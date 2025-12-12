Nhận bằng Tiến sĩ ở tuổi 52, NSND Tự Long sống hạnh phúc trong tổ ấm góc nào cũng đẹp
GĐXH - NSND Tự Long khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có bà xã đảm đang, giỏi vun vén tổ ấm.
Sự khác nhau của bàn thờ gia tiên miền Nam và bàn thờ gia tiên miền BắcỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Tùy theo đặc điểm văn hóa vùng miền mà bàn thờ gia tiên miền Nam và bàn thờ gia tiên miền Bắc lại có những điểm khác biệt nhất định.
Cách đặt két sắt trong phòng ngủ theo phong thủy để tích tụ tài lộcỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Việc chọn hướng đặt phong thủy két sắt trong phòng ngủ không chỉ ảnh hưởng đến sự tiện lợi khi dùng mà còn có ý nghĩa về mặt phong thủy, mang đến may mắn - tài lộc cho gia chủ.
Cấm kỵ khi đeo vòng tay phong thủy bạn cần biết, tránh tác dụng ngượcỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Việc đeo vòng phong thủy không đúng cách có thể khiến chiếc vòng không thể phát huy được những lợi ích vốn có của nó và mang đến vận xui cho người đeo.
Đeo gì để thu hút tài lộc, mang lại may mắn, thịnh vượng?Ở - 20 giờ trước
GĐXH - Mỗi vật phẩm đều mang nguồn năng lượng riêng, giúp chiêu tài, hóa sát và củng cố vận khí cho chủ nhân. Cùng bài viết sau khám phá những gợi ý phù hợp nhất để chọn cho mình vật phẩm mang lại cát khí và bình an.
Ý nghĩa của tam hợp hoá tam tai là gì?Ở - 23 giờ trước
GĐXH - Trong Tử Vi mệnh lý, học thuyết về tam hợp hóa tam tai được quan tâm đặc biệt vì có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đến vận trình trong 3 năm liên tiếp của một đương số nếu rơi vào vận tam tai.
Các kiêng kỵ phòng thờ cần biết để không bị ảnh hưởng tới gia đạoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng thờ là nơi linh thiêng, kết nối giữa thế giới tâm linh và con người. Hiểu và tuân theo các điều kiêng kỵ trong phong thủy phòng thờ sẽ giúp gia đình tránh những điều không may, đồng thời thu hút năng lượng tích cực.
Xuất hiện rực rỡ nhất trong dàn khách mời tại đám cưới Tiên Nguyễn, Hoa hậu Phương Khánh hiện sống ra sao?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Phương Khánh là một trong những khách mời mặc đẹp và tinh tế nhất tại buổi lễ.
Cách kích hoạt tài lộc két sắt chuẩn phong thủy, tài vận gia đạo dồi dàoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc kích hoạt tài lộc két sắt là phương thức kích tài vận của gia đạo vô cùng hiệu quả. Trong bài viết này hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về kích hoạt tài lộc két sắt hiệu quả trong phong thủy ra sao.
Phong thủy nền nhà: Cách nâng, hạ cốt để đón vượng khíỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bài viết này sẽ cung cấp góc nhìn chính xác theo phong thủy chính phái về những lỗi nền nhà phổ biến cùng các phương pháp hóa giải hiệu quả, giúp gia chủ yên tâm, vững chãi và đón nhận nguồn khí tốt cho ngôi nhà của mình.
Tiết khí Đại Tuyết 2025 cần tránh những điều này để giữ sức khỏe, mang vượng khí và may mắn tới cuối nămỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết khí Đại Tuyết 2025 là thời điểm “âm cực sinh dương”, mọi người cần biết những việc này để giữ để giữ sức khỏe, mang vượng khí và may mắn tới cuối năm.
Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lanỞ
GĐXH - Nồi cơm điện là vật dụng quen thuộc trong mỗi căn bếp. Vệ sinh nồi cơm điện đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ cho nồi và an toàn khi sử dụng.