3 công thức chế biến đùi gà ngon đến nỗi ai từng thử cũng đều khen tuyệt vời!

Thịt đùi gà là phần thịt sẫm màu, săn chắc, hương vị đậm đà và mềm mọng, rất được mọi người yêu thích so các phần thịt gà khác. Chúng chứa lượng chất béo cao hơn ức gà (170 calo/100g), đây là nguồn protein tuyệt vời cho các món chiên, xào, nướng hoặc hầm... Đùi gà dễ chế biến, ít bị khô khi nấu kỹ, là nguyên lý tưởng mà các bà nội trợ dùng để nấu các món ăn cho gia đình. Dưới đây là gợi ý 3 công thức chế biến đùi gà mà hầu như mọi người đều khen ngợi hết lời khi được thưởng thức. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

1. Cơm gà cốt lết sốt mật ong (cho 2 người)

Nguyên liệu chính: 2 đùi gà lớn (600g).

Nguyên liệu gia vị: 30g nước tương, 30g nước tương cá hấp, 30g đường trắng, 30g rượu nấu ăn, 15g mật ong, 60g nước.

Lưu ý: Món này khá ngọt. Nếu bạn không thích quá ngọt, bạn có thể giảm lượng đường xuống còn 15g.

Cách làm cơm gà cốt lết sốt mật ong

Bước 1: Đầu tiên, lọc bỏ xương đùi gà. Cắt dọc theo phía trên xương đùi (như hình minh họa).Sau đó cắt thịt dọc theo xương đùi và loại bỏ xương. Dùng đầu dao khía nhẹ vài đường ngang trên mặt trong của đùi gà để giúp thấm gia vị. Sau đó, khía thêm vài đường dọc để tránh thịt gà bị co lại khi chiên. Cẩn thận đừng cắt xuyên qua da. Rắc một bột ít tiêu đen và chút nhúm muối lên mặt đã khía các đường của miếng thịt gà. Ướp khoảng 10 phút.

Bước 2: Làm nóng chảo và cho một ít dầu ăn vào. Đặt đùi gà vào chảo, phần da úp xuống. Dùng vật nặng đè lên; điều này sẽ giúp gà giữ được hình dạng khi chiên. Bạn có thể dùng nắp nồi để ấn xuống. Chiên trên lửa lớn trong 2 phút, sau đó lật mặt. Lớp da lúc này sẽ có màu vàng nâu hấp dẫn. Tiếp tục chiên mặt còn lại trong cho đến khi có màu vàng nâu, rồi lấy ra khỏi chảo.

Bước 3: Cho một ít dầu ăn vào chảo, thêm gừng thái lát và hành lá cắt khúc. Xào cho thơm, sau đó thêm rượu nấu ăn, nước tương, nước tương cá hấp, đường và mật ong vào. Cuối cùng, thêm nước. Đun sôi hỗn hợp trong chảo, rồi cho đùi gà đã chiên sơ vào. Đậy nắp và nấu nhỏ lửa trong 8 phút. Sau khi nấu xong, nếu trong nồi vẫn còn nhiều nước, hãy tăng lửa để làm đặc nước sốt, dùng thìa nhỏ múc nước sốt rưới lên miếng gà. Đó là cách làm món gà cốt lết mật ong thơm ngon. Cắt miếng thịt gà thành từng miếng nhỏ và đặt lên trên cơm trắng. Dùng kèm với một ít rau luộc.

2. Gà hấp nấm hương

Nguyên liệu: 4 cái đùi gà, 10 cây nấm hương khô (ngâm trong nước ấm), 30g nước tương, 10g nước tương đen, 30g dầu hào, 3g đường, 15g rượu nấu ăn, 5g tinh bột bắp, 1/4 muỗng cà phê bột tiêu trắng, 1 miếng gừng nhỏ, 1 cây hành lá, 2 tép tỏi, 25g dầu ăn.

Cách làm món gà hấp nước tương

Bước 1: Rửa sạch và lau khô 4 đùi gà bằng khăn bếp. Món này ngon nhất khi dùng thịt đùi gà; không nên dùng ức gà (vì quá khô). Cắt dọc đùi gà để tách thịt ra khỏi xương. Loại bỏ xương. Cắt thịt đùi gà đã lọc xương thành từng miếng nhỏ. Cho nước tương, nước tương đen, dầu hào, đường, rượu nấu ăn, bột bắp và tiêu trắng vào. Trộn đều và ướp ít nhất 20 phút (có thể bọc kín bằng màng bọc thực phẩm và cho vào ngăn mát tủ lạnh 4℃).

