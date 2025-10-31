Bố mẹ để em trai thừa kế hết tài sản, con gái không được đồng nào: 3 năm sau, người em cúi đầu ân hận

"Con gái lấy chồng rồi, có thừa kế hay không thì hỏi bên nhà chồng"

Trần Lệ (36 tuổi, Trung Quốc) sinh ra trong một gia đình nặng tư tưởng "trọng nam khinh nữ". Từ nhỏ, chị luôn phải nhường nhịn cho người em trai – Trần Khôi, kém chị 7 tuổi. Với bố mẹ, việc có con trai nối dõi là niềm tự hào, vì vậy mọi điều tốt đẹp nhất đều dành cho cậu út, kể cả việc thừa kế tài sản.

Nếu có tranh chấp, dù lỗi thuộc về ai, ông bà Trần vẫn sẽ nhẹ nhàng bảo con gái: "Em còn bé, con nhịn một chút đi". Lâu dần, Trần Lệ quen với việc phải chịu thiệt. Cô học được cách sống lặng lẽ, kiệm lời, còn em trai thì càng ngày càng ỷ lại, tự cao.

Khi trưởng thành, chị gái đi học xa rồi lập nghiệp ở thành phố, đều đặn gửi tiền về giúp bố mẹ. Còn em trai chỉ làm việc ở thị trấn nhỏ, được gia đình sắp xếp cho công việc ổn định.

Cuộc sống của cả hai tưởng như vẫn êm đềm cho đến một ngày, bố mẹ bất ngờ gọi con gái về quê.

Ông Trần khi đó bệnh nặng, muốn công bố di chúc thừa kế khi còn minh mẫn. Trong bản di chúc, toàn bộ tài sản gồm 1,5 triệu NDT (khoảng 5,1 tỷ đồng) cùng ngôi nhà được để lại cho Trần Khôi. Còn Trần Lệ, người con gái duy nhất, bị gạch tên với lý do: "Con gái đã có của hồi môn".

Bất ngờ và tổn thương, Trần Lệ hỏi: "Con vẫn gửi tiền cho bố mẹ nhiều năm nay, sao lại nói tài sản này không có phần của con?"

Nhưng đáp lại chỉ là câu nói lạnh lùng: "Con gái lấy chồng là con nhà người ta, có thừa kế hay không thì phải hỏi bên nhà chồng".

Tài sản cạn kiệt, mẹ lại lâm bệnh nặng, Trần Khôi mới cay đắng nhận ra sự dại dột của mình. Ảnh minh họa

Tài sản lớn, "sĩ diện" càng cao

Sau buổi công bố di chúc, Trần Lệ quyết định rời đi. Cô không cần tiền, chỉ cảm thấy bị tước mất sự công bằng. Ít lâu sau, nghe tin em trai khao làng 100 mâm cỗ, cô chỉ biết lắc đầu.

Trần Khôi giờ đã là "người được thừa kế" trở thành tâm điểm chú ý của cả vùng. Anh không tiếc tiền tổ chức tiệc linh đình, chụp ảnh đăng mạng, mua hàng hiệu, xây thêm tầng nhà. Với anh, đó là cách "thể hiện bản lĩnh" của người đàn ông thành đạt.

Nhưng "hào nhoáng" ấy chẳng kéo dài bao lâu. Sự phô trương khiến nhiều người tin rằng anh rất giàu, từ họ hàng đến bạn bè thi nhau đến vay mượn.

Vì sĩ diện, Trần Khôi không dám từ chối, thậm chí còn lấy cả tiền lương hưu của mẹ để cho người khác vay.

Bi kịch đến khi một người bạn thân vay anh 500.000 NDT (1,7 tỷ đồng) để kinh doanh rồi bỏ trốn. Tài sản cạn kiệt, mẹ lại lâm bệnh nặng, Trần Khôi mới cay đắng nhận ra sự dại dột của mình.

Khi người "không được thừa kế" trở thành chỗ dựa cuối cùng

Trong lúc bế tắc, Trần Khôi tìm đến chị gái, người mà anh từng coi thường. Không còn dáng vẻ kiêu ngạo, anh cúi đầu nhờ chị giúp đỡ.

Trần Lệ lặng lẽ lắng nghe, không trách móc. Cô chỉ nói sẽ đón mẹ lên thành phố để chăm sóc, còn khuyên em hãy biết quý trọng đồng tiền và học cách sống khiêm nhường.

Câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm. Bố mẹ đã để lại tài sản cho người con trai với hy vọng "có người nối dõi chăm sóc gia đình", nhưng kết quả lại trái ngược. Người được thừa kế đánh mất lý trí vì sĩ diện, còn người không được thừa kế lại là người duy nhất biết nghĩ cho cha mẹ.

Bài học đắt giá về công bằng và nhân cách

"Thừa kế" không chỉ là quyền lợi vật chất mà còn là sự ghi nhận tình cảm, công sức và vai trò của từng người con. Khi tình thân bị đặt lên bàn cân cùng tiền bạc, kết quả thường là nỗi đau cho cả hai phía.

Cha mẹ thương con nào cũng muốn dành điều tốt nhất, nhưng thiên vị chỉ gieo rắc hiềm khích. Một quyết định thừa kế thiếu công bằng có thể khiến tình ruột thịt rạn nứt, để lại hậu quả không gì bù đắp được.

Còn với người nhận tài sản, "được thừa kế" không đồng nghĩa với "xứng đáng". Nếu không có trách nhiệm, không biết trân trọng công sức của đấng sinh thành, tài sản dù lớn đến đâu cũng có ngày tiêu tan.

Câu chuyện của chị em Trần Lệ – Trần Khôi chính là lời cảnh tỉnh: tiền có thể chia, nhưng tình thân không thể đo đếm bằng vật chất. Thừa kế lớn nhất cha mẹ để lại cho con cái không phải là của cải, mà là nhân cách, lòng biết ơn và sự công bằng.

Theo Toutiao