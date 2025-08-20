Hoa hậu Kỳ Duyên mặc váy cưới

Tại Wedding Symphony 2025, nhà thiết kế Chung Thanh Phong gây ấn tượng khi giới thiệu bộ sưu tập váy cưới mới mang tinh thần timeless – vẻ đẹp vượt thời gian. Các thiết kế khai thác hình ảnh nàng công nương hiện đại: thanh lịch, kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ.

Tâm điểm đêm diễn thuộc về Hoa hậu Kỳ Duyên trong vai trò vedette. Sau 7 năm kể từ show I Am What I Am (2018), cô trở lại sàn runway của Chung Thanh Phong trong một chiếc váy cưới đuôi cá ôm sát, phối tùng hai lớp satin, ren thêu tay tinh xảo và corset dựng chuẩn xác. Hình ảnh Kỳ Duyên gợi lên vẻ đẹp của quý cô cổ điển pha sức sống đương đại, vừa kiêu hãnh vừa mềm mại.

Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhận vị trí vedette trong show diễn của NTK Chu Thanh Phong. Đây cũng là màn kết hợp trở lại của cả hai sau 7 năm.

Kỳ Duyên lộng lẫy trong trang phục váy cưới của NTK Chung Thanh Phong.

Khác với các bộ sưu tập trước thường khai thác đá, cườm, sequin, lần này Chung Thanh Phong tập trung vào hoa văn thêu thủ công, ren đắp và lớp voan bồng bềnh như sương mai. Sắc trắng biến chuyển tinh tế từ ánh ngọc trai đến gam bóng nhẹ, mang đến vẻ sang trọng mà vẫn tươi mới.

Chất liệu satin, ren, voan nhập khẩu từ Pháp và Italy được xử lý bằng kỹ nghệ haute couture, mất hàng trăm giờ hoàn thiện. Các phom dáng đặc trưng như corset, đuôi cá, chữ A, quây ngực được nâng tầm với chi tiết thêu ren tinh xảo, gợi cảm hứng hoàng gia và khẳng định dấu ấn đặc trưng của nhà mốt.

Sau khi show diễn kết thúc, Kỳ Duyên lập tức nhận được “cơn mưa” lời khen từ khán giả trên MXH.

Với sắc vóc đầy rạng rỡ cùng thần thái đỉnh cao, Kỳ Duyên một lần nữa khẳng định đẳng cấp “biểu tượng nhan sắc” trong showbiz Việt.

Hoa hậu Kỳ Duyên được đánh giá là một trong những hoa hậu có sức ảnh hưởng nhất hiện nay.

Chung Thanh Phong là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng của làng mốt Việt. Bộ sưu tập lần này không chỉ khẳng định tay nghề đỉnh cao của NTK Chung Thanh Phong mà còn định nghĩa lại vẻ đẹp váy cưới: Thanh lịch, tinh tế và vượt thời gian. Nhiều ngôi sao nổi tiếng trong nước và quốc tế yêu thích và lựa chọn trang phục của Chung Thanh Phong như Phạm Băng Băng, Thái Y Lâm, Katy Perry, Paris Hilton, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu.