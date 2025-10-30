Mới nhất
Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn sống vô tâm với 5 điều này để tuổi già an nhàn

Thứ năm, 07:26 30/10/2025 | Gia đình
GĐXH - Tôi tự đặt ra 5 nguyên tắc "vô tâm" để sống thoải mái, bình yên tuổi nghỉ hưu.

Tôi họ Lưu, 65 tuổi, sống ở Trung Quốc. Sau khi nghỉ hưu, vợ mất, cuộc sống của tôi thật sự khó khăn, nhưng rồi tôi hiểu rằng nửa cuối đời không nên sống trong nước mắt, mà cần học cách "vô tâm" với những điều khiến mình mệt mỏi.

Tôi có hai con, một trai một gái, đều lập nghiệp xa. Cả hai đều lo cho cha, muốn tôi đến ở cùng để tiện chăm sóc.

Tôi đã thử ở nhà con trai một tuần, con gái nửa tháng nhưng rồi quyết định quay về sống một mình.

Không phải con cái bất hiếu, chỉ là tôi hiểu: sống cùng nhau quá lâu, hai thế hệ khó tránh xung đột. Tôi muốn giữ tình cảm cha con trọn vẹn, nên chọn cách độc lập.

Nhờ mức lương hưu 13 triệu đồng mỗi tháng và khoản tiết kiệm hơn 600 triệu tích góp cùng vợ khi còn trẻ, tôi đủ khả năng lo cho mình.

Và quan trọng hơn, tôi tự đặt ra 5 nguyên tắc "vô tâm" để sống thoải mái, bình yên tuổi nghỉ hưu.

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn sống vô tâm với 5 điều này để tuổi già an nhàn - Ảnh 1.

Khi nghỉ hưu, nhiều người đặt trọn kỳ vọng vào con cháu. Tôi thì không. Ảnh minh họa

1. Không sống dựa vào con cái

Khi nghỉ hưu, nhiều người đặt trọn kỳ vọng vào con cháu. Tôi thì không. Tôi không muốn trở thành gánh nặng, càng không muốn con cái thấy mình "nợ" cha mẹ. 

Chúng có cuộc sống riêng, còn tôi, ở tuổi 65, cần học cách tự chăm lo. Tự lập giúp tôi thanh thản và tự do hơn bao giờ hết.

2. Bán nhà lớn, mua nhà nhỏ vừa đủ

Căn hộ ba phòng ngủ từng là tổ ấm của vợ chồng tôi, giờ chỉ còn lại một mình tôi, trống trải và lạnh lẽo. 

Tôi quyết định bán căn nhà hơn 5 tỷ đồng, mua lại một căn nhỏ tầm 50m² vừa đủ sinh hoạt, còn dư một khoản để phòng thân. Ở tuổi này, "nhỏ mà ấm" quan trọng hơn "to mà trống".

3. Nghỉ hưu, không vào viện dưỡng lão

Tôi biết mình không hợp chốn đông người. Nhiều nơi điều kiện không đồng đều, tôi sợ sự cô đơn giữa đám đông. 

Tôi chọn sống tại nhà riêng, thuê người giúp việc bán thời gian. Để con cái yên tâm, tôi lắp camera để chúng tiện theo dõi tình hình. Như thế, ai cũng an lòng.

4. Dừng chu cấp cho con cái

Không ít bạn bè tôi vẫn gửi tiền hưu cho con, nghĩ đó là yêu thương. Nhưng tôi thì khác – tôi cho rằng cha mẹ nên giữ lại để lo cho tuổi già của mình trước. Con cái còn trẻ, có sức kiếm tiền, trong khi tôi cần chuẩn bị cho sức khỏe yếu dần. Tiền hưu không nhiều, nhưng đủ để tôi sống thoải mái nếu biết chi tiêu hợp lý.

5. Không tiết kiệm thái quá với chính mình

Trước kia, tôi từng sống tằn tiện, làm việc cật lực suốt nửa đời người. Giờ nghỉ hưu, tôi muốn cho phép mình sống dễ chịu hơn một chút: mua món đồ yêu thích, ăn bữa ngon, đi dạo, trồng cây, đọc sách. 

Tôi không tiêu xài phung phí, nhưng cũng không còn khắt khe với bản thân. Cuộc sống đáng giá từng phút giây khi biết tận hưởng.

Tôi nhận ra, "vô tâm" không phải là lạnh lùng, mà là buông bỏ những điều không cần thiết: kỳ vọng vào con cái, lo lắng quá mức, hay tiếc nuối quá khứ. Ở tuổi nghỉ hưu, tôi chỉ cần một mái nhà nhỏ, sức khỏe ổn định và tâm an.

Sống "vô tâm" với 5 điều ấy, tôi thấy mình nhẹ nhõm, bình yên và hạnh phúc hơn bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời.

Không chu cấp cho con, không ăn hàng, không mua sắm dù lương hưu 57 triệu: Tôi nghỉ hưu vui hơn bao giờ hếtKhông chu cấp cho con, không ăn hàng, không mua sắm dù lương hưu 57 triệu: Tôi nghỉ hưu vui hơn bao giờ hết

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, bà Mai, 57 tuổi, đã tìm được công thức sống hạnh phúc và an nhàn mà nhiều người mơ ước.

Thư Di (t/h)
