68 tuổi, người đàn ông nghỉ hưu an nhàn nhiều năm nhờ một quyết định từ năm 20 tuổi

Thứ hai, 16:28 01/06/2026 | Gia đình
GĐXH - Chính việc chấp nhận thiệt thòi một chút khi còn trẻ đã giúp ông Ngạn đạt được mục tiêu nghỉ hưu sớm từ năm 42 tuổi và tận hưởng cuộc sống an nhàn suốt hơn hai thập kỷ qua.

Ngày nay, nhiều người trẻ quan tâm đến xu hướng FIRE (Financial Independence, Retire Early) - độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, để biến mục tiêu này thành hiện thực đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và khả năng quản lý tiền bạc trong thời gian dài.

Ông Hiến Ngạn (68 tuổi, Trung Quốc) là một ví dụ điển hình. Ngay từ tuổi đôi mươi, ông đã xác định rõ mong muốn nghỉ hưu sớm. 

Sau hơn 20 năm lao động không ngừng nghỉ và duy trì lối sống tiết kiệm, ông đã tích lũy đủ tài sản để rời khỏi guồng quay công việc khi mới 42 tuổi.

Theo ông Hiến Ngạn, có ba yếu tố khiến nhiều người thất bại trong mục tiêu nghỉ hưu sớm, gồm tiết kiệm quá ít, chi tiêu quá nhanh và sức khỏe suy giảm. Ảnh minh họa

Ghi chép từng khoản chi để duy trì thói quen tiết kiệm

Khi chính thức nghỉ hưu sớm, ông Hiến Ngạn sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 3 triệu USD, tương đương gần 78 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay.

Ông cho biết trong suốt giai đoạn từ 18 đến 42 tuổi, bản thân luôn làm ít nhất hai công việc cùng lúc. Dù thu nhập tăng lên theo thời gian nhưng ông vẫn duy trì nguyên tắc chi tiêu tối giản.

Theo ông, bí quyết quan trọng nhất không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu tiền mà là kiểm soát được đồng tiền mình đang có. Vì vậy, ông hình thành thói quen ghi chép chi tiêu hằng ngày một cách tỉ mỉ.

Từ những khoản lớn đến những khoản rất nhỏ như mua rau, mua pin hay các vật dụng sinh hoạt đều được ghi lại đầy đủ.

Việc theo dõi dòng tiền liên tục giúp ông nhận biết những khoản chi không cần thiết và duy trì tỷ lệ tiết kiệm ở mức rất cao. Trong nhiều năm, ông gần như không đi du lịch và cũng ít tham gia các hoạt động vui chơi tốn kém.

Muốn nghỉ hưu sớm phải biết cách phân bổ tài sản

Bên cạnh tiết kiệm, ông Hiến Ngạn đặc biệt chú trọng đến việc quản lý và phân bổ tài sản.

Nhờ có nền tảng kiến thức tài chính cùng kinh nghiệm thực tế trong nghề, ông xây dựng chiến lược đầu tư theo hướng an toàn và cân bằng. 

Cụ thể, ông dành 60% tài sản dưới dạng tiền mặt hoặc tiền gửi tiết kiệm, 25% đầu tư vào cổ phiếu và 15% tích lũy bằng vàng.

Theo ông, việc chia tài sản thành nhiều phần giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động. Thực tế đã chứng minh lựa chọn này hoàn toàn đúng đắn khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 xảy ra. 

Trong khi nhiều nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề, ông vẫn bảo toàn được phần lớn tài sản nhờ chiến lược phân bổ hợp lý.

Nguyên tắc này cũng tương đồng với lời khuyên nổi tiếng của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett rằng không nên đặt toàn bộ nguồn lực vào một kênh đầu tư duy nhất.

Ba trở ngại lớn nhất trên hành trình nghỉ hưu sớm

Theo ông Hiến Ngạn, có ba yếu tố khiến nhiều người thất bại trong mục tiêu nghỉ hưu sớm, gồm tiết kiệm quá ít, chi tiêu quá nhanh và sức khỏe suy giảm.

Ông cho rằng đầu tư có thể giúp tài sản tăng trưởng nhưng tiết kiệm mới là nền tảng quan trọng nhất. Nếu không có khoản tiền tích lũy ban đầu, cơ hội đầu tư gần như không tồn tại.

Chính vì vậy, lối sống tiêu dùng thiếu kiểm soát là điều mà ông luôn tránh xa. Ông tin rằng việc chi tiêu cho những nhu cầu thực sự cần thiết sẽ mang lại hiệu quả lâu dài hơn là chạy theo những thú vui nhất thời.

Bên cạnh tài chính, sức khỏe cũng là yếu tố được ông đặc biệt quan tâm. Khi còn trẻ, ông duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, hạn chế tối đa rượu bia và duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ mỗi năm.

Ông nhận định rằng nhiều người dành quá nhiều thời gian để kiếm tiền nhưng lại xem nhẹ việc chăm sóc bản thân. Đến khi đạt được sự tự do tài chính thì sức khỏe đã không còn đủ tốt để tận hưởng cuộc sống.

Sống tiết kiệm lúc trẻ để tuổi già an nhàn

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Hiến Ngạn khẳng định mình chưa từng hối tiếc vì những năm tháng sống tiết kiệm. Theo ông, sự hy sinh nhất thời ở tuổi trẻ đã đổi lấy nhiều năm tháng bình yên khi về già.

Ông cho rằng tuổi trẻ nếu chỉ mải mê hưởng thụ, chi tiêu theo cảm xúc và không chuẩn bị cho tương lai thì rất dễ phải đối mặt với áp lực tài chính khi bước vào tuổi xế chiều.

"Có thể tôi từng tiếc tiền cho những chuyến du lịch hay những cuộc vui xa xỉ, nhưng tôi chưa bao giờ tiếc tiền đầu tư cho sức khỏe. Bởi nếu không còn sức khỏe, việc nghỉ hưu sớm cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa", ông chia sẻ.

Đối với ông, tự do tài chính không chỉ là có đủ tiền để sống mà còn là có đủ sức khỏe để tận hưởng cuộc sống đó một cách trọn vẹn.

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, điều quan trọng không chỉ là sức khỏe hay tiền bạc mà còn là lựa chọn các mối quan hệ xung quanh.

Theo orange.udn.com

