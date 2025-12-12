Nhận bằng Tiến sĩ ở tuổi 52, NSND Tự Long sống hạnh phúc trong tổ ấm góc nào cũng đẹp

Hiện tại, gia đình NSND Tự Long đang sống trong căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Cơ ngơi có diện tích rộng lớn, không gian ấm cúng theo phong cách truyền thống, kết hợp hiện tại. Nét đặc biệt trong căn hộ của Tự Long chính là không khí ấm cúng, ngập tràn hoa tươi. Theo đó, vợ nam nghệ sĩ thường bày trí các loại hoa với màu sắc khác nhau trong từng góc nhà.