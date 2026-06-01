Cung hoàng đạo nào ăn chơi quên lối về?

Hãy cùng khám phá bảng xếp hạng mức độ ham vui của 12 cung hoàng đạo để xem ai là người thích "quẩy" nhất vòng tròn hoàng đạo.

Cung hoàng đạo Song Tử: Quán quân trong làng ăn chơi

Nếu phải chọn một cung hoàng đạo đại diện cho tinh thần "sống hết mình", Song Tử chắc chắn là cái tên đứng đầu danh sách.

Những người thuộc cung Song Tử yêu thích sự mới mẻ và luôn tìm kiếm những trải nghiệm thú vị.

Họ không chịu được cuộc sống lặp đi lặp lại hay những ngày tháng quá bình lặng. Chỉ cần có lời mời đi chơi, Song Tử hiếm khi từ chối.

Nhờ khả năng giao tiếp khéo léo cùng tính cách hoạt bát, Song Tử dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi cuộc vui.

Với họ, cuộc sống là hành trình khám phá không ngừng, càng nhiều trải nghiệm càng khiến họ cảm thấy hạnh phúc.

Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Năng lượng vui chơi lúc nào cũng đầy ắp

Bạch Dương sở hữu nguồn năng lượng dường như không bao giờ cạn kiệt. Họ luôn tìm cách khiến cuộc sống trở nên sôi động và thú vị hơn mỗi ngày.

Cung hoàng đạo này thích tụ tập bạn bè, tham gia các hoạt động ngoài trời và khám phá những điều mới mẻ.

Sự nhiệt tình và tính cách thẳng thắn giúp Bạch Dương luôn mang lại tiếng cười cho những người xung quanh.

Mỗi cuộc vui có sự góp mặt của Bạch Dương thường trở nên náo nhiệt và tràn đầy cảm hứng.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Sinh ra để khám phá thế giới

Nhắc đến những cung hoàng đạo yêu tự do nhất, khó có thể bỏ qua Nhân Mã.

Đối với họ, những chuyến đi xa, các cuộc phiêu lưu và những trải nghiệm mới chính là gia vị của cuộc sống. Nhân Mã không thích bị bó buộc trong khuôn khổ hay gắn chặt với một nơi quá lâu.

Niềm vui lớn nhất của cung hoàng đạo này là được đặt chân tới những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới và tích lũy thêm thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Cung hoàng đạo Sư Tử: Làm hết sức, chơi hết mình

Sư Tử thường được biết đến là người tham vọng và có trách nhiệm trong công việc. Tuy nhiên, khi thời gian nghỉ ngơi đến, họ cũng không ngại tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

Cung hoàng đạo này thích những buổi tụ họp đông vui, các hoạt động giải trí sôi động và những chuyến du lịch cùng bạn bè.

Với Sư Tử, vui chơi là cách để tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng.

Họ luôn biết cách cân bằng giữa trách nhiệm và hưởng thụ.

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Đi đến đâu cũng có bạn

Thiên Bình là một trong những cung hoàng đạo có khả năng kết nối xã hội đáng nể nhất.

Nhờ tính cách hòa nhã, thân thiện và khéo léo, họ dễ dàng làm quen với mọi người ở bất cứ đâu. Điều đó giúp cuộc sống của Thiên Bình luôn ngập tràn những lời mời gặp gỡ, du lịch hay tham gia các hoạt động tập thể.

Họ đặc biệt yêu thích những trải nghiệm mới và không ngại thử sức với các trò chơi cảm giác mạnh.

Cung hoàng đạo Song Ngư: Ham vui nhưng ngày càng trưởng thành

Khi còn trẻ, Song Ngư là một trong những cung hoàng đạo năng động và thích giao lưu nhất.

Họ thích kết bạn, tham gia các hoạt động tập thể và luôn muốn hòa mình vào đám đông. Tuy nhiên, theo thời gian, Song Ngư dần trở nên sâu sắc và điềm tĩnh hơn.

Những trải nghiệm cuộc sống khiến họ biết lựa chọn các mối quan hệ chất lượng thay vì chạy theo những cuộc vui bất tận như trước.

Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Cự Giải: Ngoan ngoãn nhưng không hề kém phần ham vui

Bề ngoài, Cự Giải thường tạo cảm giác điềm đạm và sống có nguyên tắc. Tuy nhiên, bên trong họ vẫn tồn tại một tâm hồn yêu thích sự vui vẻ và khám phá.

Cung hoàng đạo này rất coi trọng gia đình nhưng cũng không bỏ lỡ những cơ hội vui chơi cùng bạn bè.

Càng trưởng thành, Cự Giải càng muốn sống theo cảm xúc và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình.

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Từng bốc đồng nhưng biết điểm dừng

Xử Nữ không phải kiểu người lao vào mọi cuộc vui một cách mù quáng. Dù từng có giai đoạn sống khá cảm tính và thích tận hưởng, họ luôn biết cách điều chỉnh bản thân.

Sau những trải nghiệm và bài học trong cuộc sống, cung hoàng đạo này trở nên thực tế và có trách nhiệm hơn. Họ vẫn thích vui chơi nhưng luôn đặt sự cân bằng lên hàng đầu.

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Tự do nhưng không quá sa đà

Nhiều người nghĩ rằng Bảo Bình sẽ nằm trong nhóm cung hoàng đạo ham chơi nhất bởi họ rất yêu tự do. Tuy nhiên thực tế lại khác.

Bảo Bình thích những trải nghiệm độc đáo và mới lạ hơn là những cuộc vui ồn ào. Họ coi trọng không gian cá nhân và luôn dành nhiều thời gian để theo đuổi những suy nghĩ riêng.

Vì thế, dù thích khám phá, Bảo Bình vẫn giữ được sự tỉnh táo và chừng mực.

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Thích hưởng thụ nhưng biết tính toán

Kim Ngưu yêu cuộc sống đủ đầy và không từ chối những niềm vui vật chất. Tuy nhiên, họ cũng là một trong những cung hoàng đạo thực tế nhất.

Trước mỗi chuyến đi hay cuộc vui, Kim Ngưu thường cân nhắc kỹ lưỡng về tài chính. Họ thích tận hưởng nhưng không muốn đánh đổi sự ổn định mà mình đã gây dựng.

Chính sự lý trí này khiến Kim Ngưu khó trở thành người "quẩy xuyên đêm" như Song Tử hay Nhân Mã.

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Công việc luôn được ưu tiên

Bọ Cạp không phải mẫu người thích tụ tập hay tham gia các hoạt động xã giao quá nhiều.

Họ thường dành thời gian cho những mục tiêu cá nhân và công việc hơn là các cuộc vui vô nghĩa. Cung hoàng đạo này thích ở trong thế giới riêng, chỉ tham gia những hoạt động thực sự khiến họ hứng thú.

Đối với Bọ Cạp, thành công luôn hấp dẫn hơn những cuộc vui chóng tàn.

Cung hoàng đạo Ma Kết: Nhà vô địch của sự nghiêm túc

Đứng cuối bảng xếp hạng là Ma Kết, cung hoàng đạo nổi tiếng vì tinh thần trách nhiệm và sự chăm chỉ.

Ma Kết luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Họ có thể tham gia các chuyến du lịch hoặc những buổi gặp gỡ bạn bè, nhưng đó chỉ là khoảng nghỉ ngắn trước khi quay lại với công việc.

Đối với cung hoàng đạo này, thành tựu và mục tiêu cá nhân mới là ưu tiên lớn nhất. Chính vì vậy, danh hiệu "ít ham chơi nhất" gần như thuộc về Ma Kết một cách hoàn toàn xứng đáng.

Mỗi cung hoàng đạo đều có cách tận hưởng cuộc sống riêng. Nếu Song Tử, Bạch Dương và Nhân Mã luôn sẵn sàng cho những cuộc vui bất tận thì Ma Kết, Bọ Cạp hay Kim Ngưu lại đề cao sự ổn định và trách nhiệm hơn.

Dù thuộc nhóm nào, điều quan trọng nhất vẫn là biết cân bằng giữa công việc, các mối quan hệ và niềm vui cá nhân để có một cuộc sống trọn vẹn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.