Loại đá phong thủy cân bằng sức khỏe, mang lại may mắn

Đá phong thủy thạch anh tóc đen

Phong thủy cho biết, khi người dùng sử dụng những món trang sức phong thủy được làm từ đá thạch anh tóc đen sẽ làm cho người đeo cân bằng cảm xúc, ổn định sức khỏe tâm trí, cân bằng nội tại, giúp cho người đeo trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn.

Nâng cao sức khỏe, khí huyết lưu thông và ngăn ngừa các bệnh về xương cốt. Thường xuyên mang bên mình thu hút tài lộc, tăng sự bình an và mang vận may đến bên chúng ta.

Hỗ trợ việc liên kết với phần cao nhất của bản thân và tăng cường sự sáng tạo. Tiếp thêm năng lượng hỗ trợ cho công việc suôn sẻ, tinh thần sáng suốt để nắm bắt cơ hội thắng tiến, công việc ngày một suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Đá phong thủy thạch anh tóc nâu

Thạch anh tóc nâu là một loại đá đa sắc, thuộc dòng họ thạch anh, bên trong có chứa các khoáng thể hình sợi kim hay giống như sợi tóc có màu nâu. Các sợi tóc này độ phản xạ ánh sáng rất cao, khi được chiếu sáng sẽ vô cùng lấp lánh, lộng lẫy. Đó là lý do nó được ưa chuộng để làm các món đồ trang sức cao cấp. Trong phong thủy, đá thạch anh tóc nâu được xem là biểu tượng của sự kiên định, trung thực và tính cách mạnh mẽ.

Công dụng chính của thạch anh tóc nâu: Thạch anh tóc nâu có thể được sử dụng để trang trí, làm vật phẩm và trang sức phong thủy hoặc được chế tác thành trang sức. Nó cũng có thể giúp cân bằng năng lượng và điều hòa cảm xúc.

Thạch anh tóc nâu được tin rằng có thể giúp tăng cường sự tự tin, khả năng tập trung và lòng kiên nhẫn. Nó cũng được cho là có thể hỗ trợ sự ổn định về thể chất và tinh thần.

Khi sử dụng thạch anh tóc nâu sẽ tác động vào hệ thần kinh giúp bạn giảm stress, căng thẳng, tinh thần luôn cảm thấy thoải mái, minh mẫn. Từ đó, sẽ có những quyết định sáng suốt hơn.

Thạch anh tóc nâu sẽ trở thành như một người bạn gắn bó với chủ nhân, giúp trấn an cảm xúc, bình tĩnh khi gặp sự cố, tình huống bất ngờ trong công việc, cuộc sống.

Ngoài việc hỗ trợ vè mặt sức khỏe tinh thần thì thạch anh tóc nâu còn mang lại một nguồn năng lượng tích cực trong công việc, giúp cho chủ nhân của mình nắm bắt các cơ hộ thăng tiến trong công việc và con đường sự nghiệp phát triển một cách thuận lợi và nhanh chóng hơn.

Thạch anh tóc vàng

Trong phong thủy, thạch anh tóc vàng tượng trưng cho ánh hào quang, cho màu nắng – màu của sức sống nhằm mang lại sự an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Ngoài ra, nó còn tượng trưng của trí tuệ và sự thông thái trong mọi vấn đề.

Thạch anh tóc vàng không chỉ giúp chủ nhân của mình trở nên thông thái mà chúng còn có khả năng thu hút nguồn tài lộc, tránh thất thoát tiền bạc. Tăng cường sự sáng tạo, động lực và năng lượng tích cực.

Hỗ trợ sự thanh lọc cơ thể, điều hòa máu huyết lưu thông trong cơ thể, kích thích trí não phát huy sự sáng tạo.

Thạch anh hồng

Mang sắc hồng nhẹ nhàng như những cánh hoa anh đào, thạch anh hồng được mệnh danh là "viên ngọc của tình yêu". Cũng theo phong thủy, thạch anh hồng không chỉ là một món trang sức độc đáo, loại đá này còn có tác dụng chữa lành tuyệt vời.

Công dụng chính của đá phong thủy thạch anh hồng: Đá thạch anh hồng mang lại cảm giác yêu thương, sự an ủi và tự yêu thương bản thân. Nó giúp con người hiểu rõ về chính mình, từ đó học cách trân quý và chấp nhận tình yêu từ người khác. Đá thạch anh hồng còn có thể chữa lành tâm hồn, điều hòa sức khỏe và tăng cường miễn dịch.

Về mối quan hệ, đá thạch anh hồng tác động lên luân xa thứ 4, giúp con người cởi mở, dễ dàng chia sẻ và chữa lành vết thương trong tình cảm. Nó cũng có thể tăng sự gắn kết và hạnh phúc trong hôn nhân gia đình, hạn chế xung đột và cải thiện giấc ngủ.

Trong công việc, đá thạch anh hồng giúp kết nối các mối quan hệ, tạo sự thân thiện và tin tưởng. Quan trọng nhất, nó đánh thức tình yêu thương, cải thiện các mối quan hệ và cảm xúc với mọi người xung quanh.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.