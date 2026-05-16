Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Canh, rau để tủ lạnh qua đêm có thật sự sinh ra chất gây ung thư?

Thứ bảy, 19:00 16/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều gia đình có thói quen cất phần canh hoặc rau thừa vào tủ lạnh để dùng lại hôm sau. Tuy nhiên, cũng không ít người lo ngại rằng thực phẩm để qua đêm có thể sinh ra “chất độc”, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư. Vậy sự thật là gì?

Nỗi lo từ nitrat và nitrit trong rau xanh

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người e ngại là thông tin cho rằng rau xanh sau khi nấu và để qua đêm sẽ chuyển hóa nitrat thành nitrit – hợp chất có thể tạo nitrosamine, một chất liên quan đến nguy cơ ung thư nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể.

Tuy nhiên, theo Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, bác sĩ CKII Đinh Trần Ngọc Mai (Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế) chia sẻ trên VnExpress, điều đáng lo ngại nhất ở canh rau để qua đêm thực tế không phải là nguy cơ ung thư, mà là nguy cơ nhiễm khuẩn nếu bảo quản sai cách.

Các món canh, đặc biệt là canh rau, thường có độ ẩm cao, giàu dinh dưỡng và nêm khá nhạt. Đây là môi trường rất thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi nếu thức ăn bị để lâu ở nhiệt độ phòng hoặc bảo quản không đủ lạnh.

Canh và rau để qua đêm có sinh chất độc gây ung thư không? - Ảnh 1.

Nguy cơ lớn nhất là nhiễm khuẩn, ngộ độc thực phẩm

Khi canh hoặc rau chín để ngoài môi trường quá lâu, vi khuẩn có thể phát triển rất nhanh, nhất là trong thời tiết nóng ẩm. Một số loại vi khuẩn còn sinh độc tố gây ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện như: Đau bụng; Tiêu chảy; Nôn ói; Đầy hơi, khó chịu đường ruột.

Nhiều người thường hiểu nhầm những triệu chứng này là do “ăn phải chất độc sinh ung thư”, trong khi nguyên nhân phổ biến hơn lại là thực phẩm đã bị nhiễm vi sinh vật.

Canh để qua đêm vẫn có thể ăn nếu bảo quản đúng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, canh rau hoặc rau luộc hoàn toàn vẫn có thể sử dụng vào ngày hôm sau nếu được bảo quản đúng cách trong tủ lạnh.

Để đảm bảo an toàn, cần lưu ý:

Nên đun sôi lại trước khi cất để giảm lượng vi khuẩn ban đầu. 

Sau khi nấu, cần để nguội nhanh rồi cho vào tủ lạnh, tránh để ở nhiệt độ phòng quá lâu. 

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 5°C để hạn chế vi khuẩn phát triển. 

Khi ăn lại, nên hâm nóng kỹ đến khi sôi.

Những món như canh cua, canh rau, rau luộc hay đồ ăn mang cơm trưa hôm sau đều có thể dùng được nếu tuân thủ đúng nguyên tắc bảo quản.

Khi nào nên bỏ thực phẩm để qua đêm?

Dù được bảo quản lạnh, thực phẩm vẫn có giới hạn an toàn nhất định. Các chuyên gia khuyến cáo nên bỏ ngay nếu thấy:

Canh có mùi lạ hoặc bị chua.

Thực phẩm đổi màu bất thường. 

Để quá 24–48 giờ. 

Hộp đựng không kín. 

Tủ lạnh không đủ lạnh hoặc mở ra đóng vào quá nhiều lần.

Đặc biệt, trẻ nhỏ, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch yếu cần thận trọng hơn với thức ăn để qua đêm vì nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn người bình thường.

Có nên quá lo chuyện “gây ung thư”?

Thực tế, chưa có bằng chứng cho thấy chỉ riêng việc để canh, rau qua đêm trong tủ lạnh đúng cách sẽ trực tiếp gây ung thư. Nguy cơ lớn hơn nằm ở việc bảo quản sai, khiến thực phẩm bị nhiễm khuẩn hoặc biến chất.

Điều quan trọng không phải là “để qua đêm hay không”, mà là bạn bảo quản thế nào, thời gian bao lâu và có hâm nóng đúng cách trước khi ăn lại hay không.

Hiểu đúng về an toàn thực phẩm sẽ giúp các gia đình vừa tránh lãng phí thức ăn, vừa bảo vệ sức khỏe một cách khoa học và hợp lý hơn.

