Lời tuyên bố trơ trẽn của chồng khi bị bắt quả tang ngoại tình

Nỗi đau từ một cuộc ngoại tình luôn là việc không hề dễ dàng vượt qua. Bị phản bội khi mới chỉ trong mối quan hệ lứa đôi đã có thể hủy hoại niềm tin của một người. Bị phản bội trong một cuộc hôn nhân sẽ khiến người ta đau gấp trăm, gấp ngàn lần với những cảm xúc hỗn loạn, theo Tuổi trẻ.

Đó có lẽ cũng là cảm xúc của Charmain Cherowbrier, một người phụ nữ hy sinh tất cả vì gia đình để rồi nhận lại là sự phản bội và vô tâm của người chồng.

Cặp đôi Charmain Cherowbrier và Warren Cherowbrier tổ chức đám cưới năm 2016 (ảnh trái) và người chồng bị bắt quả tang ngoại tình trên xe tải (ảnh phải).



Màn bắt quả tang ngoại tình gây bão mạng xã hội

Charmain Cherowbrier (đến từ Doncaster, Anh) khi đang lái xe chở các con thì phát hiện chiếc xe tải của chồng – Warren Cherowbrier (34 tuổi) – đỗ bên đường.

Nghi ngờ có điều bất thường, cô xuống kiểm tra và mở cửa sau xe thì bàng hoàng thấy chồng chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo phông, bên cạnh là một người phụ nữ khác đang cố che mặt.

Trong cơn uất hận, Charmain lập tức lấy điện thoại quay lại toàn bộ sự việc. Mặc cho cô nhân tình đe dọa gọi cảnh sát, người vợ gạt đi trong tức giận: "Con chúng ta đang ở ô tô kìa. Cứ gọi cảnh sát đi, chuyện này sẽ lan truyền khắp Facebook".

Đoạn video ghi lại cảnh người chồng ngoại tình sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Trái ngược với sự phẫn nộ của vợ, Warren không tỏ ra hối hận. Trả lời truyền thông, anh thản nhiên cho biết hai vợ chồng đã ly thân và anh đã chuyển ra ngoài sống.

Người chồng này thản nhiên tuyên bố: "Chuyện ngoại tình vẫn xảy ra hàng ngày trên khắp thế giới, tôi không làm gì sai cả và không thấy có gì to tát ở đây. Vấn đề duy nhất là mọi chuyện lan truyền trên mạng".

Nỗi đau của người vợ nhiều lần tha thứ cho chồng ngoại tình

Cặp đôi quen nhau từ năm 15 tuổi, kết hôn năm 2016 và đã có với nhau 4 người con. Cay đắng chia sẻ trên trang cá nhân, Charmain đau đớn cho biết cô luôn hết lòng vì gia đình, đặt chồng lên trên bản thân nhưng đổi lại chỉ là sự dối trá.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Warren vướng vào bê bối tình cảm. Trước đó, người chồng từng nhiều lần ngoại tình nhưng Charmain đều nhắm mắt bỏ qua để cho anh cơ hội sửa sai.

Sự việc nhận được vô số lời động viên từ cộng đồng mạng. Nhiều người gửi lời chúc Charmain sớm vượt qua biến cố để chăm sóc các con, đồng thời lên án mạnh mẽ thái độ vô trách nhiệm của người chồng đối với hôn nhân.

Khi chồng phản bội, bình tĩnh là vũ khí mạnh nhất của phụ nữ

Biết làm chủ cảm xúc và yêu thương chính mình chính là đòn phản công cao tay nhất khi đối diện ngoại tình. Ảnh minh họa

Khi chồng ngoại tình, phản ứng nóng giận hoặc ồn ào công khai chỉ khiến mối quan hệ đổ vỡ nhanh hơn, đồng thời gây tổn thương cho chính bản thân và con cái.

Các chuyên gia khuyên rằng, chiến lược hiệu quả nhất là "bất động thanh sắc", giữ thái độ bình thản, không lộ cảm xúc ra ngoài dù trong hoàn cảnh căng thẳng. Đây không phải nhu nhược hay cam chịu, mà là cách bảo vệ bản thân và giữ quyền chủ động, theo Lao Động.

Những phản ứng dữ dội như kể lể với gia đình, đồng nghiệp hay liên minh với người thứ ba để trả thù thường khiến người chồng càng rời xa, còn người phụ nữ chịu tổn thương nhiều nhất.

Tiến sĩ Esther Perel - chuyên gia tâm lý trị liệu hôn nhân tại New York (Mỹ), nhận xét: "Sau phản bội, phản ứng cảm xúc quá mạnh thường khiến các bên rơi vào vòng xoáy xung đột thay vì tìm ra hướng giải quyết". Giữ bình tĩnh là bước đầu để đánh giá thực trạng và chuẩn bị phương án dài hạn.

Sự bình thản còn tạo áp lực tâm lý ngược, khiến người chồng hoang mang và đôi khi tự nhận ra lỗi lầm. Đồng thời, giữ được bình tĩnh cũng giúp phụ nữ duy trì lòng tự trọng, tập trung vào việc yêu thương bản thân, độc lập về kinh tế và xây dựng tinh thần vững vàng.

Hôn nhân có thể đổ vỡ, nhưng giá trị và sự bình yên của mỗi người không nên bị đánh mất. Biết làm chủ cảm xúc và yêu thương chính mình chính là đòn phản công cao tay nhất khi đối diện ngoại tình.

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