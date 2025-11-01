Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Nghỉ hưu, cụ bà trông cháu giúp con trai, được đưa đi du lịch: Sau bữa trưa cay đắng bà lặng lẽ mua vé về quê

Thứ bảy, 08:47 01/11/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chuyến du lịch đầu tiên sau khi nghỉ hưu lại khiến bà nhận ra, tuổi già đôi khi không phải là quãng thời gian nghỉ ngơi như người ta vẫn tưởng.

Sau hơn 40 năm làm việc, bà Vĩnh Chi (65 tuổi, Trung Quốc) háo hức chờ đến ngày nghỉ hưu để được sống thanh thản, không còn lo toan cơm áo gạo tiền. Nhưng niềm háo hức ấy nhanh chóng tan biến chỉ sau một bữa cơm trưa.

Giấc mơ tuổi hưu giản dị

Bà Chi sinh ra trong một gia đình lao động bình thường. Cả cuộc đời bà gắn bó với công việc ở nhà máy sản xuất thiết bị điện, cùng người chồng cũng là công nhân. 

Mơ ước lớn nhất của bà là sau khi nghỉ hưu có thể sống an nhàn, đọc sách, trồng hoa và đi du lịch vài nơi.

Khi nhận mức lương hưu 6.500 NDT (khoảng 24 triệu đồng), bà cảm thấy mãn nguyện vì vẫn có thể tự lo cho bản thân mà không cần phụ thuộc vào ai. 

Con trai duy nhất là Trương Vỹ có công việc ổn định, lương tháng hơn 10.000 NDT, đã kết hôn và mua được nhà ở thành phố. Trong mắt bà, cuộc đời như đã đủ đầy và bình yên.

Nghỉ hưu, cụ bà trông cháu giúp con trai, được đưa đi du lịch: Sau bữa trưa cay đắng bà lặng lẽ mua vé về quê - Ảnh 1.

Cảm giác bị coi thường khiến bà như nghẹt thở. Sau bữa trưa, bà nói mình mệt và tự đặt vé xe về quê. Ảnh minh họa

Khi người nghỉ hưu trở thành "bảo mẫu miễn phí"

Ba năm trước, con dâu Trương Lâm gọi điện mời bà lên thành phố sống cùng để tiện chăm cháu. Bà Chi vốn yêu trẻ con nên nhanh chóng đồng ý, nghĩ rằng vừa có thể giúp con vừa có niềm vui tuổi già.

Những tháng đầu tiên, cuộc sống tràn ngập tiếng cười. Con dâu đối xử rất tốt, tối pha sữa nóng, sáng hỏi han sức khỏe. 

Bà Chi tin rằng mình đã tìm thấy "hạnh phúc tuổi nghỉ hưu", được sống cùng con cháu, được yêu thương và quan tâm.

Nhưng rồi, niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ sau hai tháng, thái độ của con dâu bắt đầu thay đổi. Cô thường xuyên phàn nàn chuyện nấu nướng, dọn dẹp, đôi khi còn tỏ ra lạnh nhạt, xa cách. 

Bà Chi lặng lẽ chịu đựng, không hiểu vì sao tình cảm mẹ con lại bỗng trở nên gượng gạo đến thế.

Một người hàng xóm thân thiết đã khẽ nói với bà: "Có lẽ con dâu chị muốn chị đưa lương hưu cho chúng nó. Chị sống chung nhà, mà lương hưu của chị cũng khá mà."

Nghe xong, bà chỉ im lặng. Bà nghĩ, mình lên thành phố để giúp con chăm cháu, chứ đâu phải để bị coi là gánh nặng. 

Thế nhưng để giữ hòa khí, bà quyết định gửi cho con dâu 5.000 NDT mỗi tháng gọi là "tiền sinh hoạt".

Ngay lập tức, thái độ của con dâu thay đổi, trở lại vui vẻ, ngọt ngào như thuở ban đầu.