Canh và rau để qua đêm có sinh chất độc gây ung thư không? - Ảnh 2.Những người thường xuyên mang cơm trưa cần đặc biệt lưu ý điều này!

GĐXH - Mang cơm trưa đi làm đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, thói quen này còn được xem là cách ăn uống lành mạnh hơn so với việc thường xuyên gọi đồ ăn nhanh hay ăn hàng quán. Tuy nhiên, chính cách chuẩn bị và bảo quản cơm trưa sai cách mới là điều âm thầm ảnh hưởng tới sức khỏe.

Canh và rau để qua đêm có sinh chất độc gây ung thư không? - Ảnh 3.Người đàn ông 35 tuổi không rượu bia, không thuốc lá vẫn suy thận: Bác sĩ cảnh báo một kiểu ăn nhiều người Việt đang mắc phải, đặc biệt người trẻ tuổi

GĐXH - Thực tế hiện nay cho thấy bệnh thận đang trẻ hóa rất nhanh, và nguyên nhân đôi khi lại đến từ chính những thói quen ăn uống tưởng như vô hại mỗi ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa giúp giảm đau hiệu quả khi nhiệt miệng

Thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa giúp giảm đau hiệu quả khi nhiệt miệng

Cặp “thần dược” buổi sáng: Ăn vào là đẹp dáng, khỏe người, giảm mỡ cực dễ

Cặp “thần dược” buổi sáng: Ăn vào là đẹp dáng, khỏe người, giảm mỡ cực dễ

Những người thường xuyên mang cơm trưa cần đặc biệt lưu ý điều này!

Những người thường xuyên mang cơm trưa cần đặc biệt lưu ý điều này!

Đây chính là “bí quyết” của mùi tanh: Cho vào khi rửa cá, tanh mấy cũng biến mất, thịt mềm ngọt bất ngờ

Đây chính là “bí quyết” của mùi tanh: Cho vào khi rửa cá, tanh mấy cũng biến mất, thịt mềm ngọt bất ngờ

Món ăn bà xã Quang Hải - Chu Thanh Huyền, đánh giá "sẽ không quay lại" tại Trung Quốc, có gì đặc biệt?

Món ăn bà xã Quang Hải - Chu Thanh Huyền, đánh giá "sẽ không quay lại" tại Trung Quốc, có gì đặc biệt?

Cùng chuyên mục

Ai mang cơm trưa đi làm, nếu có 3 món ăn này thì nên bỏ ngay

Ai mang cơm trưa đi làm, nếu có 3 món ăn này thì nên bỏ ngay

Ăn - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ cảnh báo, đặc biệt có 3 nhóm thực phẩm không nên để qua đêm rồi tiếp tục hâm nóng nhiều lần để ăn trưa.

Mẹ tôi mỗi tuần đều làm món hấp tuyệt vị này, ăn kèm với cơm siêu ngon, cả gia đình ai cũng thích tới mức reo hò

Mẹ tôi mỗi tuần đều làm món hấp tuyệt vị này, ăn kèm với cơm siêu ngon, cả gia đình ai cũng thích tới mức reo hò

Ăn - 1 giờ trước

Món ăn này có công thức rất đơn giản và sử dụng phương pháp hấp nên lành mạnh, kết cấu phong phú, hương vị thơm ngon, dinh dưỡng cân bằng. Mỗi lần gia đình tôi được thưởng thức ai nấy đều reo hò tỏ vẻ thích thú.

Chồng cầu cứu mẹ dạy vợ làm gỏi mướp đắng thanh mát giàu đạm giải ngán cho mình

Chồng cầu cứu mẹ dạy vợ làm gỏi mướp đắng thanh mát giàu đạm giải ngán cho mình

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH - Nắng nóng diện rộng, chồng giục tôi làm gỏi mướp đắng thanh mát, thêm chút thực phẩm dinh dưỡng vừa chống ngán để ăn tăng cường dinh dưỡng. Thấy tôi tần ngần, chồng bốc máy cầu cứu mẹ dạy vợ vì: "Mấy trưa nay con không ăn được đây này...".

Mì trộn lạnh kiểu Nhật sốt miso - yuzu: Bát mì mùa hè khiến tôi phải lòng ngay từ lần đầu

Mì trộn lạnh kiểu Nhật sốt miso - yuzu: Bát mì mùa hè khiến tôi phải lòng ngay từ lần đầu

Ăn - 16 giờ trước

Một sự kết hợp tưởng chừng ngẫu nhiên giữa vị umami đậm đà của miso và hương cam yuzu thanh mát, lại trở thành công thức "gây nghiện" cho những ngày oi nóng - phiên bản healthy của mì vừng mà ai cũng có thể tự làm tại nhà.

