổn thương cho người khác.

Mặc dù đủ thông minh và nhanh nhạy để "chiếm thế thượng phong" trong mọi cuộc tranh luận, nhưng Bảo Bình lại không chọn cách đó. 

Họ ưu tiên sự bình tĩnh, tìm phương án giải quyết đôi bên cùng có lợi.

Chính sự kết hợp giữa "cái đầu lạnh" và "trái tim ấm nóng" đã giúp Bảo Bình tạo dựng được hình ảnh đẹp, dễ chiếm cảm tình của người khác và gặt hái nhiều thành công trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

5 cung hoàng đạo chọn bình yên thay vì xung đột

Mỗi cung hoàng đạo đều có cách riêng để tồn tại và khẳng định mình. 

Với những cung hoàng đạo dĩ hòa vi quý, sự lựa chọn của họ không phải là yếu đuối, mà là một cách thông minh để giữ được bình yên trong tâm hồn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội tốt đẹp trong tương lai.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Những cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêuNhững cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêu

GĐXH - Theo chiêm tinh học, có một số cung hoàng đạo thường dễ bị xao động bởi những cảm xúc mới lạ, khó giữ được sự ổn định trong chuyện tình cảm.

Tháng sinh Âm lịch của người đặc biệt xuất sắc trên nhiều phương diệnTháng sinh Âm lịch của người đặc biệt xuất sắc trên nhiều phương diện

GĐXH - Trong kho tàng tử vi phương Đông, tháng sinh Âm lịch không chỉ gắn liền với vận mệnh mà còn phản ánh phần nào tính cách, năng lực và con đường thành công của mỗi người.

Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những cung hoàng đạo nhát gan, dễ bỏ lỡ cơ hội trong cuộc sống

Những cung hoàng đạo nhát gan, dễ bỏ lỡ cơ hội trong cuộc sống

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia Harvard

Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia Harvard

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Cùng chuyên mục

Nghỉ hưu, mẹ chuyển đến sống cùng nhà con gái: Bài học tuổi già đắt giá từ hai múi sầu riêng

Nghỉ hưu, mẹ chuyển đến sống cùng nhà con gái: Bài học tuổi già đắt giá từ hai múi sầu riêng

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Khi bước sang tuổi nghỉ hưu, nhiều người mong muốn được an hưởng những tháng ngày yên bình bên con cháu. Thế nhưng, thực tế lại không phải lúc nào cũng như mơ.

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Không sính lễ, không vàng cưới, nhưng anh cưới được một "nữ cường nhân" có nhà có xe, còn chị tìm được một người đàn ông thật thà, coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc.

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Trong hành trình bước vào tuổi già, không ít cha mẹ trăn trở: nên ở cùng con cái để được chăm sóc hay tự lo cho mình để giữ sự tự do?

Nhường hết tài sản cho vợ cũ nuôi con, về già mới biết 2 con đều của người khác

Nhường hết tài sản cho vợ cũ nuôi con, về già mới biết 2 con đều của người khác

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Không chỉ để lại nhà và tiền tiết kiệm cho vợ cũ nuôi con, ông Giang còn tiếp tục bị bòn rút sau ly hôn; khi có tuổi ông mới biết cả hai quý tử đều là "con tu hú".

Nghỉ hưu không phải là già: 4 thói quen giúp cụ ông U70 sống an yên, hạnh phúc

Nghỉ hưu không phải là già: 4 thói quen giúp cụ ông U70 sống an yên, hạnh phúc

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Nghỉ hưu vốn dĩ là quãng thời gian con người có nhiều khoảng lặng để suy ngẫm và để chăm sóc chính mình. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách tận dụng giai đoạn này để sống khỏe mạnh, an yên.

Những cung hoàng đạo nhát gan, dễ bỏ lỡ cơ hội trong cuộc sống

Những cung hoàng đạo nhát gan, dễ bỏ lỡ cơ hội trong cuộc sống

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng tròn hoàng đạo, bên cạnh những chòm sao mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, thì cũng có những cung hoàng đạo sống thiên về sự an toàn, thận trọng đến mức để nỗi sợ hãi chi phối, khiến họ bỏ lỡ không ít cơ hội tốt đẹp.

Cô dâu òa khóc khi anh trai bị bệnh Down tặng vàng cưới, dặn ‘đừng rửa bát nhiều’

Cô dâu òa khóc khi anh trai bị bệnh Down tặng vàng cưới, dặn ‘đừng rửa bát nhiều’

Gia đình - 1 ngày trước

Khoảnh khắc đó, cô dâu, chú rể và người thân có mặt tại lễ vu quy đều rơi nước mắt.

Về ở nhà con gái sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra lòng tốt của con rể ẩn chứa mục đích khác

Về ở nhà con gái sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra lòng tốt của con rể ẩn chứa mục đích khác

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 67, sau khi nghỉ hưu, tôi cứ ngỡ mình sẽ có những năm tháng bình yên bên con gái và con rể, nhưng tôi đã lầm...

Cụ ông 76 tuổi dối vợ đi gặp nhân tình, hé lộ sự thật choáng váng

Cụ ông 76 tuổi dối vợ đi gặp nhân tình, hé lộ sự thật choáng váng

Gia đình - 1 ngày trước

Cụ ông 76 tuổi thiệt mạng trong tai nạn thương tâm khi đến cuộc hẹn với nhân tình. Tuy nhiên, sau đó, gia đình phát hiện sự thật gây choáng váng.

Sau vụ trekking ở Cúc Phương bị mất tích và lời nhắc: 5 mẹo sinh tồn cha mẹ phải dạy con ngay

Sau vụ trekking ở Cúc Phương bị mất tích và lời nhắc: 5 mẹo sinh tồn cha mẹ phải dạy con ngay

Nuôi dạy con - 2 ngày trước

GĐXH - Từ vụ trekking Cúc Phương gây xôn xao, 5 kỹ năng sinh tồn sau đây là “bùa hộ mệnh” giúp con bạn biết để an toàn khi lạc trong rừng.

Xem nhiều

Về ở nhà con gái sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra lòng tốt của con rể ẩn chứa mục đích khác

Về ở nhà con gái sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra lòng tốt của con rể ẩn chứa mục đích khác

Gia đình

GĐXH - Ở tuổi 67, sau khi nghỉ hưu, tôi cứ ngỡ mình sẽ có những năm tháng bình yên bên con gái và con rể, nhưng tôi đã lầm...

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Nuôi dạy con
Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giang

Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giang

Nuôi dạy con
Cung hoàng đạo nam được dự đoán là những ông chồng tuyệt vời nhất

Cung hoàng đạo nam được dự đoán là những ông chồng tuyệt vời nhất

Gia đình
Bị 'quỵt' 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nội

Bị 'quỵt' 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nội

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top