68 tuổi, người đàn ông nghỉ hưu an nhàn nhiều năm nhờ một quyết định từ năm 20 tuổi
GĐXH - Chính việc chấp nhận thiệt thòi một chút khi còn trẻ đã giúp ông Ngạn đạt được mục tiêu nghỉ hưu sớm từ năm 42 tuổi và tận hưởng cuộc sống an nhàn suốt hơn hai thập kỷ qua.
Ngày nay, nhiều người trẻ quan tâm đến xu hướng FIRE (Financial Independence, Retire Early) - độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, để biến mục tiêu này thành hiện thực đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và khả năng quản lý tiền bạc trong thời gian dài.
Ông Hiến Ngạn (68 tuổi, Trung Quốc) là một ví dụ điển hình. Ngay từ tuổi đôi mươi, ông đã xác định rõ mong muốn nghỉ hưu sớm.
Sau hơn 20 năm lao động không ngừng nghỉ và duy trì lối sống tiết kiệm, ông đã tích lũy đủ tài sản để rời khỏi guồng quay công việc khi mới 42 tuổi.
Ghi chép từng khoản chi để duy trì thói quen tiết kiệm
Khi chính thức nghỉ hưu sớm, ông Hiến Ngạn sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 3 triệu USD, tương đương gần 78 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay.
Ông cho biết trong suốt giai đoạn từ 18 đến 42 tuổi, bản thân luôn làm ít nhất hai công việc cùng lúc. Dù thu nhập tăng lên theo thời gian nhưng ông vẫn duy trì nguyên tắc chi tiêu tối giản.
Theo ông, bí quyết quan trọng nhất không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu tiền mà là kiểm soát được đồng tiền mình đang có. Vì vậy, ông hình thành thói quen ghi chép chi tiêu hằng ngày một cách tỉ mỉ.
Từ những khoản lớn đến những khoản rất nhỏ như mua rau, mua pin hay các vật dụng sinh hoạt đều được ghi lại đầy đủ.
Việc theo dõi dòng tiền liên tục giúp ông nhận biết những khoản chi không cần thiết và duy trì tỷ lệ tiết kiệm ở mức rất cao. Trong nhiều năm, ông gần như không đi du lịch và cũng ít tham gia các hoạt động vui chơi tốn kém.
Muốn nghỉ hưu sớm phải biết cách phân bổ tài sản
Bên cạnh tiết kiệm, ông Hiến Ngạn đặc biệt chú trọng đến việc quản lý và phân bổ tài sản.
Nhờ có nền tảng kiến thức tài chính cùng kinh nghiệm thực tế trong nghề, ông xây dựng chiến lược đầu tư theo hướng an toàn và cân bằng.
Cụ thể, ông dành 60% tài sản dưới dạng tiền mặt hoặc tiền gửi tiết kiệm, 25% đầu tư vào cổ phiếu và 15% tích lũy bằng vàng.
Theo ông, việc chia tài sản thành nhiều phần giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động. Thực tế đã chứng minh lựa chọn này hoàn toàn đúng đắn khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 xảy ra.
Trong khi nhiều nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề, ông vẫn bảo toàn được phần lớn tài sản nhờ chiến lược phân bổ hợp lý.
Nguyên tắc này cũng tương đồng với lời khuyên nổi tiếng của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett rằng không nên đặt toàn bộ nguồn lực vào một kênh đầu tư duy nhất.
Ba trở ngại lớn nhất trên hành trình nghỉ hưu sớm
Theo ông Hiến Ngạn, có ba yếu tố khiến nhiều người thất bại trong mục tiêu nghỉ hưu sớm, gồm tiết kiệm quá ít, chi tiêu quá nhanh và sức khỏe suy giảm.
Ông cho rằng đầu tư có thể giúp tài sản tăng trưởng nhưng tiết kiệm mới là nền tảng quan trọng nhất. Nếu không có khoản tiền tích lũy ban đầu, cơ hội đầu tư gần như không tồn tại.
Chính vì vậy, lối sống tiêu dùng thiếu kiểm soát là điều mà ông luôn tránh xa. Ông tin rằng việc chi tiêu cho những nhu cầu thực sự cần thiết sẽ mang lại hiệu quả lâu dài hơn là chạy theo những thú vui nhất thời.
Bên cạnh tài chính, sức khỏe cũng là yếu tố được ông đặc biệt quan tâm. Khi còn trẻ, ông duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, hạn chế tối đa rượu bia và duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ mỗi năm.
Ông nhận định rằng nhiều người dành quá nhiều thời gian để kiếm tiền nhưng lại xem nhẹ việc chăm sóc bản thân. Đến khi đạt được sự tự do tài chính thì sức khỏe đã không còn đủ tốt để tận hưởng cuộc sống.
Sống tiết kiệm lúc trẻ để tuổi già an nhàn
Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Hiến Ngạn khẳng định mình chưa từng hối tiếc vì những năm tháng sống tiết kiệm. Theo ông, sự hy sinh nhất thời ở tuổi trẻ đã đổi lấy nhiều năm tháng bình yên khi về già.
