Người giàu không ngủ như cách của chúng ta
Giấc ngủ của người giàu là giấc ngủ của người biết rõ mình sẽ làm gì khi thức dậy.
Người bình thường đi ngủ để trốn khỏi mệt mỏi. Người giàu đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai. Nghe tưởng giống nhau, nhưng thực ra là hai trạng thái khác biệt: một bên là chạy trốn, bên kia là chuẩn bị.
Trong đời sống hiện đại, giấc ngủ là thứ xa xỉ đối với nhiều người. Ta mang theo công việc, nỗi lo, cả điện thoại lên giường. Còn người giàu, những người có thói quen sống kỷ luật và hiểu rõ giá trị của năng lượng, lại coi giấc ngủ là một phần trong chiến lược vận hành cơ thể, chứ không phải phần kết của một ngày.
Người bình thường hay “ngủ để nghỉ”, còn người giàu “ngủ để phục hồi”. Đó là sự khác biệt căn bản. Họ biết rõ, chất lượng giấc ngủ quyết định chất lượng của tư duy, của cảm xúc và của cả những quyết định tiền bạc. Nhiều tỷ phú từng chia sẻ: họ không cố ngủ ít, mà cố ngủ đủ, đúng cách, để thức dậy với sự tỉnh táo. Bởi khi điều hành doanh nghiệp hay đầu tư, một quyết định thiếu sáng suốt đôi khi tốn nhiều hơn cả trăm giờ làm việc.
Người giàu không để bản thân rơi vào trạng thái “ngủ say giữa bộn bề”. Họ thiết kế cả việc nghỉ ngơi: giờ nào tắt điện thoại, bao lâu trước khi ngủ thì ngừng đọc tin tức, phòng ngủ cần sáng thế nào, thậm chí chọn nhạc hoặc hương để điều tiết tâm trạng. Giấc ngủ của họ không phải sự buông xuôi, mà là kỷ luật trong phục hồi.
Trong khi đó, phần lớn chúng ta lại coi ngủ như việc “chết tạm thời” sau một ngày quá tải. Ngủ muộn, dậy muộn, rồi bù trừ bằng cà phê, năng lượng nhân tạo. Cơ thể lúc nào cũng mỏi, đầu óc mù sương, cảm xúc dễ bị kích động. Thế nên, dù làm việc nhiều, kết quả lại không hiệu quả. Chúng ta tưởng mình “cố gắng”, nhưng thực chất là đang tiêu hao năng lượng theo cách thiếu khôn ngoan.
Nhìn rộng hơn, cách người giàu ngủ phản ánh một triết lý sống lớn hơn: họ không bao giờ để thứ gì trong đời mình diễn ra ngẫu nhiên. Từ thời gian làm việc đến cách ăn, cách ngủ, tất cả đều là sự chủ động. Và chính sự chủ động đó tạo ra cảm giác kiểm soát thứ mà người bình thường luôn thiếu.
Giấc ngủ, với họ, không phải phần thưởng mà là công cụ. Nó không để “trả nợ” cho ngày cũ, mà để “tích lũy” cho ngày mới. Người giàu biết rằng, họ cần đầu óc minh mẫn để giải quyết những bài toán lớn hơn: đầu tư, lãnh đạo, ra quyết định. Họ hiểu, vài giờ thiếu ngủ có thể khiến bản thân đưa ra quyết định sai lầm, mất hàng chục triệu đô. Và điều đó khiến họ không bao giờ xem thường giấc ngủ.
Có người từng nói: “Người nghèo ngủ nhiều, người giàu không ngủ.” Nhưng thực tế, câu nói này đã bị hiểu sai. Người giàu không ngủ ít hơn, họ chỉ ngủ thông minh hơn. Họ không ngủ giữa những tiếng ồn của mạng xã hội, không cắm đầu vào điện thoại trước khi đi ngủ, không dùng rượu để dễ ngủ, và không để tâm trí rối loạn bởi những chuyện nhỏ nhặt. Họ dọn sạch tâm trí như dọn bàn làm việc trước giờ quan trọng.
Giấc ngủ của người giàu là giấc ngủ của người biết rõ mình sẽ làm gì khi thức dậy. Nó không ngẫu nhiên, cũng không mơ hồ. Họ ngủ vì biết ngày mai có điều đáng để thức dậy.
Còn nhiều người trong chúng ta lại ngủ như một cách trốn tránh: trốn khỏi áp lực, trốn khỏi việc phải đối diện với bản thân. Chính vì thế mà càng ngủ, ta càng mệt. Bởi không có giấc ngủ nào chữa lành được một tâm trí chưa dám sống có mục tiêu.
Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo không bắt đầu từ tài khoản ngân hàng, mà từ cách họ đối xử với năng lượng sống của mình – mà giấc ngủ là phần quan trọng nhất. Người giàu hiểu rằng để điều khiển được thế giới bên ngoài, trước hết họ phải làm chủ được thế giới bên trong.
Khi biết ngủ đúng cách, họ cũng biết nghỉ ngơi đúng lúc, làm việc đúng thời điểm, ra quyết định đúng tinh thần. Và đó là lý do, đôi khi chỉ cần nhìn cách một người đi ngủ, bạn đã có thể đoán được cách họ sống.
3 kiểu đàn ông không bao giờ giàu nổiGia đình - 4 giờ trước
Đàn ông không biết tiêu đúng cách thì dù kiếm giỏi đến đâu, tiền vẫn trôi đi như nước.
Phá cách, khác biệt và đầy bản lĩnh: Các cung hoàng đạo không thích sự gò bó, rập khuônGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sinh ra vốn dĩ đã mang trong mình "gen nổi loạn". Họ không thích sự rập khuôn, càng ghét bị kiểm soát, luôn muốn làm mọi thứ theo cách của riêng mình.
Nghỉ hưu, cụ bà trông cháu giúp con trai, được đưa đi du lịch: Sau bữa trưa cay đắng bà lặng lẽ mua vé về quêGia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Chuyến du lịch đầu tiên sau khi nghỉ hưu lại khiến bà nhận ra, tuổi già đôi khi không phải là quãng thời gian nghỉ ngơi như người ta vẫn tưởng.
Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ MỹChuyện vợ chồng - 12 giờ trước
Chuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.
3 con giáp có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người giúp đỡGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp có 3 con giáp luôn được quý nhân trợ giúp đắc lực trong suốt cuộc đời. Quý nhân không phải từ trên trời rơi xuống, mà do từ trường của chính bạn thu hút họ đến.
Bố mẹ để em trai thừa kế hết tài sản, con gái không được đồng nào: 3 năm sau, người em cúi đầu ân hậnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong nhiều gia đình Á Đông, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" dường như vẫn chưa phai nhạt. Câu chuyện của chị Lệ là minh chứng rõ nét cho nỗi đau bị tước đi quyền thừa kế chỉ vì giới tính.
Nghỉ hưu không được nghỉ: Bi kịch của cụ ông bị con cái dựa dẫm đến kiệt sứcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 70, thay vì được nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già, ông Lưu lại sống trong chuỗi ngày quay cuồng với việc chăm cháu và chu cấp tiền cho con.
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.
Phụ nữ thuộc 3 cung hoàng đạo này sinh đúng tháng 'vàng': Càng già càng phú quý, trường thọGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người phụ nữ sinh ra đã mang trong mình vận mệnh rực rỡ, được trời ban phúc lành về cả sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc.
Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tìnhChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"Chuyện vợ chồng
Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.