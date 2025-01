3 kiểu áo khoác không nên mua: Nhìn tưởng sang chảnh nhưng mặc vào lại quê mùa, đi chúc Tết dễ mất điểm

Áo đông mùa đông luôn đa dạng và phong phú, nhưng cũng rất dễ "chọn nhầm". Có câu "hoa mắt vì quá nhiều lựa chọn", càng nhiều mẫu mã, chúng ta càng dễ mua nhầm đồ không phù hợp. Nhiều loại áo dù nghe tên rất sang trọng, thời thượng, nhưng thực tế khi mặc lại quê mùa, kém tinh tế. Vì vậy, trước Tết, hãy học cách chọn áo đông đúng cách để không bị mất điểm trong mắt mọi người.

Mua sắm quần áo không thể vội vàng, cũng không nên chạy theo xu hướng một cách mù quáng. Mỗi người có phong cách, khung xương và dáng người khác nhau, nên khi chọn áo đông, cần tập trung vào sự phù hợp với bản thân. Tránh xa những mẫu không hợp, thay vào đó chọn đúng món đồ phù hợp để trở thành tâm điểm giữa đám đông.

3 loại áo đông không nên mua khi đi chúc Tết – Quê mùa và kém sang

Áo phao họa tiết in hoa – Tạo cảm giác phồng và dễ khiến bạn trông béo hơn

Khi nhắc đến áo đông, điều đầu tiên nhiều người nghĩ đến chắc chắn là áo phao. Đúng là áo phao rất ấm áp và giữ nhiệt tốt, nhưng bạn có biết rằng những mẫu áo phao họa tiết in hoa rất khó để phối đồ?

Ngay cả những họa tiết in hoa tối giản, khi kết hợp với chất liệu phồng dày của áo phao, cũng dễ làm bạn trông già hơn. Đặc biệt, chúng còn tạo cảm giác "bà thím", khiến bạn không chỉ mất điểm trong mắt người khác mà còn có vẻ nặng nề và béo hơn.

Áo măng tô quá dài – Làm thấp dáng và trông lôi thôi

Trong các loại áo đông, nếu áo phao đứng đầu về độ phổ biến thì áo măng tô chắc chắn xếp thứ hai. Đây là hai "ngôi sao sáng" trong tủ đồ mùa đông. Tuy nhiên, dù là item được yêu thích đến đâu, nếu chọn sai kiểu dáng thì bạn vẫn không thể mặc đẹp và thời thượng.

Áo măng tô quá dài thường mang lại cảm giác lôi thôi khi mặc, đặc biệt là với những người có chiều cao khiêm tốn. Nó dễ khiến vóc dáng trông thấp hơn và mất cân đối. Ngược lại, một chiếc áo măng tô có độ dài vừa phải sẽ tạo sự gọn gàng, giúp bạn trông thanh thoát và nâng tầm khí chất.

Áo tweed giá rẻ – Dễ khiến bạn trông "sang mà quê"

Áo tweed thoạt nhìn rất thanh lịch, nhưng không phải ai mặc cũng đẹp. Thực tế, nếu bạn không có làn da trắng sáng, đôi chân thon gọn hay vóc dáng cân đối, rất dễ biến món đồ này thành một lựa chọn kém tinh tế, mang lại cảm giác "sang mà quê".

Từ khi phong cách "tiểu thư quý tộc" trở nên phổ biến, kiểu áo này cũng trở thành item được nhiều người săn đón. Tuy nhiên, để mặc đẹp món đồ này, bạn cần chọn loại vải chất lượng tốt, thường đi kèm với mức giá cao. Các phiên bản giá rẻ thường có chất liệu trang trí kém tinh tế, form dáng không đủ cứng cáp, dễ làm mất đi nét sang trọng vốn có.

Vậy làm thế nào để chọn áo khoác mùa đông?

Chiều dài phù hợp với chiều cao của bạn

Áo khoác là loại áo đông phổ biến nhất vì không chỉ giữ ấm tốt mà còn giúp che khuyết điểm cơ thể. Tuy nhiên, việc chọn áo khoác không hề đơn giản, đặc biệt là những chi tiết nhỏ như độ dài áo – yếu tố thường bị bỏ qua.

- Người cao ráo: Nên chọn áo khoác dài quá gối để tôn dáng.

- Người thấp bé: Ưu tiên các kiểu áo ngắn để tạo cảm giác gọn gàng, năng động.