Ông cho rằng tuổi trẻ nếu chỉ mải mê hưởng thụ, chi tiêu theo cảm xúc và không chuẩn bị cho tương lai thì rất dễ phải đối mặt với áp lực tài chính khi bước vào tuổi xế chiều.
"Có thể tôi từng tiếc tiền cho những chuyến du lịch hay những cuộc vui xa xỉ, nhưng tôi chưa bao giờ tiếc tiền đầu tư cho sức khỏe. Bởi nếu không còn sức khỏe, việc nghỉ hưu sớm cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa", ông chia sẻ.
Đối với ông, tự do tài chính không chỉ là có đủ tiền để sống mà còn là có đủ sức khỏe để tận hưởng cuộc sống đó một cách trọn vẹn.
Theo orange.udn.com
Những cặp con giáp cưới nhau là đổi vận: Kết hôn càng lâu càng phát tàiGia đình - 17 phút trước
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những cặp con giáp khi kết duyên không chỉ hòa hợp về tính cách mà còn hỗ trợ nhau trong công việc, tài chính và cuộc sống gia đình.
3 điều phụ nữ nên làm ở tuổi trung niên để tuổi già được an nhànGia đình - 20 phút trước
GĐXH - Người ta thường nghĩ tuổi già có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào con cái. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra một điều: Tuổi già bình yên không phải là món quà ai đó mang đến, mà là kết quả của những gì chúng ta chuẩn bị từ tuổi trung niên.
Cung hoàng đạo nào ăn chơi quên lối về?Gia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều có cách tận hưởng cuộc sống khác nhau. Có người thích những bữa tiệc náo nhiệt kéo dài đến tận khuya, có người lại xem công việc là niềm vui lớn nhất.
Cha mẹ càng hay nói 4 điều này, con cái càng dễ tổn thương và xa cáchNuôi dạy con - 5 giờ trước
GĐXH - Có những câu nói cha mẹ chỉ buột miệng lúc nóng giận nhưng với trẻ nhỏ lại trở thành ký ức khó quên suốt nhiều năm; âm thầm làm trẻ tổn thương, mất tự tin và ngày càng xa cách gia đình.
Được bố mẹ cho hết đất tổ tiên nhưng tôi chỉ dám ngồi im vì điều kiện đính kèm vô cùng khóGia đình - 8 giờ trước
Một cuộc gọi từ quê tháng trước đã khiến cả hai vợ chồng mất ăn mất ngủ, suy nghĩ suốt nhiều tuần.
Người phụ nữ có 3 đặc điểm này thường rất 'vượng phúc': Càng lớn tuổi càng sống an yên, hạnh phúcGia đình - 9 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng phụ nữ có “số hưởng” là do may mắn. Nhưng thực tế, hậu vận của một người thường được quyết định bởi cách sống, cách nghĩ và cách đối đãi với chính bản thân mình mỗi ngày.
Vệt roi rướm máu và lời tự thú muộn màng của người mẹ trẻ bạo hành con: Đứa trẻ không có 'lốp dự phòng'Gia đình - 21 giờ trước
GĐXH - "Tôi ân hận đến tận cùng. Điều khiến tôi đau đớn nhất là đứa trẻ từng bị tôi đánh đập vẫn ôm lấy tôi và gọi một tiếng: Mẹ ơi..."
Người cha có 3 đứa con thiên tài tiết lộ thói quen giúp con vượt trộiNuôi dạy con - 21 giờ trước
GĐXH - Khi một hành động mang lại kết quả mong muốn, con người và động vật đều có xu hướng lặp lại hành động đó nhiều lần cho đến khi nó trở thành thói quen.
Người khôn ngoan thường giữ kín 3 điều này: Càng nói nhiều càng dễ tự làm khó mìnhGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng sự thân thiết đồng nghĩa với việc có thể chia sẻ mọi thứ. Thế nhưng, người khôn ngoan hiểu rằng có những điều càng giữ kín càng giúp cuộc sống bình yên hơn. Không phải vì thiếu tin tưởng, mà vì sự trưởng thành nằm ở việc biết điều gì nên nói và điều gì cần giữ lại cho riêng mình.
Bán nhà được gần 8 tỷ đồng nhưng không chia tiền cho con, vợ chồng U70 hưởng trái ngọt tuổi giàGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn có một tuổi già ổn định thì phải có lương hưu hoặc sống cùng con cháu để được chăm sóc. Thế nhưng, vợ chồng bà lại lựa chọn một con đường khác.
Gia đình cha yếu, mẹ mạnh: Con cái lớn lên dễ rơi vào 2 kết cục nàyNuôi dạy con
GĐXH - Nhiều người đến tuổi trung niên mới nhận ra những tổn thương trong tính cách của mình bắt nguồn từ chính gia đình thời thơ ấu. Theo các chuyên gia tâm lý, mô hình “cha yếu mẹ mạnh” có thể âm thầm ảnh hưởng đến sự tự tin, cảm xúc và các mối quan hệ của trẻ khi trưởng thành.