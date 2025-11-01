Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Thứ bảy, 07:03 01/11/2025 | Chuyện vợ chồng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Chuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.

Tình cờ gặp nhau trong tiệm mát-xa

Vũ Diên Cự (44 tuổi), sinh ra tại một ngôi làng nghèo ở Ngu Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Gia đình anh khó khăn đến mức phải ngủ chung với gia súc, theo Jimu News .

Dù học giỏi, Vũ phải nghỉ học năm 15 tuổi vì cha mẹ không đủ tiền đóng học phí. Sau đó, anh làm việc trong mỏ đá gần nhà, nơi người cha cũng làm công nhân tại đây. Tuy nhiên, một tai nạn lao động xảy ra khiến Vũ bị thương nặng ở mắt phải, thị lực suy giảm vĩnh viễn.

- Ảnh 1.

Người đàn ông nghèo bị khiếm thị ở Trung Quốc đã kết hôn với một phụ nữ Mỹ có bằng tiến sĩ và chung sống hạnh phúc suốt 20 năm. Ảnh: Baidu

Không bỏ cuộc, Vũ học nghề xoa bóp cho người khiếm thị và chuyển đến làm việc tại một tiệm mát-xa ở Tân Cương. Chính tại đây, vào tháng 9/2004, anh gặp Amy Thames, một giáo viên mầm non người Mỹ đang công tác tại khu vực này.

Amy tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục và đến Trung Quốc dạy học.

Lần đầu gặp nhau chỉ là cuộc trò chuyện xã giao, nhưng lần thứ hai đã trở thành bước ngoặt. Một buổi tối, Amy hốt hoảng chạy vào tiệm mát-xa tìm Vũ giúp đỡ vì bị một người lạ bám theo.

Khi ấy, Vũ không biết tiếng Anh, còn Amy chỉ nói được vài câu tiếng Trung. Anh dùng từ điển điện tử để hiểu cô đang gặp nguy hiểm và giúp cô về nhà an toàn. Từ đó, họ bắt đầu làm bạn, rồi dần nảy sinh tình cảm.

Dù rào cản ngôn ngữ và văn hóa rất lớn, họ vẫn quyết định đăng ký kết hôn vào tháng 3/2005. Amy chia sẻ, chính sự chân thành và kiên cường của Vũ đã khiến cô cảm động. Cả hai đều xuất thân nghèo khó, nên dễ dàng đồng cảm và trân trọng nhau.

Amy thừa nhận, thử thách lớn nhất khi sống ở nông thôn Trung Quốc không phải là ngôn ngữ, mà là việc làm quen với nhà vệ sinh kiểu ngồi xổm, điều phổ biến ở vùng quê. Dù vậy, cô nhanh chóng thích nghi.

Hai thập kỷ bên nhau giữa Thượng Hải phồn hoa

Sau vài năm, cặp đôi chuyển đến Thượng Hải, nơi họ xây dựng cuộc sống ổn định. Vũ hiện điều hành một viện chăm sóc sức khỏe, còn Amy làm giáo viên tại một trường quốc tế. Trong thời gian sống tại Trung Quốc, Amy tiếp tục học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ giáo dục tại các trường đại học ở Mỹ.

Cặp đôi có hai con gái, hiện 17 và 14 tuổi, đều học giỏi và đam mê thể thao. “Tôi thích anh ấy vì anh cao, điển trai và có tính cách tốt. Anh ấy rất kỷ luật, không hút thuốc, không uống rượu và đặc biệt lãng mạn”, Amy nói trong một cuộc phỏng vấn.

- Ảnh 2.

Cặp đôi đang sinh sống, làm việc tại Thượng Hải và có 2 cô con gái. Ảnh: Baidu

Anh Vũ gọi vợ là “người phụ nữ nhân hậu và đầy lòng trắc ẩn”. Chị Amy thường tham gia hoạt động từ thiện và hỗ trợ các tổ chức cộng đồng. “Chúng tôi biết chấp nhận và sống cùng khuyết điểm của nhau. Vợ chồng hiếm khi cãi vã, và nếu có, cô ấy luôn là người nhường tôi trước”, anh chia sẻ.

Amy cho biết những khó khăn trong những năm đầu hôn nhân đã giúp họ càng thêm gắn bó. “Nếu không có những thử thách đó, có lẽ chúng tôi đã không đi cùng nhau đến hôm nay”, cô tâm sự.

