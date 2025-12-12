Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Nhận bằng Tiến sĩ ở tuổi 52, NSND Tự Long sống hạnh phúc trong tổ ấm góc nào cũng đẹp

Thứ sáu, 15:42 12/12/2025 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSND Tự Long khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có bà xã đảm đang, giỏi vun vén tổ ấm.


Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 1.

Mới đây, bà xã NSND Tự Long là Minh Nguyệt khoe khung cảnh gia đình trang trí chuẩn bị đón Giáng sinh. Theo đó, "Táo Văn hóa" là người lắp ráp cây thông. Vợ NSND Tự Long chia sẻ: "Chưa tết mà nhà mình đã rất tưng bừng rồi thích lắm luôn. Ngôi nhà luôn xinh đẹp, gọn gàng và nhiều năng lượng an lành ấm áp. Merry Xmas and Happy new year 2026".


Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 2.

Ngoài ra, Minh Nguyệt còn hé lộ nhiều góc trong ngôi nhà bày trí hoa tươi, sắp xếp gọn gàng trông vô cùng ấm cúng. Bên dưới bài viết, nhiều người xem khen ngợi tổ ấm nhỏ nay rộn ràng hơn khi vừa có Tân Tiến sĩ: "Nhất gia đình Tiến sĩ nhé", "Rộn ràng quá đó nàng", "Tết sớm thế! đẹp quá cơ",...

Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 3.

Trước đó, ngày 29/11, tại Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Tự Long đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu. Với thành tích này, anh đã trở thành Tiến sĩ đầu tiên của Nhà hát Chèo Quân đội.

Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 4.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, tổ ấm hạnh phúc của NSND Tự Long cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trải qua hơn 8 năm chung sống, nghệ sĩ Tự Long đang tận hưởng cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã kém anh 12 tuổi.

Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 5.

Hiện tại, gia đình NSND Tự Long đang sống trong căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Cơ ngơi có diện tích rộng lớn, không gian ấm cúng theo phong cách truyền thống, kết hợp hiện tại. Nét đặc biệt trong căn hộ của Tự Long chính là không khí ấm cúng, ngập tràn hoa tươi. Theo đó, vợ nam nghệ sĩ thường bày trí các loại hoa với màu sắc khác nhau trong từng góc nhà.

Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 6.

Vợ Tự Long là người yêu hoa, thích chăm sóc từng góc trong ngôi nhà nên lúc nào trong nhà cũng trở thành một tổ ấm mỗi thành viên đều muốn trở về.

Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 7.

Căn nhà rực rỡ hoa vào những ngày Lễ, Tết.

Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 8.

Không chỉ có ngày lễ, ngày thường trong nhà cũng luôn có hoa.

Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 9.

Góc ban công xinh xắn, ngoài cây cối, không gian này còn được trang trí thác nước mini và những cây đàn, trông vừa dễ thương mà mang lại cảm giác thư giãn.

Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 10.

Bà xã nam danh hài thích thú khi những loại cây như quất, ớt đã ra quả. Những cây này không chỉ làm đẹp mà còn có trái để làm gia vị cho gia đình.

Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 11.

Hoa linh sam nở rực rỡ ngoài hiên nhà Tự Long. Theo quan niệm, trồng cây này trong nhà giúp xua đuổi tà khí, mang đến vận khí tốt, sức khỏe, tiền tài, phú quý, sự bình yên cho gia đình gia chủ.

Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 12.

Một số loài cây khác phủ xanh ban công nhà Tự Long. Bà xã nam danh hài rất yêu thích không gian này.

Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 13.

Minh Nguyệt bày tỏ: "Góc ban công ngập nắng đầy ắp sắc hoa và bây giờ là quả. Cá bơi tung tăng. Tất cả thật là đáng yêu, như chủ". Không ít bạn bè đã khen ngợi không gian ngoài hiên nhà Tự Long - Minh Nguyệt. Cô còn thả hoa trong dòng nước, trang trí nhiều hình đài sen, hoa sen.

Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 14.

Không gian ban công như một nơi để bà xã Tự Long cân bằng lại tâm trạng, mang đến nhiều cảm xúc tích cực.

Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 15.

Ngoài những chậu cây cảnh bên dưới, vợ chồng Tự Long còn trang trí những chậu hoa treo trên cao cho thêm phần lãng mạn.

Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 16.

Ban công thêm phần lung linh khi được trang trí những bóng đèn nhỏ. Qua hình ảnh ban công, có thể thấy view nhà Tự Long khá thoáng đãng.

Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 17.

Trước đây, Tự Long cũng từng chia sẻ hình ảnh bên hiên nhà. Đặc biệt trong những ngày xuân, anh trưng nhiều hoa lan sang trọng.

Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 18.

Không chỉ ngoài hiên mới có hoa, trong nhà, bà xã của "Táo Xã hội" thường xuyên trang trí những bình hoa giúp không gian thêm phần tươi tắn.

Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 19.

Thi thoảng, nữ Đại úy kiêm giảng viên đại học còn đổi sang cắm bình quả lạ mắt, độc đáo, khiến phòng khách của gia đình bừng sáng.

Tổ ấm rực rỡ của NSND Tự Long - Ảnh 20.Xuất hiện rực rỡ nhất trong dàn khách mời tại đám cưới Tiên Nguyễn, Hoa hậu Phương Khánh hiện sống ra sao?

GĐXH - Hoa hậu Phương Khánh là một trong những khách mời mặc đẹp và tinh tế nhất tại buổi lễ.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Vợ con Thương Tín sống ở đâu trong những ngày cuối đời của ông?

Vợ con Thương Tín sống ở đâu trong những ngày cuối đời của ông?

