3 điều khiến đàn ông dễ tự ái chốn phòng the

Chê cơ thể khiến sự tự tin trong phòng ngủ giảm xuống

Ảnh minh họa.

Phụ nữ không phải người duy nhất có những bất an về ngoại hình. Đàn ông cũng có thể mặc cảm về bụng, cân nặng, mái tóc, tuổi tác, cơ bắp hoặc những thay đổi của cơ thể theo thời gian.

Thông tin trên Ngôi sao cho hay: Trong không gian riêng tư, khi con người dễ bộc lộ sự mong manh nhất, một nhận xét tưởng như vô thưởng vô phạt về cơ thể có thể trở nên đặc biệt nhạy cảm. Nếu điều này lặp lại, người đàn ông có thể bắt đầu né tránh những khoảnh khắc thân mật vì sợ bị nhìn thấy, đánh giá hoặc chê bai.

Sự hấp dẫn trong hôn nhân vì thế không chỉ nằm ở việc một người trông như thế nào, mà còn ở cảm giác họ nhận được khi ở cạnh bạn đời: được chấp nhận, được mong muốn và được thoải mái là chính mình.

Mang chuyện cũ vào phòng ngủ khiến sự gần gũi trở thành một cuộc “đánh giá”

Một mâu thuẫn chưa được giải quyết có thể ảnh hưởng đến đời sống tình dục nhiều hơn người trong cuộc tưởng. Khi đang gần gũi mà một người bất ngờ nhắc lại chuyện chồng từng làm sai, những lỗi lầm trong quá khứ hoặc dùng chuyện ấy để “tính sổ”, không gian vốn cần sự an toàn dễ trở thành nơi cả hai phòng thủ. Phụ Nữ Mới cho hay.

Điều này không có nghĩa vợ chồng phải né tránh mọi vấn đề. Những bất đồng cần được nói ra, nhưng nên lựa chọn thời điểm phù hợp. Phòng ngủ không nên trở thành nơi một người vừa cố gắng kết nối vừa lo mình sẽ bị nhắc lại những lỗi lầm cũ.

Im lặng trước cảm xúc của bạn đời cũng có thể khiến đàn ông tổn thương

Một quan niệm phổ biến cho rằng đàn ông chỉ quan tâm đến chuyện thể xác, trong khi phụ nữ mới cần sự quan tâm về cảm xúc. Đây là cách nhìn quá đơn giản.

Đàn ông cũng cần được lắng nghe, được biết rằng bạn đời cảm thấy thế nào và liệu cả hai có đang thoải mái hay không. Khi mọi nỗ lực kết nối đều nhận lại sự im lặng hoặc thái độ thờ ơ, người đàn ông có thể dần cảm thấy mình đang đơn độc trong chính mối quan hệ của mình.

Một câu hỏi đơn giản như “Anh có thấy thoải mái không?” hay một lời ghi nhận chân thành đôi khi có giá trị hơn rất nhiều so với việc cố gắng tìm kiếm một kỹ thuật mới.