Chất liệu phải cao cấp, mềm mịn và có cảm giác sang trọng

Sự sang trọng của một bộ trang phục không chỉ phụ thuộc vào giá cả mà còn ở chất liệu. Vì vậy, dù là áo phao, áo măng tô hay áo lông, nếu chất liệu rẻ tiền, tổng thể trang phục sẽ trông kém tinh tế. Khi chọn áo đông, hãy chú trọng đến chất liệu vải. Các loại vải dệt chặt, mịn màng và trơn láng sẽ mang lại vẻ ngoài cao cấp, đồng thời giúp nâng tầm phong thái và khí chất của bạn.

Màu sắc phải đơn giản, kinh điển, tránh sặc sỡ

Ai cũng biết tầm quan trọng của màu sắc trong trang phục, đặc biệt là áo đông – loại trang phục có diện tích bao phủ lớn. Màu sắc sai có thể làm hỏng tổng thể trang phục, ảnh hưởng đến phong cách và cả màu da của bạn.

So với các màu sắc rực rỡ, những gam màu cơ bản dễ phối đồ hơn như đen, trắng, xám sẽ là lựa chọn an toàn. Ngoài ra, các màu trung tính nhẹ nhàng như kaki, nâu camel, be hay màu yến mạch cũng rất phù hợp, mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái trong mùa đông.

Chất liệu có sự kết hợp hài hòa

Ngoài việc chọn đúng áo đông, bạn cũng cần biết cách phối đồ để tăng sự thu hút. Dù mặc áo măng tô, áo dạ hay áo phao, hãy kết hợp với quần có chất liệu cứng cáp hơn. Một chiếc quần jeans ống đứng lót nỉ là lựa chọn hoàn hảo. Chất liệu denim cứng cáp không chỉ giữ dáng mà còn giúp giữ ấm, và quan trọng nhất là không làm chân trông to hơn.

Dáng áo không quá thùng thình

Về kiểu dáng, sự kết hợp giữa rộng và ôm sẽ giúp bạn cân bằng tổng thể. Áo đông thường có kiểu dáng rộng rãi, vì vậy bạn nên chọn các món đồ đi kèm có phom dáng gọn gàng hơn. Sự kết hợp này không chỉ giúp tôn lên vóc dáng mà còn mang đến vẻ ngoài thanh lịch và nữ tính.

3 kiểu áo đông ai mặc cũng đẹp

Áo măng tô đen – Biểu tượng kinh điển, không bao giờ lỗi mốt

Hầu hết các loại áo đông dễ khiến bạn mắc lỗi bởi không chọn đúng màu sắc, họa tiết hoặc chất liệu. Tuy nhiên, với áo măng tô, chỉ cần chọn đúng kiểu dáng, bạn sẽ trông sang trọng ngay lập tức.

Một chiếc áo măng tô đen đơn giản, dài vừa đủ che một nửa bắp chân, có thể mặc từ 30 tuổi đến 60 tuổi mà không lỗi mốt. Dù bạn cài kín hay khoác hờ, phối cùng một đôi boots cao cổ, tổng thể đều toát lên vẻ thanh lịch và cuốn hút.

Áo lông cừu – Vừa ấm áp vừa thời thượng

Áo lông cừu mềm mại, ấm áp và đầy đặn sẽ mang đến cảm giác dễ chịu, thoải mái trong mùa đông. Kiểu dáng rộng rãi của áo cho phép bạn phối nhiều lớp bên trong mà không lo bị cồng kềnh. Đặc biệt, thiết kế vai rủ còn giúp che khuyết điểm phần vai một cách tinh tế.

Nếu bạn muốn chọn một chiếc áo lông cừu vừa tôn dáng vừa không tạo cảm giác nặng nề, hãy chọn kiểu áo kết hợp hai chất liệu. Lớp bên trong là lông cừu, còn bên ngoài được thiết kế bằng da lộn, giúp giảm bớt cảm giác cồng kềnh và tăng thêm sự thanh lịch.

Áo dạ cashmere – Sang trọng và đẳng cấp

So với áo lông cừu, áo dạ cashmere mang lại cảm giác trưởng thành và điềm tĩnh hơn. Chất liệu cao cấp của áo tự nhiên tạo ra phong thái sang trọng, đồng thời thiết kế dáng áo thẳng gọn giúp tôn dáng, phù hợp với mọi vóc dáng.

Tuy nhiên, áo dạ cashmere cần được chăm sóc đặc biệt. Tránh giặt bằng máy giặt, thay vào đó hãy vệ sinh bằng tay hoặc nhờ dịch vụ chuyên nghiệp để duy trì độ bóng mịn, mềm mại và thân thiện với làn da.

