Những câu hỏi nên hỏi nhau trước khi ngủ để giữ lửa hôn nhân

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Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Có những cặp vợ chồng nằm cạnh nhau mỗi tối nhưng lại ngày càng ít nói chuyện. Chị H., 38 tuổi, từng chia sẻ rằng hai vợ chồng chị vẫn ăn chung, ngủ chung nhưng nhiều ngày chỉ trao đổi những câu liên quan đến con cái, tiền bạc và công việc. Đến khi nhận ra mình không còn biết hôm nay người bạn đời vui hay buồn, chị mới hiểu khoảng cách trong hôn nhân đôi khi bắt đầu từ sự im lặng rất nhỏ.

Hỏi về cảm xúc thay vì chỉ hỏi “Hôm nay thế nào?”

Những câu hỏi nên hỏi nhau trước khi ngủ để giữ lửa hôn nhân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một câu hỏi đơn giản như “Hôm nay điều gì khiến anh/em vui nhất?” hoặc “Có chuyện gì làm anh/em mệt không?” có thể mở ra một cuộc trò chuyện khác hẳn những trao đổi thường ngày. Thay vì chỉ hỏi về công việc hay những việc cần hoàn thành, vợ chồng nên dành vài phút để quan tâm đến cảm xúc của nhau.

Khi một người cảm thấy mình được lắng nghe mà không bị phán xét, sự an toàn trong mối quan hệ cũng được củng cố. Đây là nền tảng quan trọng để duy trì sự thân mật, trong đó có cả đời sống tình dục. Phụ nữ & Pháp luật cho hay.

Những câu hỏi nhỏ giúp vợ chồng gần nhau hơn

Trước khi ngủ, hai người có thể hỏi nhau: “Hôm nay anh/em cần điều gì từ em/anh?”, “Có điều gì anh/em muốn kể mà hôm nay chưa có cơ hội nói không?” hoặc đơn giản là “Ngày mai em/anh có thể làm gì để anh/em thấy dễ chịu hơn?”.

Điều quan trọng không nằm ở việc đặt được bao nhiêu câu hỏi mà ở cách lắng nghe câu trả lời. Đừng vội đưa lời khuyên, phản bác hay biến câu chuyện thành một cuộc tranh luận. Đôi khi, người bạn đời chỉ cần được nghe và cảm nhận rằng mình không phải đối diện với mọi áp lực một mình.

Giữ lửa hôn nhân bắt đầu từ những cuộc trò chuyện rất ngắn

Không phải tối nào vợ chồng cũng cần một cuộc trò chuyện sâu sắc. Chỉ 5-10 phút không điện thoại, không công việc, không con cái cũng có thể trở thành khoảng thời gian riêng tư giúp hai người tái kết nối sau một ngày dài.

Khi thói quen này được duy trì đều đặn, phòng ngủ không chỉ là nơi để nghỉ ngơi mà còn trở thành không gian an toàn để vợ chồng tìm về nhau. Và đôi khi, chính một câu hỏi dịu dàng trước khi ngủ lại là cách đơn giản nhất để giữ lửa hôn nhân. Phụ Nữ Mới khẳng định.

Những câu hỏi nên hỏi nhau trước khi ngủ để giữ lửa hôn nhân - Ảnh 2.2 điều khiến đàn ông dễ tổn thương khi gần gũi

GĐXH - Chị H., 38 tuổi, từng nghĩ chồng mình “dạo này ít chủ động” vì không còn yêu vợ như trước. Cho đến một lần hai vợ chồng thẳng thắn trò chuyện, chị mới biết anh vẫn nhớ những lần mình vô tình nhận xét về khả năng của chồng trong lúc gần gũi.

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