3 kiểu đàn ông không bao giờ giàu nổi
Đàn ông không biết tiêu đúng cách thì dù kiếm giỏi đến đâu, tiền vẫn trôi đi như nước.
Không phải đàn ông nào cũng nghèo vì lương thấp. Nhiều người kẹt ở mức trung bình cả đời chỉ vì thói quen chi tiêu và cách nhìn tiền sai ngay từ gốc.
1. Lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình có tiền
Đây là kiểu đàn ông tiêu để thể hiện. Ăn ở đâu cũng chọn chỗ đắt, mua gì cũng phải hàng tốt nhất, đãi bạn bè để giữ “uy”, mua quà đắt để chứng minh bản lĩnh. Họ nghĩ mình đang thể hiện bản lĩnh tài chính, nhưng thực ra chỉ đang dùng tiền để mua lại sự công nhận tạm thời. Càng chứng tỏ ví càng mỏng. Và khi không còn tiền, hình ảnh “đàn ông có điều kiện” cũng biến mất đầu tiên.
2. Luôn im lặng về tiền
Nhiều người gặp khó khăn tài chính nhưng không dám nói, vì sợ bị coi là kém cỏi. Họ vay nợ lén, chi tiêu vượt khả năng, cố tỏ ra ổn để giữ sĩ diện. Kết quả là nợ chồng nợ, tài chính rối tung mà không ai biết để giúp. Đàn ông không dám đối diện với thực tế tiền nong của mình thường không bao giờ học được cách quản lý nó.
3. Quá sợ rủi ro, chỉ biết giữ tiền
Họ tin “an toàn là trên hết”, gửi tiết kiệm đều đặn, tránh đầu tư, tránh thay đổi. Nhưng tiền giữ mãi cũng chỉ đứng yên, trong khi chi phí sống ngày càng tăng. Thói quen “giữ khư khư” khiến họ không bao giờ để tiền làm việc cho mình. Người khác học cách đầu tư, nâng cấp kỹ năng, tạo thêm nguồn thu còn họ thì mãi chỉ lo phòng thủ.
Người ta không nghèo vì không có cơ hội, mà vì không chịu thay đổi cách dùng tiền. Đàn ông không biết tiêu đúng cách thì dù kiếm giỏi đến đâu, tiền vẫn trôi đi như nước.
