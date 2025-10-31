Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình
Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".
Sự việc xảy ra tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Avenida del Bicentenario, ở thành phố Salta (Argentina). Cảnh sát yêu cầu dừng một chiếc taxi có biểu hiện bất thường, tài xế loạng choạng và nói năng không rõ ràng, trang Khaosod đưa tin.
Kết quả đo nồng độ cồn xác định tài xế đang trong trạng thái say xỉn. Khi bị yêu cầu giao xe để tạm giữ, người đàn ông có thái độ chống đối, khiến lực lượng chức năng càng thêm nghi ngờ.
Cảnh sát quyết định kiểm tra cốp sau chiếc taxi và lập tức bất ngờ khi phát hiện một người phụ nữ đang nằm ngủ bên trong.
Ban đầu, họ cho rằng đây là vụ bắt cóc hoặc giam giữ người trái phép nên đã gọi thêm lực lượng hỗ trợ. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, người phụ nữ tỉnh dậy và cho biết mình chính là vợ của tài xế.
Người vợ giải thích: "Tôi chỉ muốn biết anh ấy có làm gì mờ ám sau lưng mình hay không".
Người vợ giải thích rằng cô nghi ngờ chồng thường tán tỉnh khách nữ khi chạy xe buổi tối, nên đã bí mật chui vào cốp để theo dõi. Cô còn chuẩn bị chăn và nước uống, cho thấy kế hoạch giám sát đã được tính toán từ trước.
Vụ việc không cấu thành tội phạm, tuy nhiên tài xế vẫn bị xử lý vì điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu và vi phạm quy định an toàn đối với hành khách.
Cảnh sát địa phương khuyến cáo người dân nên lựa chọn cách đối thoại hoặc các biện pháp hợp pháp khi nghi ngờ bạn đời không chung thủy, tránh những hành động nguy hiểm và dễ gây hiểu lầm như trường hợp trên.