Chuyến du lịch "đáng nhớ" sau khi nghỉ hưu

Vài tuần sau, vợ chồng con trai lên kế hoạch đưa cả nhà đi du lịch 2 ngày, rủ luôn bà Chi cùng đi. Bà vui lắm, nghĩ rằng sau bao năm làm việc vất vả, đây là món quà xứng đáng cho tuổi nghỉ hưu.

Thế nhưng, trong suốt chuyến đi, bà dần cảm nhận sự cô đơn. Con trai và con dâu bận rộn nói chuyện với bố mẹ bên nhà vợ, còn bà ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Đỉnh điểm là trong bữa trưa, Trương Lâm quay sang nói: "Tháng này nhà tiêu nhiều quá, mẹ thanh toán giúp bữa ăn hôm nay nhé."

Bà sững người hỏi lại: "Không phải mẹ đã gửi tiền sinh hoạt hàng tháng cho con rồi sao?"

Trương Lâm đáp: "Con biết, nhưng con mong mẹ giúp thêm một chút."

Không muốn làm không khí căng thẳng, bà Chi lặng lẽ trả tiền, rồi vào nhà vệ sinh khóc. Cảm giác bị coi thường khiến bà như nghẹt thở. Sau bữa trưa, bà nói mình mệt và tự đặt vé xe về quê.

Nghỉ hưu không chỉ là dừng lại công việc, mà là học cách sống cho mình

Về đến nhà, bà kể lại mọi chuyện với chồng. Ông chỉ thở dài. Bà không oán con, không trách con dâu, chỉ thấy lòng mình trống rỗng. 

Sau nhiều đêm suy nghĩ, bà nhận ra: nghỉ hưu không có nghĩa là gắn mình vào con cái, mà là học cách sống cho chính mình.

Bà quyết định ở lại quê, dành thời gian trồng rau, tập thể dục, gặp gỡ bạn bè, những việc khiến bà thực sự vui. 

"Ở tuổi này, tôi không muốn bị tổn thương thêm nữa. Tôi chỉ cần một cuộc sống yên bình," bà tâm sự.

Câu chuyện của bà Chi khiến nhiều người giật mình nhìn lại. Rất nhiều người sau khi nghỉ hưu tưởng được nghỉ ngơi, nhưng lại trở thành "người giúp việc không lương" trong chính gia đình mình. 

Họ không chỉ cho đi thời gian, công sức mà đôi khi cả lương hưu, thành quả của mấy chục năm lao động, cũng bị lợi dụng.

Hạnh phúc tuổi hưu đến từ sự tự do và tôn trọng

Nghỉ hưu không phải là chấm hết của một hành trình, mà là cơ hội để bắt đầu một cuộc sống khác, nơi mỗi người được sống đúng với mong muốn của mình. 

Với người già, đôi khi một mái nhà bình yên, một người bạn đồng hành, một tách trà sáng còn quý hơn mọi chuyến du lịch xa hoa.

Tuổi hưu đáng lẽ phải là thời gian để tận hưởng, chứ không phải để chịu đựng. Và hơn hết, mỗi người con hãy nhớ rằng: Cha mẹ đã dành cả đời cho mình, điều họ cần khi về già không phải tiền bạc, mà là sự tôn trọng và thấu hiểu.

Nghỉ hưu không được nghỉ: Bi kịch của cụ ông bị con cái dựa dẫm đến kiệt sứcNghỉ hưu không được nghỉ: Bi kịch của cụ ông bị con cái dựa dẫm đến kiệt sức

GĐXH - Ở tuổi 70, thay vì được nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già, ông Lưu lại sống trong chuỗi ngày quay cuồng với việc chăm cháu và chu cấp tiền cho con.

Theo Toutiao

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cái miệng làm hại cái thân: 5 con giáp nên cẩn trọng lời nói kẻo rước họa

Cái miệng làm hại cái thân: 5 con giáp nên cẩn trọng lời nói kẻo rước họa

Bố mẹ để em trai thừa kế hết tài sản, con gái không được đồng nào: 3 năm sau, người em cúi đầu ân hận

Bố mẹ để em trai thừa kế hết tài sản, con gái không được đồng nào: 3 năm sau, người em cúi đầu ân hận

Phụ nữ thuộc 3 cung hoàng đạo này sinh đúng tháng 'vàng': Càng già càng phú quý, trường thọ

Phụ nữ thuộc 3 cung hoàng đạo này sinh đúng tháng 'vàng': Càng già càng phú quý, trường thọ

Giờ sinh Âm lịch của người thông minh, bản lĩnh: Càng làm càng phát tài

Giờ sinh Âm lịch của người thông minh, bản lĩnh: Càng làm càng phát tài

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn sống vô tâm với 5 điều này để tuổi già an nhàn

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn sống vô tâm với 5 điều này để tuổi già an nhàn

Cùng chuyên mục

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Chuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.

3 con giáp có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người giúp đỡ

3 con giáp có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người giúp đỡ

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp có 3 con giáp luôn được quý nhân trợ giúp đắc lực trong suốt cuộc đời. Quý nhân không phải từ trên trời rơi xuống, mà do từ trường của chính bạn thu hút họ đến.

Bố mẹ để em trai thừa kế hết tài sản, con gái không được đồng nào: 3 năm sau, người em cúi đầu ân hận

Bố mẹ để em trai thừa kế hết tài sản, con gái không được đồng nào: 3 năm sau, người em cúi đầu ân hận

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Trong nhiều gia đình Á Đông, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" dường như vẫn chưa phai nhạt. Câu chuyện của chị Lệ là minh chứng rõ nét cho nỗi đau bị tước đi quyền thừa kế chỉ vì giới tính.

Nghỉ hưu không được nghỉ: Bi kịch của cụ ông bị con cái dựa dẫm đến kiệt sức

Nghỉ hưu không được nghỉ: Bi kịch của cụ ông bị con cái dựa dẫm đến kiệt sức

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 70, thay vì được nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già, ông Lưu lại sống trong chuỗi ngày quay cuồng với việc chăm cháu và chu cấp tiền cho con.

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.

Phụ nữ thuộc 3 cung hoàng đạo này sinh đúng tháng 'vàng': Càng già càng phú quý, trường thọ

Phụ nữ thuộc 3 cung hoàng đạo này sinh đúng tháng 'vàng': Càng già càng phú quý, trường thọ

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người phụ nữ sinh ra đã mang trong mình vận mệnh rực rỡ, được trời ban phúc lành về cả sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc.

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".

Các cung hoàng đạo nữ vụng về nhất hệ mặt trời: Càng yêu càng khiến người ta 'toát mồ hôi'

Các cung hoàng đạo nữ vụng về nhất hệ mặt trời: Càng yêu càng khiến người ta 'toát mồ hôi'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo nữ dù tốt bụng, năng động nhưng lại hậu đậu, vụng về đến khó tin. Nếu không sớm cải thiện, họ rất dễ trở thành "nữ hoàng ế" chính hiệu!

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn sống vô tâm với 5 điều này để tuổi già an nhàn

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn sống vô tâm với 5 điều này để tuổi già an nhàn

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi tự đặt ra 5 nguyên tắc "vô tâm" để sống thoải mái, bình yên tuổi nghỉ hưu.

Người phụ nữ 'sốc toàn tập' khi bạn thân trở thành con rể

Người phụ nữ 'sốc toàn tập' khi bạn thân trở thành con rể

Gia đình - 2 ngày trước

Câu chuyện người đàn ông 53 tuổi Nhật Bản cưới con gái của bạn thân, người từng là cô bé anh đưa đi chơi nhiều năm trước, đang gây xôn xao dư luận.

Xem nhiều

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Chuyện vợ chồng

Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Nuôi dạy con
Các cung hoàng đạo đáng cưới nhất: Yêu sâu sắc, sống trách nhiệm, càng ở bên càng hạnh phúc

Các cung hoàng đạo đáng cưới nhất: Yêu sâu sắc, sống trách nhiệm, càng ở bên càng hạnh phúc

Gia đình
'Con không muốn học': Câu trả lời của bạn sẽ thay đổi cả cuộc đời con

'Con không muốn học': Câu trả lời của bạn sẽ thay đổi cả cuộc đời con

Nuôi dạy con
Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top