3 loại cây cảnh vừa đẹp nhà, vừa hút đầy tài lộc phú quý, bảo sao nhà giàu thích mê
Trong quan niệm Á Đông, việc trồng cây cảnh trong nhà không chỉ đơn thuần để trang trí mà còn gửi gắm nhiều tầng ý nghĩa về phong thủy, may mắn và sự thịnh vượng.
Một số loại cây được xem như “biểu tượng cát tường”, thường được những gia đình khá giả ưa chuộng bởi chúng vừa mang lại vẻ đẹp cho không gian sống, vừa gợi mở niềm tin vào một cuộc sống sung túc. Trong số đó, hồng, nho và đào là ba loài cây tiêu biểu.
Cây hồng – biểu tượng của sự no đủ và viên mãn
Từ lâu, cây hồng đã được coi là một loài cây mang nhiều điều tốt lành. Tán cây xòe rộng, lá xanh quanh năm, ngay cả trong mùa đông lạnh giá vẫn toát lên vẻ vững chãi, tràn đầy sức sống. Chính đặc điểm này khiến hồng trở thành điểm nhấn đặc biệt trong sân vườn của nhiều gia đình khá giả.
Khi bước sang mùa xuân, cây hồng nở hoa trắng tinh khôi, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp vườn, đem đến cảm giác an yên, thư thái cho gia chủ. Đến mùa thu, cây lại trĩu trịt quả, sắc vàng đỏ của từng quả hồng treo lủng lẳng như những chiếc đèn lồng nhỏ, tạo nên khung cảnh ấm áp và đầy chất lễ hội.
Trong quan niệm phong thủy, những quả hồng đỏ rực tượng trưng cho tài lộc và sự sung túc. Cành quả sai trĩu nặng còn được xem như điềm báo mùa màng bội thu, gia đình no đủ, hạnh phúc viên mãn. Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa biểu trưng, hồng còn có giá trị thực tiễn: quả hồng chứa nhiều vitamin và khoáng chất, có thể ăn tươi hoặc chế biến thành hồng khô, bánh hồng… vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.
Chính sự kết hợp hài hòa giữa giá trị thẩm mỹ, phong thủy và dinh dưỡng khiến hồng trở thành lựa chọn hàng đầu trong các khu vườn sang trọng.
Cây nho – tượng trưng cho sự sinh sôi và thịnh vượng
Nếu hồng mang đến cảm giác bình yên, viên mãn thì nho lại được xem là loài cây của sự sinh sôi và phát đạt. Trái nho thường mọc thành từng chùm lớn, quả chen chúc nhau, tượng trưng cho đông con nhiều cháu, phúc lộc dồi dào. Người xưa quan niệm rằng gieo một hạt nho có thể thu về hàng vạn quả, hình ảnh ấy phản ánh sức sống mãnh liệt, sự bền bỉ trong lao động và cả sự nghiệp thăng tiến.
Không chỉ mang ý nghĩa gia đình đông vui, hạnh phúc, nho còn được gắn liền với sự sung túc trong tôn giáo và văn hóa. Trong Phật giáo, hình ảnh quả nho thường xuất hiện trong điêu khắc, được coi là biểu tượng của ngũ cốc đầy đủ, lương thực không bao giờ cạn.
Về mặt thẩm mỹ, giàn nho xanh mướt, lá xum xuê che bóng mát, quả tròn mọng rủ xuống thành chùm, tạo nên cảnh quan rất đặc biệt cho sân vườn. Về mặt giá trị sử dụng, nho cũng được ưa chuộng bởi vị ngọt thanh, giàu dưỡng chất, có thể ăn tươi hoặc dùng trong chế biến rượu vang, bánh kẹo, thậm chí cả mỹ phẩm và dược liệu.
Nho còn hấp dẫn bởi vòng đời gắn liền với bốn mùa: xuân nảy lộc, hè vươn xanh, thu trĩu quả, đông lại được dùng để ủ rượu. Chính sự tuần hoàn này khiến giàn nho trở thành biểu tượng cho sự đầy đủ, may mắn và vĩnh cửu.
Cây đào – nét đẹp văn hóa và lời chúc trường thọ
Trong văn hóa Việt Nam, khó có loài cây nào mang nhiều tầng ý nghĩa như cây đào. Đây là biểu tượng gắn liền với Tết cổ truyền, mỗi dịp xuân về lại hiện diện trong mọi nếp nhà như lời chúc may mắn, an khang cho năm mới. Nhưng không chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần, đào còn là loài cây mang nhiều ý nghĩa phong thủy sâu sắc.
Hoa đào rực rỡ vào đầu xuân tượng trưng cho tình yêu, vẻ đẹp và tuổi trẻ. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đã mượn hình ảnh hoa đào để ca ngợi sự tinh khôi, tình duyên và khát vọng sống. Bên cạnh đó, quả đào lại gắn liền với trường thọ và sức khỏe. Từ xưa, trong những dịp mừng thọ, người ta thường tặng quả đào hoặc bánh hình quả đào như lời chúc sống lâu trăm tuổi, con cháu sum vầy.