Anh Vũ quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội để truyền cảm hứng cho những người trẻ có xuất thân nghèo khó. “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ hay tình yêu chỉ vì bạn đến từ nơi khiêm tốn. Cuộc đời có thể thay đổi khi bạn đủ chân thành và kiên trì”, anh nói.

Hơn 20 năm sau cuộc gặp định mệnh trong tiệm mát-xa nhỏ ở Tân Cương, tình yêu của họ vẫn bền vững giữa một Trung Quốc hiện đại và toàn cầu hóa, trở thành minh chứng cho sức mạnh của lòng tin, sự đồng cảm và tình yêu không biên giới.

Cô y tá tìm lại người lính mất 2 chân, viết nên chuyện tình cổ tích suốt 50 nămCô y tá tìm lại người lính mất 2 chân, viết nên chuyện tình cổ tích suốt 50 năm

Khi đất nước hòa bình, cô y tá trẻ tìm lại người lính đặc công mất 2 chân, tiếp nối câu chuyện tình yêu bằng đám cưới giản dị và mối tình thủy chung gần nửa thế kỷ.

Hoàng Vũ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Các cung hoàng đạo nữ vụng về nhất hệ mặt trời: Càng yêu càng khiến người ta 'toát mồ hôi'

Các cung hoàng đạo nữ vụng về nhất hệ mặt trời: Càng yêu càng khiến người ta 'toát mồ hôi'

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn sống vô tâm với 5 điều này để tuổi già an nhàn

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn sống vô tâm với 5 điều này để tuổi già an nhàn

Cụ bà cho hàng xóm thừa kế 3,7 tỷ, con trai không tranh chấp mà còn cúi đầu mong người ta nhận lấy

Cụ bà cho hàng xóm thừa kế 3,7 tỷ, con trai không tranh chấp mà còn cúi đầu mong người ta nhận lấy

5 con giáp làm việc gì cũng cực kỳ lý trí, kể cả khi yêu

5 con giáp làm việc gì cũng cực kỳ lý trí, kể cả khi yêu

3 tháng sinh Âm lịch may mắn của người tuổi Thân: Trời ban phú quý, công danh rực rỡ

3 tháng sinh Âm lịch may mắn của người tuổi Thân: Trời ban phú quý, công danh rực rỡ

Cùng chuyên mục

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

Một người vợ đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân sau khi phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ điện thoại với biệt danh "béo mũm mĩm".

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Tâm sự - 1 tuần trước

GĐXH - Tôi rung động với người đàn ông đã có gia đình. Tôi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, rồi lo lắng sẽ bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm.

Đau điếng biết mình ‘nuôi con tu hú’ 9 năm khi kiện về quyền chăm con với vợ cũ

Đau điếng biết mình ‘nuôi con tu hú’ 9 năm khi kiện về quyền chăm con với vợ cũ

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Hai vợ chồng kiện qua kiện lại về quyền nuôi con và tiền cấp dưỡng, không ngờ quá trình này làm phát lộ sự thật: Đứa trẻ anh Cung nuôi suốt 9 năm không phải con anh.

'Thủ phạm' gây ra các cuộc cãi vã của các cặp đôi sống chung

'Thủ phạm' gây ra các cuộc cãi vã của các cặp đôi sống chung

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Những tưởng trận cãi vã của các cặp đôi xuất phát từ chuyện tiền bạc, việc nhà hay con cái, nhưng một khảo sát mới đây cho thấy nguyên nhân đến từ mùi hôi trong nhà.

'Say nắng' khi đã có gia đình - cảm xúc tự nhiên hay dấu hiệu hôn nhân đang nguội lạnh?

'Say nắng' khi đã có gia đình - cảm xúc tự nhiên hay dấu hiệu hôn nhân đang nguội lạnh?

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Một cơn 'say nắng' thoáng qua, nhưng hôn nhân là hành trình dài của kiên nhẫn và chọn lựa mỗi ngày, nơi bình yên thật sự luôn đợi ta quay về.

Xem nhiều

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Chuyện vợ chồng

Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Chuyện vợ chồng
Hai điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bàn: 'Bí quyết' hạnh phúc ít người biết

Hai điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bàn: 'Bí quyết' hạnh phúc ít người biết

Chuyện vợ chồng
Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Tâm sự
Nhà trai gánh 20kg thịt lợn, 1 buồng cau đi hỏi cưới cô gái Hà Nội gây sốt

Nhà trai gánh 20kg thịt lợn, 1 buồng cau đi hỏi cưới cô gái Hà Nội gây sốt

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top