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời

Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương Ly

Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương Ly

Bên trong biệt thự từng lên sóng Đài TH Hàn Quốc, nơi diễn ra lễ ăn hỏi Tiên Nguyễn với chồng gốc Dubai, có gì đặc biệt?

Bên trong biệt thự từng lên sóng Đài TH Hàn Quốc, nơi diễn ra lễ ăn hỏi Tiên Nguyễn với chồng gốc Dubai, có gì đặc biệt?

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?

Cùng chuyên mục

Sự khác nhau của bàn thờ gia tiên miền Nam và bàn thờ gia tiên miền Bắc

Sự khác nhau của bàn thờ gia tiên miền Nam và bàn thờ gia tiên miền Bắc

- 3 giờ trước

GĐXH - Tùy theo đặc điểm văn hóa vùng miền mà bàn thờ gia tiên miền Nam và bàn thờ gia tiên miền Bắc lại có những điểm khác biệt nhất định.

Cách đặt két sắt trong phòng ngủ theo phong thủy để tích tụ tài lộc

Cách đặt két sắt trong phòng ngủ theo phong thủy để tích tụ tài lộc

- 5 giờ trước

GĐXH - Việc chọn hướng đặt phong thủy két sắt trong phòng ngủ không chỉ ảnh hưởng đến sự tiện lợi khi dùng mà còn có ý nghĩa về mặt phong thủy, mang đến may mắn - tài lộc cho gia chủ.

Cấm kỵ khi đeo vòng tay phong thủy bạn cần biết, tránh tác dụng ngược

Cấm kỵ khi đeo vòng tay phong thủy bạn cần biết, tránh tác dụng ngược

- 8 giờ trước

GĐXH - Việc đeo vòng phong thủy không đúng cách có thể khiến chiếc vòng không thể phát huy được những lợi ích vốn có của nó và mang đến vận xui cho người đeo.

Đeo gì để thu hút tài lộc, mang lại may mắn, thịnh vượng?

Đeo gì để thu hút tài lộc, mang lại may mắn, thịnh vượng?

- 20 giờ trước

GĐXH - Mỗi vật phẩm đều mang nguồn năng lượng riêng, giúp chiêu tài, hóa sát và củng cố vận khí cho chủ nhân. Cùng bài viết sau khám phá những gợi ý phù hợp nhất để chọn cho mình vật phẩm mang lại cát khí và bình an.

Ý nghĩa của tam hợp hoá tam tai là gì?

Ý nghĩa của tam hợp hoá tam tai là gì?

- 23 giờ trước

GĐXH - Trong Tử Vi mệnh lý, học thuyết về tam hợp hóa tam tai được quan tâm đặc biệt vì có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đến vận trình trong 3 năm liên tiếp của một đương số nếu rơi vào vận tam tai.

Các kiêng kỵ phòng thờ cần biết để không bị ảnh hưởng tới gia đạo

Các kiêng kỵ phòng thờ cần biết để không bị ảnh hưởng tới gia đạo

- 1 ngày trước

GĐXH - Phòng thờ là nơi linh thiêng, kết nối giữa thế giới tâm linh và con người. Hiểu và tuân theo các điều kiêng kỵ trong phong thủy phòng thờ sẽ giúp gia đình tránh những điều không may, đồng thời thu hút năng lượng tích cực.

Xuất hiện rực rỡ nhất trong dàn khách mời tại đám cưới Tiên Nguyễn, Hoa hậu Phương Khánh hiện sống ra sao?

Xuất hiện rực rỡ nhất trong dàn khách mời tại đám cưới Tiên Nguyễn, Hoa hậu Phương Khánh hiện sống ra sao?

- 1 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Phương Khánh là một trong những khách mời mặc đẹp và tinh tế nhất tại buổi lễ.

Cách kích hoạt tài lộc két sắt chuẩn phong thủy, tài vận gia đạo dồi dào

Cách kích hoạt tài lộc két sắt chuẩn phong thủy, tài vận gia đạo dồi dào

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc kích hoạt tài lộc két sắt là phương thức kích tài vận của gia đạo vô cùng hiệu quả. Trong bài viết này hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về kích hoạt tài lộc két sắt hiệu quả trong phong thủy ra sao.

Phong thủy nền nhà: Cách nâng, hạ cốt để đón vượng khí

Phong thủy nền nhà: Cách nâng, hạ cốt để đón vượng khí

- 1 ngày trước

GĐXH - Bài viết này sẽ cung cấp góc nhìn chính xác theo phong thủy chính phái về những lỗi nền nhà phổ biến cùng các phương pháp hóa giải hiệu quả, giúp gia chủ yên tâm, vững chãi và đón nhận nguồn khí tốt cho ngôi nhà của mình.

Tiết khí Đại Tuyết 2025 cần tránh những điều này để giữ sức khỏe, mang vượng khí và may mắn tới cuối năm

Tiết khí Đại Tuyết 2025 cần tránh những điều này để giữ sức khỏe, mang vượng khí và may mắn tới cuối năm

- 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết khí Đại Tuyết 2025 là thời điểm “âm cực sinh dương”, mọi người cần biết những việc này để giữ để giữ sức khỏe, mang vượng khí và may mắn tới cuối năm.

Xem nhiều

Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lan

Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lan

GĐXH - Nồi cơm điện là vật dụng quen thuộc trong mỗi căn bếp. Vệ sinh nồi cơm điện đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ cho nồi và an toàn khi sử dụng.

Vợ con Thương Tín sống ở đâu trong những ngày cuối đời của ông?

Vợ con Thương Tín sống ở đâu trong những ngày cuối đời của ông?

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời

Cấm kỵ khi đeo vòng tay phong thủy bạn cần biết, tránh tác dụng ngược

Cấm kỵ khi đeo vòng tay phong thủy bạn cần biết, tránh tác dụng ngược

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?

Không gian sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top