Bước 2: Vắt hết nước thừa từ nấm hương đã ngâm và thái lát (hoặc cắt hạt lựu). Thái gừng thành các lát mỏng, thái nhỏ hành lá và thái lát tỏi. Làm nóng chảo trên lửa lớn và thêm dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho hành lá, gừng và tỏi băm nhỏ vào, đảo đều cho đến khi thơm. Sau đó cho đùi gà đã ướp (cả nước ướp) vào, đảo nhanh cho đến khi gà chín vàng đều. Xào trên lửa lớn khoảng 3 phút. Tiếp theo, cho nấm hương thái lát vào. Tiếp tục xào trong 1 phút.

Bước 3: Cho thịt gà xào vào bát (bạn có thể chia ra hai bát nhỏ, hoặc dùng một bát lớn). Đặt tô đựng thịt gà vào nồi hấp (không đậy nắp tô). Khi nước sôi ở lửa lớn, giảm lửa xuống mức trung bình và hấp trong 20 phút. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng lò hấp. Đặt bát lên khay nướng có lỗ, làm nóng lò bằng chức năng hấp trong 5 phút, sau đó đặt bát vào bên trong và hấp trong 25 phút. Sau đó lấy thịt gà hấp ra, rắc chút mè trắng lên là có thể thưởng thức.

Mẹo:

- Mặc dù đây là món gà hấp, nhưng vẫn cần bước "xào" để có được món gà ngon nhất. Nếu hấp trực tiếp mà không xào, thời gian hấp sẽ cần kéo dài thêm 10-15 phút, và hương vị sẽ không được đậm đà, mềm mượt và ngon như sau khi xào. Vì vậy, để có món gà hấp nấm ngon hơn.

- Nước tương được dùng để nêm gia vị, trong khi nước tương đen được dùng để tạo màu (sử dụng nước tương đen sẽ cho sản phẩm cuối cùng có màu sắc đậm hơn). Nếu bạn không thích màu quá đậm, có thể thay thế một phần nước tương đên bằng một lượng nước tương bình thường.

3. Thịt gà hương vị lạ

Nguyên liệu: 3 phần đùi gà, 60g dầu ăn, 20g hành lá thái nhỏ, 5g gừng băm, 15g tỏi băm, 5g bột ớt, 3g bột tiêu, 30g nước tương, 15g giấm balsamic, 15g đường, 15g tương mè, 2-3g muối.

Cách làm món thịt gà hương vị lạ

Bước 1: Rửa sạch đùi gà rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho hành lá thái nhỏ, gừng băm, tỏi băm, bột ớt và bột tiêu vào. Xào trong 1-2 phút cho đến khi dậy mùi thơm. Sau khi tắt bếp, cho giấm balsamic, nước tương, đường và tương mè vào. Khuấy đều. Khi hỗn hợp đã hòa quyện, nước sốt "hương vị lạ" đã sẵn sàng. Bạn có thể thêm 2-3g muối tùy theo khẩu vị.

Bước 2: Trong lúc chờ nước sốt nguội, bạn hãy chặt đùi gà thành các miếng nhỏ. Xếp chúng lên đĩa và chuẩn bị hấp. Làm nóng lò hấp trong 5 phút (nếu không có lò hấp, bạn có thể dùng nồi hấp), đặt đĩa đùi gà vào. Hấp trong 20 phút (hoặc 20 phút sau khi hơi nước bắt đầu bốc lên trong nồi hấp).

Bước 3: Sau khi gà hấp chín, bạn lấy ra đổ bỏ nước đọng dưới đáy đĩa (sẽ có bọt máu đông lại ở đáy đĩa sau khi hấp; nếu muốn món ăn trông đẹp mắt hơn, bạn có thể gắp thịt gà đã hấp sang một đĩa khác). Cuối cùng, rưới nước sốt hương vị lạ lên trên là có thể thưởng thức!

Thịt đùi gà mềm, mọng nước, rất lý tưởng để chế biến nhiều món ăn ngon và dễ làm. Trên đây là 3 công thức món ăn với thịt đùi gà ngon mà bạn có thể áp dụng để nấu cho gia đình thưởng thức. Cơm đùi gà cốt lết sốt mật mong mềm thơm đậm đậm đà; gà hấp nấm hương thơm lừng; thịt gà hương vị lạ vừa ấm nồng mềm mướt lại bùi béo, rất đưa cơm.