Thực đơn 'vàng' cứu vãn thị lực: Món ăn giúp ngăn tăng độ cận và giảm mỏi mắt cho người ngồi máy tính

Thực đơn 'vàng' cứu vãn thị lực: Món ăn giúp ngăn tăng độ cận và giảm mỏi mắt cho người ngồi máy tính

Ăn - 19 giờ trước

GĐXH - Thực đơn cho người cận thị đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với những ai đang mắc phải tật khúc xạ này. Bài viết này gợi ý thực đơn hữu ích, giúp bạn dễ xây dựng chế độ ăn uống khoa học và tối ưu cho đôi mắt.

Ăn nửa quả này mỗi ngày cũng đủ trẻ hóa mạch máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch

Ăn nửa quả này mỗi ngày cũng đủ trẻ hóa mạch máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH - Loại quả "bảo bối" của mạch máu này giá rất rẻ, quen thuộc trong những món canh, kho, sốt cá hay thịt... trên mâm cơm người Việt.

Thực đơn 7 ngày cho người ung thư vú: Khoa học, dễ làm và giúp tăng cường thể trạng

Thực đơn 7 ngày cho người ung thư vú: Khoa học, dễ làm và giúp tăng cường thể trạng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Trên cơ sở các nhóm thực phẩm ưu tiên, bạn có thể linh hoạt xây dựng thực đơn dinh dưỡng ung thư vú như sau để đảm bảo đa dạng thực phẩm và dễ áp dụng.

Món ăn này chỉ cần xào một cách đơn giản là hoàn thành và cả gia đình sẽ cùng ăn sạch đĩa

Món ăn này chỉ cần xào một cách đơn giản là hoàn thành và cả gia đình sẽ cùng ăn sạch đĩa

Ăn - 1 ngày trước

Dù là món ăn rất đơn giản nhưng mỗi khi mẹ tôi làm món này, cả gia đình đều tranh giành nhau "vét" sạch cuối cùng của món ăn đến khi sạch láng.

15 mâm cơm gia đình vừa ngon vừa lành, ai cũng muốn về nhà ăn cơm

15 mâm cơm gia đình vừa ngon vừa lành, ai cũng muốn về nhà ăn cơm

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Là tác giả của những mâm cơm nhà ngon mắt, chị Bích Ngân (Hà Nội) luôn tâm niệm một điều: "Dù cuộc sống bận rộn, nhưng việc dành thời gian cho bữa cơm gia đình luôn là điều quý giá đối với em". Chính vì thế, chị luôn dành thời gian lo bữa cơm gia đình.

Nắng nóng cứ làm ngay 1 nồi canh này, nhìn thôi đã mê, đủ chất mà ăn với bún hay cơm đều "nhức nách"

Nắng nóng cứ làm ngay 1 nồi canh này, nhìn thôi đã mê, đủ chất mà ăn với bún hay cơm đều "nhức nách"

Ăn - 1 ngày trước

Để món ăn đạt đẳng cấp nhà hàng, hãy thực hiện theo các bước sau...

Xem nhiều

Ăn nửa quả này mỗi ngày cũng đủ trẻ hóa mạch máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch

Ăn nửa quả này mỗi ngày cũng đủ trẻ hóa mạch máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch

Ăn

GĐXH - Loại quả "bảo bối" của mạch máu này giá rất rẻ, quen thuộc trong những món canh, kho, sốt cá hay thịt... trên mâm cơm người Việt.

Loại lá nhiều gia đình trồng ở ban công, chế biến thành món ngon tốt cho xương khớp tuổi trung niên

Loại lá nhiều gia đình trồng ở ban công, chế biến thành món ngon tốt cho xương khớp tuổi trung niên

Ăn
Muốn chống lại tế bào ung thư, bệnh nhân ung thư nên ăn thực phẩm sau

Muốn chống lại tế bào ung thư, bệnh nhân ung thư nên ăn thực phẩm sau

Ăn
Mẹo luộc vịt ngon, khử mùi hôi cực hiệu quả với nguyên liệu dễ tìm trong căn bếp

Mẹo luộc vịt ngon, khử mùi hôi cực hiệu quả với nguyên liệu dễ tìm trong căn bếp

Ăn
13 mâm cơm gia đình đơn giản, thanh nhiệt, "đánh bay cái nóng mùa hè"

13 mâm cơm gia đình đơn giản, thanh nhiệt, "đánh bay cái nóng mùa hè"

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top