Trong phong thủy, cây đào còn mang ý nghĩa may mắn về sự nghiệp và hôn nhân. Tùy theo vị trí trồng mà đào biểu đạt những mong ước khác nhau: phía nam tượng trưng cho lễ hội và may mắn, phía tây gắn với thành công trong công việc, còn phía đông lại thể hiện sự phát triển, thịnh vượng.
Ngoài ý nghĩa biểu tượng, đào cũng có giá trị kinh tế lớn. Trái đào giòn ngọt, được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu ổn định cho nông dân. Đặc biệt, với những ai yêu thích thú chơi cây cảnh, việc ngồi dưới gốc đào ngắm hoa nở, nhâm nhi chén rượu hoa đào hay chờ ngày thưởng thức trái chín luôn là trải nghiệm đầy thi vị.
Trong xã hội hiện đại, khi nhu cầu về thẩm mỹ và tinh thần ngày càng cao, việc trồng những loại cây này không chỉ dừng lại ở thú vui mà còn trở thành một cách gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Bởi lẽ, trong từng cành lá, từng chùm quả hay từng bông hoa, người ta đều thấy thấp thoáng niềm tin về một cuộc sống sung túc, ấm áp và đầy hy vọng.
(*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)
Khi cả nhà 'khổ sở' vì chiếc bồn cầu cũ – và cách NEO JET mang lại giải pháp cho từng thành viênỞ - 3 giờ trước
Chị Minh Anh (35 tuổi, sống tại một căn hộ chung cư ở Hà Nội) kể rằng, trong suốt 7 năm qua, chiếc bồn cầu két nước trong phòng tắm gia đình gần như trở thành "nỗi ám ảnh" của cả nhà.
Phụ nữ tuổi 40 trở lên: Trồng 3 loại cây này, không khí trong lành, tiền bạc thêm vượngỞ - 4 giờ trước
Ngoài 40, phụ nữ thường vừa lo sức khỏe, vừa quan tâm tài chính. Ít ai biết rằng chỉ cần đặt đúng vài chậu cây trong nhà, không khí sẽ trong lành hơn, tâm trạng nhẹ nhõm hơn và tài lộc cũng dễ vượng phát. Dưới đây là 3 loại cây “cực hợp”.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/9 - 14/9 giúp gia chủ phát lộc phát tàiỞ - 23 giờ trước
GĐXH – Xem ngày giờ, khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/9 - 14/9, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên bạn tham khảo dưới đây.
Đây là lý do tại sao khi chọn đất xây nhà không nên bị khuyết gócỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy bát trạch, ngôi nhà có 8 phương vị tương ứng với 8 cung: Càn, Khảm, Tốn, Chấn, Cấn, Ly, Khôn, Đoài, đại diện cho ngũ hành và các năng lượng trong vũ trụ. Nhà bị khuyết ở phương vị nào cũng gây mất cân bằng năng lượng.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'cỗ máy tạo hit' với nhiều ca khúc về quê hương, đất nước, sống trong căn nhà 'đen huyền bí'Ở - 23 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hiện tại đang sống trong căn hộ được trang trí tỉ mỉ với đầy đủ tiện nghi sử dụng.
Ông bà xưa truyền: Trồng 3 loại cây này trước cổng, con cháu dễ gặp quý nhân phù trợỞ - 23 giờ trước
Trong phong thủy, cổng nhà là nơi đón khí vào. Ông bà xưa dặn: trồng đúng loại cây trước cổng không chỉ làm đẹp nhà mà còn giúp gia đạo yên ổn, con cháu dễ gặp quý nhân phù trợ, phúc lộc đầy ắp theo thời gian.
Chỉ cần đặt thứ này trong nhà, ruồi không dám bén mảng tớiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ruồi không chỉ gây khó chịu, mà chúng còn là trung gian truyền nhiều mầm bệnh gây hại tới sức khỏe con người. Dưới đây là một số mẹo đuổi, diệt ruồi đơn giản mà hiệu quả.
Ban công trồng cây này, đảm bảo chiêu tài hút lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây cảnh không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, giúp tâm tình gia chủ được thư giãn, vui vẻ mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Nhiều cây cảnh mang điềm lành, giúp chiêu tài, hút lộc, gia đình làm ăn phát đạt, thịnh vượng.
Một thiết kế trong nhà tắm tưởng 'cả đời phải có', giờ nhà nào cũng đua nhau bỏ!Ở - 1 ngày trước
Thay vì sử dụng thiết kế truyền thống, các gia đình hiện đại nhắm đến giải pháp thay thế hữu ích hơn.
Hoa hậu diễu hành từ A50 đến A80: Ngoài 20 tuổi đã mua nhà mặt phố tặng bố mẹỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Dù gia đình không vất vả nhưng Tiểu Vy luôn nghĩ đến cho cha mẹ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm 23 tuổi, Hoa hậu Trần Tiểu Vy đã mua 1 căn nhà mặt phố ở quê để báo hiếu bố mẹ.
Hạn chót cúng 'cô hồn' Rằm tháng 7 giờ nào để không trễ, cúng muộn quá vong linh có thụ hưởng được không?Ở
GĐXH - Có nhiều người chỉ sắp xếp được cúng cô hồn vào chính Rằm tháng 7. Họ thắc mắc liệu các cô hồn lang thang có nhận được đồ cúng, và hạn chót cúng cô hồn vào giờ nào để 'họ' được hưởng?