Canh, rau để tủ lạnh qua đêm có thật sự sinh ra chất gây ung thư?
GĐXH - Nhiều gia đình có thói quen cất phần canh hoặc rau thừa vào tủ lạnh để dùng lại hôm sau. Tuy nhiên, cũng không ít người lo ngại rằng thực phẩm để qua đêm có thể sinh ra “chất độc”, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư. Vậy sự thật là gì?
Nỗi lo từ nitrat và nitrit trong rau xanh
Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người e ngại là thông tin cho rằng rau xanh sau khi nấu và để qua đêm sẽ chuyển hóa nitrat thành nitrit – hợp chất có thể tạo nitrosamine, một chất liên quan đến nguy cơ ung thư nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể.
Tuy nhiên, theo Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, bác sĩ CKII Đinh Trần Ngọc Mai (Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế) chia sẻ trên VnExpress, điều đáng lo ngại nhất ở canh rau để qua đêm thực tế không phải là nguy cơ ung thư, mà là nguy cơ nhiễm khuẩn nếu bảo quản sai cách.
Các món canh, đặc biệt là canh rau, thường có độ ẩm cao, giàu dinh dưỡng và nêm khá nhạt. Đây là môi trường rất thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi nếu thức ăn bị để lâu ở nhiệt độ phòng hoặc bảo quản không đủ lạnh.
Nguy cơ lớn nhất là nhiễm khuẩn, ngộ độc thực phẩm
Khi canh hoặc rau chín để ngoài môi trường quá lâu, vi khuẩn có thể phát triển rất nhanh, nhất là trong thời tiết nóng ẩm. Một số loại vi khuẩn còn sinh độc tố gây ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện như: Đau bụng; Tiêu chảy; Nôn ói; Đầy hơi, khó chịu đường ruột.
Nhiều người thường hiểu nhầm những triệu chứng này là do “ăn phải chất độc sinh ung thư”, trong khi nguyên nhân phổ biến hơn lại là thực phẩm đã bị nhiễm vi sinh vật.
Canh để qua đêm vẫn có thể ăn nếu bảo quản đúng
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, canh rau hoặc rau luộc hoàn toàn vẫn có thể sử dụng vào ngày hôm sau nếu được bảo quản đúng cách trong tủ lạnh.
Để đảm bảo an toàn, cần lưu ý:
Nên đun sôi lại trước khi cất để giảm lượng vi khuẩn ban đầu.
Sau khi nấu, cần để nguội nhanh rồi cho vào tủ lạnh, tránh để ở nhiệt độ phòng quá lâu.
Bảo quản ở nhiệt độ dưới 5°C để hạn chế vi khuẩn phát triển.
Khi ăn lại, nên hâm nóng kỹ đến khi sôi.
Những món như canh cua, canh rau, rau luộc hay đồ ăn mang cơm trưa hôm sau đều có thể dùng được nếu tuân thủ đúng nguyên tắc bảo quản.
Khi nào nên bỏ thực phẩm để qua đêm?
Dù được bảo quản lạnh, thực phẩm vẫn có giới hạn an toàn nhất định. Các chuyên gia khuyến cáo nên bỏ ngay nếu thấy:
Canh có mùi lạ hoặc bị chua.
Thực phẩm đổi màu bất thường.
Để quá 24–48 giờ.
Hộp đựng không kín.
Tủ lạnh không đủ lạnh hoặc mở ra đóng vào quá nhiều lần.
Đặc biệt, trẻ nhỏ, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch yếu cần thận trọng hơn với thức ăn để qua đêm vì nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn người bình thường.
Có nên quá lo chuyện “gây ung thư”?
Thực tế, chưa có bằng chứng cho thấy chỉ riêng việc để canh, rau qua đêm trong tủ lạnh đúng cách sẽ trực tiếp gây ung thư. Nguy cơ lớn hơn nằm ở việc bảo quản sai, khiến thực phẩm bị nhiễm khuẩn hoặc biến chất.
Điều quan trọng không phải là “để qua đêm hay không”, mà là bạn bảo quản thế nào, thời gian bao lâu và có hâm nóng đúng cách trước khi ăn lại hay không.
Hiểu đúng về an toàn thực phẩm sẽ giúp các gia đình vừa tránh lãng phí thức ăn, vừa bảo vệ sức khỏe một cách khoa học và hợp lý hơn.
